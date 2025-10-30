Horror en Almirante Brown: un hombre mató a su hijo a puñaladas en medio de una discusión

La esquina donde ocurrió el crimen

Ángel Marcelo Ibáñez, un hombre de 39 años, fue asesinado a puñaladas por su padre en medio de una discusión en el barrio San José, en la localidad bonaerense de Almirante Brown, en el límite con San Francisco Solano.

El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el fin de semana pasado en la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Marco Avellaneda, casi en el cruce con El Hornero, donde una discusión, cuyos motivos aun se desconocen, derivó en el ataque.

El presunto agresor, de 62 años, tomó un cuchillo, agredió a su hijo y le provocó la muerte en el lugar. Minutos después, miembros del Comando Patrulla (C.P.) acudieron tras recibir un llamado al 911 y, tras constatar el deceso de Ibáñez, detuvieron al sospechoso en la escena.

De acuerdo con lo que trascendió, peritos de la Policía Científica revisaron el cuerpo y secuestraron un cuchillo, que habría sido utilizado para perpetrar el homicidio. Por orden de la UFI Nº16 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en temática familiar y que tiene a su cargo el expediente, los investigadores de la comisaría 10ª del distrito de Almirante Brown trabajaron en el lugar para esclarecer los detalles del crimen.

Según informaron fuentes de la investigación al Diario Conurbano, la relación entre padre e hijo ya venía marcada por episodios de violencia. De hecho, solo la víctima solía visitar a su padre, mientras que otros familiares evitaban el contacto. El agresor fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Mató a su hijo de 4 años

A comienzos del mes, Sebastián Emanuel Yafrate, un nene de 4 años llegó al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno sin signos vitales. Lo cargaba en brazos su padrastro y fue él quien les contó a los médicos que había quedado al cuidado del niño y que se había descompensado. Los profesionales de la salud sospecharon al ver las marcas en el cuerpo del chiquito y avisaron a la Justicia.

Con el fiscal Federico Soñora a cargo del caso, la mentira Cristian Deivy Torrico Mendoza, de 30, duró muy poco.

Torrico Mendoza quedó detenido, imputado de homicidio agravado. Soñora descubrió que el acusado tenía celos del nene, que ya le había pegado en otras oportunidades y sospecha que lo mató para hacer sufrir a su mamá, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

¿Cuál es el agravante del homicidio que le endilga entonces? “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”, reza el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal. Y eso es lo que el fiscal Soñora le imputó a Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana, y quien confesó cuando lo descubrieron.

Los testimonios de la mamá y de la abuela de la víctima fueron esclarecedores para la causa. Si bien las fuentes del caso consultadas por este medio confirmaron que el detenido no tiene denuncias previas por violencia de género o familiar, las mujeres relataron que sí era violento con el chiquito. La autopsia al cuerpo de Sebastián convalidó las sospechas. Fue asfixiado.

La causa avanza para sostener la hipótesis fiscal del femicidio tranversal (NdeR: tiene el propósito de “hacer sufrir” a una tercera persona con quien el autor tuvo o tiene una relación matrimonial o de pareja) de Emanuel.