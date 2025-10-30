La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

Valeria Lobos fue asesinada con un arma de fabricación casera, en octubre de 2024

Este jueves, la Justicia de Neuquén dará a conocer el veredicto contra el principal acusado de haber asesinado de un disparo a Valeria Roxana Lobos, en octubre del año pasado. La víctima, de 37 años, había mantenido una discusión con Franco Montoya que derivó en su casa de la ciudad de Centenario. Estuvo dos meses internada, pero falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Según la reconstrucción judicial, la mujer le había pedido a Montoya, con quien mantenía un vínculo cercano, que abandonara la vivienda ubicada en la calle Benito Machado y Mari Menuco, debido a que no aportaba a los gastos del hogar. Este evento provocó que el agresor tomara un arma de fuego de fabricación casera -una escopeta— y ejecutara un disparo que impactó en el abdomen de Lobos. Todo ocurrió entre las 21:20 y 21:50 del 12 de octubre, según lo detallado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Los vecinos escucharon la pelea y posteriormente, el disparo, lo que motivó a que dieran aviso a la Policía, pero cuando arribaron al lugar, Montoya ya había huido. El joven fue localizado por las fuerzas policiales tras una búsqueda en las inmediaciones de la ciudad que duró dos días. El fiscal a cargo del caso, Andrés Azar, consideró la fuga como un agravante a la hora de solicitar la prisión preventiva. “Se mantiene el riesgo de fuga y de entorpecimiento”, argumentó.

En tanto, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón donde permaneció hasta el 18 de diciembre, cuando se produjo el deceso. Las intervenciones médicas reportaron que la herida causada por el disparo era de suma gravedad. Indicaron que no había opciones de tratamiento debido a la gravedad de las heridas, principalmente en su aparato digestivo.

La investigación determinó que el agresor le disparó a Lobos tras una discusión

La investigación concluyó que entre la víctima y el agresor existía una relación de amistad, y que el hombre se encontraba viviendo en el mismo domicilio. Montoya fue acusado de intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Según la investigación, la agresión ocurrió luego de una discusión en la que Lobos le pidió que se retirara de la vivienda en la que le había dado alojamiento y arrojó su ropa al patio. La autopsia determinó que los daños provocados por el disparo fueron la causa de la muerte”, explicó el Ministerio. Tras el fallecimiento de Lobos, la calificación fue modificada a homicidio agravado por femicidio y por el uso de arma de fuego en carácter de autor.

El tribunal tomó esta decisión en una audiencia celebrada en febrero, en la que también participó la abogada representante de la familia de la víctima, María Belén Albarracín. La letrada adhirió al cambio de calificación, respaldó los argumentos de la fiscalía y se refirió al accionar del equipo médico que atendió a la mujer. “Le han hecho drenajes, la dializaron, pero los médicos decidieron soltarla”. En la etapa final, “la joven ya no podía respirar por sí misma”. En sus declaraciones, Albarracín sostuvo que el acusado tiene antecedentes por robo y abuso de arma.

En el marco de la audiencia de cesura, realizada en dos sesiones, las partes expusieron sus respectivos alegatos de cierre. La defensa solicitó que se establezca una pena en el mínimo legal, es decir, 10 años y 6 meses de prisión, mientras que la representación de la querella requirió una condena de 20 años. Por su parte, la fiscalía de Delitos contra las Personas solicitó al tribunal que se condene al acusado a 19 años.

Según informó el MPF, los jueces Lucas Yancarelli, Luis Giorgetti y Juan Pablo Encina, darán a conocer la decisión este jueves.