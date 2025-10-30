Se eligió al jurado para que empiece el juicio al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: secretos, entretelones y tensión en el final del proceso

César Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Fotos: Edgardo Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). Este jueves concluyó la tercera jornada prevista para la selección del jurado popular que deberá decidir si el clan Sena es culpable o no del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras ocho horas de audiencia —y un cuarto intermedio de dos—, el proceso llegó a su tramo final con la elección de los 12 ciudadanos que integrarán el jurado y los ocho suplentes.

En el Hotel Gala, sede de esta parte del proceso, se respiraba un clima de cansancio y ansiedad desde temprano. Según pudo saber Infobae, los tiempos se fueron “estirando” y había algunas dudas acerca de la posibilidad de realizar la audiencia.

“Ojalá podamos terminar hoy, pero lo esencial es que el jurado sea lo más equilibrado posible”, había dicho antes de ingresar a la sala Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena. Pasado el mediodía, una fuente judicial ratificó a este medio la decisión de avanzar: “Salvo que los candidatos expresen agotamiento, hoy se elige sí o sí”.

Hasta pasadas las 14, fue el turno de la defensa para interrogar a los entonces potenciales jurados que deberían juzgar al clan Sena. De los 119 ciudadanos que habían superado el primer filtro, fueron convocados 80 (40 hombres y 40 mujeres) para el turno mañana.

Emerenciano Sena junto a sus letrados Olga Mongeló y Ricardo Osuna

Marcela Acuña usó el cabello suelto y bajó la vista ante los flashes

Según pudo saber Infobae, en medio de esa instancia se vivió un momento de tensión cuando la abogada Olga Mongeló —que se incorporó oficialmente como co-defensora de Emerenciano Sena, junto al letrado Ricardo Osuna— increpó a uno de los jurados y lo acusó de mentir frente a todos, al asegurar que la conocía y no lo había declarado. “Hubo que hacer un cuarto intermedio”, confió una fuente judicial.

Pasadas las 16.30, las audiencias se reanudaron y dieron paso a la etapa más esperada: las recusaciones (eliminaciones). De ese cruce de estrategias entre la fiscalía, la querella y la defensa salieron, por fin, los 12 jurados titulares y los ocho suplentes que definirán el futuro del clan Sena y sus cuatro colaboradores.

Gustavo Melgarejo

Los gendarmes entre los imputados

Los imputados

Como en las jornadas previas, los imputados fueron trasladados cerca de las 5 desde las unidades donde permanecen detenidos. Minutos antes del inicio de la audiencia, en lo que ya se volvió un ritual, la prensa ingresó a la Sala Nº 2 del Hotel Gala para registrar imágenes.

La escena fue casi calcada a la de los días previos: Emerenciano Sena sentado de costado, dándole la espalda a los medios y cubriéndose el rostro para ocultarse; César volvió a usar tapabocas y repitió el mismo buzo naranja del día anterior; y Marcela Acuña, con la vista en el piso.

Gustavo Obregón mantuvo la mirada fija hacia el frente, al igual que Fabiana González. Griselda Reinoso, en cambio, permaneció inmóvil, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida: es la única de los siete que no tiene ni siquiera una mesa delante.

La única diferencia con respecto a la jornada anterior fue la presencia de una hilera de gendarmes entre la primera y la segunda fila de acusados. ¿Una posible razón? Según pudo saber este medio, este miércoles, el abogado Ricardo Osuna habría intercambiado un pequeño envoltorio con Gustavo Melgarejo. “Se dijo que podía tratarse de un caramelo”, comentó una fuente judicial. “Lo llamativo es que supuestamente no se conocen ni tienen trato”, agregó.

La jueza Dolly Fernández

Desde este viernes 31 de octubre, las audiencias se trasladarán al Centro de Estudios Judiciales de Resistencia (Juan B. Justo 42), donde se desarrollarán hasta el 20 de noviembre, de 8 a 17.

Una vez conformado el jurado, el proceso continuará con las instrucciones iniciales, los alegatos de apertura, la producción de la prueba, los alegatos de clausura, las instrucciones finales, la deliberación y, finalmente, el veredicto.

El tribunal popular deberá resolver la responsabilidad penal de César Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes primarios; y de Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes afrontarán cargos por encubrimiento agravado.

Tiene que haber unanimidad para una condena.