Los buscaban por el crimen de una jubilada y los detuvieron en una entradera: su nexo con la Banda del Millón

Ya hay cinco detenidos por el brutal crimen

Otros cinco integrantes de la Banda del Millón fueron detenidos en Tigre durante un intento de entradera, luego de que un guardia de seguridad diera aviso a la Policía por movimientos extraños en una vivienda de la zona. Tras ser identificados, se confirmó que estaban vinculados con el robo y crimen de una jubilada que fue encontrada muerta en su casa de San Isidro el fin de semana pasado.

Durante la madrugada del jueves 30 de octubre, un operativo conjunto permitió capturar a cuatro jóvenes de 19, 20 y 26 años, tras haber intentado saltar la reja de un domicilio de la zona norte bonaerense. Se trató de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo de Tigre.

Según confirmaron fuentes oficiales del caso a Infobae, las autoridades constataron que los sospechosos estaban vinculados con el crimen de una mujer de 81 años, que fue encontrada muerta en su propiedad, tras haber sufrido un robo.

El descubrimiento de la escena del crimen fue realizado por una sobrina de la víctima, quien contó a los oficiales que la encontró atada de manos y tirada en el suelo en estado de descomposición. Todo ocurrió un día antes de las detenciones, cuando la mujer explicó que había acudido al domicilio, porque llevaba varios días sin tener contacto con ella.

Parte de los elementos que fueron secuestrados en los operativos

Desde ese instante, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Martínez, que comenzó a investigar el hecho bajo la carátula de “homicidio criminis causae en ocasión de robo”. Es decir, para los investigadores, la muerte de la anciana no habría sido planificada, sino que habría sido cometido con la intención de ocultar un delito previo. En este caso, el asalto.

Como producto de los primeros avances, el fiscal Patricio Ferrari constató que la mujer había sido víctima de una entradera ordenada por la Banda del Millón. En esa oportunidad, la habían despojado de alhajas y sumas de dinero.

Aunque los responsables de esa entradera serían detenidos y llamados a comparecer en un juicio próximo a celebrarse, las autoridades ordenaron una serie de allanamientos que terminaron con la detención de un hombre de 47 años. Este fue identificado como M. A. V., a quien también le incautaron teléfonos celulares, herramientas utilizadas para violentar aberturas, guantes y pasamontañas.

De la misma forma, los investigadores aseguraron que el detenido había sido el autor de una pintada que decía: “En barrio de ricachones ni armas ni rencores”. Tras trazarse esta conexión con el modus operandi de la Banda del Millón, se confirmó la detención de los otros implicados.

Las autoridades sospechan que los detenidos habrían recibido órdenes desde el penal de Campana (Gustavo Gavotti)

Por medio del resultado de las tareas investigativas, confirmaron que, al menos, dos de ellos “habían tenido activa intervención en el homicidio de la víctima ocurrido en horas de la noche del sábado 25 de octubre”. Aparentemente, habrían sido los autores de los múltiples golpes y hematomas que se detectaron en la autopsia de la mujer.

Por otro lado, se comprobó que el auto Fiat, en el que circulaban cuatro de los detenidos, también había se encontraba involucrado en un robo a una finca. No obstante, la Fiscalía de Martínez continúa profundizando las tareas para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La Banda del Millón permanece bajo investigación por múltiples robos en la zona norte y, ahora, por este homicidio. Las pesquisas sugieren que el grupo contaba con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes desde la cárcel señalaban los domicilios a atacar y mantenían comunicación con los autores materiales durante la ejecución de los delitos.