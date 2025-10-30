Crimen y Justicia

La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

La querella solicitó 20 años de prisión para Franco Montoya, mientras que la defensa pidió una pena mucho menor. La mujer fue asesinada el año pasado

Guardar
Valeria Lobos fue asesinada con
Valeria Lobos fue asesinada con un arma de fabricación casera, en octubre de 2024

Este jueves, la Justicia de Neuquén dará a conocer el veredicto contra el principal acusado de haber asesinado de un disparo a Valeria Roxana Lobos, en octubre del año pasado. La víctima, de 37 años, había mantenido una discusión con Franco Montoya que derivó en su casa de la ciudad de Centenario. Estuvo dos meses internada, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Según la reconstrucción judicial, la mujer le había pedido a Montoya, con quien mantenía un vínculo cercano, que abandonara la vivienda ubicada en la calle Benito Machado y Mari Menuco, debido a que no aportaba a los gastos del hogar. Este evento provocó que el agresor tomara un arma de fuego de fabricación casera -una escopeta— y ejecutara un disparo que impactó en el abdomen de Lobos. Todo ocurrió entre las 21:20 y 21:50 del 12 de octubre, según lo detallado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Los vecinos escucharon la pelea y posteriormente, el disparo, lo que motivó a que dieran aviso a la Policía, pero cuando arribaron al lugar, Montoya ya había huido. El joven fue localizado por las fuerzas policiales tras una búsqueda en las inmediaciones de la ciudad que duró dos días. El fiscal a cargo del caso, Andrés Azar, consideró la fuga como un agravante a la hora de solicitar la prisión preventiva. “Se mantiene el riesgo de fuga y de entorpecimiento”, argumentó.

En tanto, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón donde permaneció hasta el 18 de diciembre, cuando se produjo el deceso. Las intervenciones médicas reportaron que la herida causada por el disparo era de suma gravedad. Indicaron que no había opciones de tratamiento debido a la gravedad de las heridas, principalmente en su aparato digestivo.

La investigación determinó que el
La investigación determinó que el agresor le disparó a Lobos tras una discusión

La investigación concluyó que entre la víctima y el agresor existía una relación de amistad, y que el hombre se encontraba viviendo en el mismo domicilio. Montoya fue acusado de intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Según la investigación, la agresión ocurrió luego de una discusión en la que Lobos le pidió que se retirara de la vivienda en la que le había dado alojamiento y arrojó su ropa al patio. La autopsia determinó que los daños provocados por el disparo fueron la causa de la muerte”, explicó el Ministerio. Tras el fallecimiento de Lobos, la calificación fue modificada a homicidio agravado por femicidio y por el uso de arma de fuego en carácter de autor.

El tribunal tomó esta decisión en una audiencia celebrada en febrero, en la que también participó la abogada representante de la familia de la víctima, María Belén Albarracín. La letrada adhirió al cambio de calificación, respaldó los argumentos de la fiscalía y se refirió al accionar del equipo médico que atendió a la mujer. “Le han hecho drenajes, la dializaron, pero los médicos decidieron soltarla”. En la etapa final, “la joven ya no podía respirar por sí misma”. En sus declaraciones, Albarracín sostuvo que el acusado tiene antecedentes por robo y abuso de arma.

En el marco de la audiencia de cesura, realizada en dos sesiones, las partes expusieron sus respectivos alegatos de cierre. La defensa solicitó que se establezca una pena en el mínimo legal, es decir, 10 años y 6 meses de prisión, mientras que la representación de la querella requirió una condena de 20 años. Por su parte, la fiscalía de Delitos contra las Personas solicitó al tribunal que se condene al acusado a 19 años.

Según informó el MPF, los jueces Lucas Yancarelli, Luis Giorgetti y Juan Pablo Encina, darán a conocer la decisión este jueves.

Temas Relacionados

Valeria Loboscrimenfemicidiosarmas caserasúltimas noticiasNeuquén

Últimas Noticias

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

El informe forense confirmó que la oficial de policía recibió más impactos de bala de los que se creía, mientras que el agresor murió tras un disparo en la cabeza

La autopsia a la policía

Detuvieron a una mujer de 73 años acusada de cometer múltiples estafas

La señora de la comunidad gitana fue apresada en un control sobre la autopista Córdoba-Rosario a la altura de Leones

Detuvieron a una mujer de

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

La sentencia fue dictada la semana pasada en Río Negro y desde entonces no se sabe nada de él. Estaba en libertad bajo restricción judicial

Buscan a un ex docente

Imputaron a una pareja que realizaba trasporte de droga en el norte del país: les secuestraron 48 kilos de cocaína

La fiscalía los señaló como líderes de una banda que comercializaba estupefacientes desde Salta a Santiago del Estero, Tucumán y otras provincias

Imputaron a una pareja que

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

La condena de tres años y seis meses fue confirmada tras rechazar el recurso defensivo. La víctima fue el propio hijo del hombre que permanece prófugo

Fijaron la condena a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
La autopsia a la policía

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

Imputaron a una pareja que realizaba trasporte de droga en el norte del país: les secuestraron 48 kilos de cocaína

El Gobierno prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y el acceso a beneficios para trabajadores rurales

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

INFOBAE AMÉRICA
El temor del después: Brasil

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos cerraron con caídas generalizadas y alta volatilidad tras los acuerdos alcanzados entre EEUU y China

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje