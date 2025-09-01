Crimen y Justicia

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón”: uno era buscado por un homicidio

G.M., de 15 años, y V.J.G., de 16, fueron aprehendidos en el partido bonaerense de San Isidro. Momentos antes, habían intentado robar una casa y quedaron filmados por las cámaras de seguridad

Capturaron a otros dos integrantes de La Banda del Millón en San Isidro

Otros dos integrantes de la “Banda del Millón”, la organización delictiva caracterizada por la joven edad de sus integrantes y la violencia de sus golpes cometidos en la zona norte del conurbano bonaerense, fueron capturados por efectivos de la Comisaría 11a de San Isidro este fin de semana.

Se trata de G.M., de 15 años, y V.J.G., de 16, quienes, momentos antes de ser aprehendidos, habían intentado robar una casa de la zona. Fuentes del caso le confirmaron a Infobae que el menor de ellos estaba prófugo de la Justicia desde enero de este año, en una causa por homicidio criminis causa y robo agravado.

Según precisaron fuentes del caso a este medio, los sospechosos fueron divisados por la Policía en la intersección de las calles José Ingenieros y Bergallo, a pocos metros de la villa La Cava, cuando circulaban a bordo de una moto Honda Wave color blanca.

Al intentar ser identificados por los uniformados, los jóvenes emprendieron la fuga a toda velocidad. Tras una persecución que se extendió por varias cuadras, los ladrones fueron interceptados por la Policía y terminaron aprehendidos.

En el lugar, los agentes secuestraron la moto en la que se trasladaban y un cartucho calibre .28, que se encontraba en poder de V.J.G..

El arresto de los dos integrantes de “La Banda del Millón” ocurrió apenas unas horas después de que ambos participaran del intento de robo a una casa ubicada en la localidad de Beccar.

Las imágenes que encabezan esta nota muestran que G.M. y V.J.G., junto a otros dos cómplices, se movieron con total tranquilidad dentro del jardín de la propiedad, y su accionar quedó grabado por una cámara de seguridad. Todos ingresaron encapuchados y en plena madrugada.

Consumada su aprehensión, los investigadores corroboraron que G.M. registraba un pedido de captura desde el 2 de enero de este año, en una causa que lleva adelante la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, caratulada como homicidio agravado criminis causa, en el marco de un robo agravado por haber sido cometido en banda, con escalamiento y efracción.

Detuvieron a un cantante de reggaeton acusado de integrar “La banda del millón”

"Jairo La L". Así se presentaba Jairo León en las redes sociales

Unos días antes, la Policía Bonaerense había concretado la detención de Jairo León, conocido como “Jairo La L” en la escena musical, cuando intentaba violentar una propiedad junto a dos cómplices.

La investigación del fiscal Patricio Ferrari sobre este grupo de ladrones empezó en noviembre de 2024. Tras varios meses, se produjeron 15 detenciones y quedaron tres integrantes prófugos, entre ellos, León. Según los datos de la causa, el músico integraba la banda y, además, prestaba su vehículo para los delitos.

Uno de los hechos clave que se le imputan ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando León, junto a otros tres varones -uno de ellos, un menor identificado por el apodo de “Piraña”- llegó hasta una vivienda en la localidad de Acassuso.

El grupo usó un Volkswagen Gol Trend que pertenecía a León. Ingresaron al domicilio violentando accesos, para luego escapar llevándose distintos objetos de valor. Por ese caso se inició una causa por robo agravado por haberse concretado en banda, con escalamiento y efracción, y por la participación de un menor en el hecho.

Jairo, preso.

Días después de ese golpe, los investigadores rastrearon publicaciones de León en la red social Instagram y llegaron a una pista: el cantante había subido una foto mostrando un reloj con características idénticas al que había sido denunciado como robado en esa vivienda de Acassuso.

Este miércoles, a casi nueve meses de ese robo, León finalmente fue ubicado y arrestado. Lo capturaron in fraganti, cuando participaba de otro robo calificado de características parecidas.

Nuevamente, el músico estaba acompañado por dos menores: uno es el ya mencionado “Piraña” y el otro un adolescente que es conocido en su entorno como “Topper”. Ambos tienen antecedentes: al revisar sus identidades, los agentes descubrieron que figuraban con libertad reglada y prisión domiciliaria.

