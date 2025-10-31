Estaba detenido por abuso, salió bajo libertad asistida y violó a una mujer en Mar del Plata

Tribunales de Mar del Plata

Una mujer denunció ante la Comisaría de la Mujer y la Familia en Mar del Plata, que fue víctima de violación y sometimiento por parte de un hombre al que había conocido pocos meses atrás en una feria. Por las heridas que sufrió debió ser intervenida en un hospital zonal y continúa recuperándose.

El acusado, de 45 años, había sido beneficiado con libertad asistida mientras transitaba los últimos meses de una condena impuesta en 2018 por un mismo caso de violación. La declaración formal de la mujer, de 47 años, dio inicio a una investigación por abuso sexual agravado que tuvo como resultado la detención del individuo.

De acuerdo a lo indicado por el portal 0223, la causa está bajo la Unidad Funcional de Instrucción N° 7. El relato de la víctima —quien trabaja como feriante de la plaza Rocha— señaló que conoció al imputado, identificado como S.L., hace aproximadamente dos meses. Ambos quedaron en cenar la semana pasada en el domicilio del hombre de la calle Brown al 8800, del barrio Jorge Newbery. Luego de la comida, la mujer comenzó a sentirse mal y fue en ese momento en que se produjo el ataque sexual. Según los informes médicos, fue obligada a practicarle sexo oral y sometida mediante acceso vaginal y anal.

Al día siguiente, el individuo la llevó hasta su casa en donde volvió a ser abusada. La mujer fue trasladada con posterioridad al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió atención médica y debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Fuentes sanitarias informaron que se extrajeron elementos extraños del cuerpo de la abusada, quien permanece internada, en observación, bajo cuidados y asistencia profesional.

Luego de la reconstrucción de los hechos y verificada la identidad del principal sospechoso, se libró orden de allanamiento por parte de la jueza de garantías, Rosa Frende, que se ejecutó en la casa de S.L., donde los efectivos policiales secuestraron una caja de teléfono celular.

El momento en que atraparon al acusado en la zona de Balcarce

Intentó escapar

Pero la detención demandó un operativo policial que terminó el miércoles en un área del partido costero de Balcarce. A la altura del kilómetro 294 de la ruta provincial 29, divisaron al sujeto que se había fugado del domicilio, merodeando los establecimientos rurales de la zona. Los efectivos observaron que tenía una orden de captura por parte de la magistrada, emitida pocas horas antes a través de Radio Estación de Policía Mar del Plata.

Inmediatamente, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde pasó la noche hasta que al día siguiente se presentó ante la fiscalía, acompañado por miembros de la defensa oficial, pero optó por no declarar. El acusado quedó a disposición de la justicia, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3.

La misma unidad fiscal que ahora investiga el nuevo caso estuvo a cargo de la causa que derivó en la condena anterior por abuso sexual con acceso carnal. Aquella sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 en mayo de 2018, le impuso una pena de nueve años de prisión, cuyo vencimiento está fijado para el 29 de enero del próximo año. A menos de cuatro meses de terminar la condena, había obtenido el beneficio de la libertad asistida conforme a la Ley de Ejecución Penal, lo que le permitía realizar salidas de manera anticipada para su reinserción a la sociedad. La concesión fue revocada inmediatamente tras la radicación de la denuncia y la petición de captura.

Para avanzar en la instrucción, se dispuso la custodia y resguardo de identidad de la víctima, quien permanece bajo tratamiento y asistencia profesional. La investigación sigue su curso y la situación de detención del imputado fue confirmada por la orden del Juzgado de Garantías N°3, mientras se aguarda la evolución del cuadro clínico de la denunciante y de los informes médicos solicitados por la fiscalía.