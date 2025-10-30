Crimen y Justicia

Confirmaron la libertad asistida para el hombre de Balcarce que mató a su novia porque lo iba a dejar

Ariel Troncoso, autor confeso del homicidio ocurrido en Balcarce en 2012, había sido condenado a 18 años. Sin embargo, no regresará a prisión. La familia de la víctima expresó su malestar tras la noticia

Guardar
El Tribunal de Casación bonaerense
El Tribunal de Casación bonaerense dejó sin efecto la decisión que había revocado la libertad asistida del condenado

La Justicia bonaerense confirmó la libertad asistida de Ariel Gustavo Troncoso, condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Melina Briz, y dejó sin efecto la decisión anterior que había revocado ese beneficio. La resolución fue dictada por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, que consideró que no había elementos suficientes para apartarse del fallo original del Juzgado de Ejecución Penal N°2, que en julio de 2025 le había otorgado ese régimen.

Con esta decisión, Troncoso no regresará a prisión y continuará cumpliendo su condena bajo supervisión en un domicilio fijado en un complejo habitacional de Mar del Plata. La medida fue tomada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana, quienes analizaron el comportamiento del condenado desde que fue incorporado al régimen de libertad anticipada y concluyeron que había cumplido con las condiciones impuestas.

“El condenado durante el período que lleva en cumplimiento de este instituto de libertad anticipada se ha sometido al control del Poder Ejecutivo provincial (Patronato de Liberados), que no ha objetado el cumplimiento de sus obligaciones”, detallaron los magistrados en una resolución de cuatro páginas. Según agregaron, confirmar la revocatoria implicaría “un grave retroceso en el proceso de integración social” y, por tanto, propusieron mantener lo dispuesto por el juzgado de ejecución.

La sentencia de 18 años fue dictada en abril de 2015 y tiene vencimiento en octubre de 2030. Troncoso había sido hallado culpable del homicidio simple de Melina Briz, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 2012 a la vera de la ruta 55, cerca de la localidad bonaerense de Mechongué.

Ariel Troncoso fue condenado en
Ariel Troncoso fue condenado en 2015 a 18 años de prisión por el homicidio de Melina Briz ocurrido en 2012 en Balcarce (Foto: 0223)

Tras la sorpresiva resolución, la familia de la víctima expresó su frustración y dolor. Horacio Briz, padre de Melina, sostuvo en diálogo con el portal 0223: “Veo que hasta los jueces están a favor de este asesino y así, lamentablemente, es imposible”.

Según explicó, tras consultar con su abogada Adelina Martorella, decidieron no apelar la medida por considerar que el camino judicial estaba agotado. “Más allá de todo el esfuerzo que hicimos como familia junto a nuestra abogada que le puso toda la garra, seguiríamos en algo que no tiene salida”, señaló.

La causa judicial se remonta a febrero de 2012, cuando Melina fue reportada como desaparecida en la ciudad de Balcarce. Su cuerpo fue hallado días después, desnudo, cubierto con cal y tapado con ramas, en una zanja al costado de la ruta. Presentaba signos de estrangulamiento y heridas en las muñecas. La localización del cadáver fue posible gracias a la confesión del propio Troncoso, quien se presentó ante la Justicia para admitir el hecho.

En ese momento, el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, señaló que el detenido llegó “abrumado por la investigación policial y por la atrocidad del hecho que había cometido”, según declaró a un medio local. La autopsia confirmó la existencia de marcas en el cuello, cortes en distintas partes del cuerpo y una cobertura total de cal.

La familia de Melina Briz
La familia de Melina Briz expresó su dolor tras conocer que el homicida continuará en libertad asistida en Mar del Plata (Foto: 0223)

Durante el juicio que se llevó adelante en 2015, Troncoso reconoció su responsabilidad penal en el crimen y dirigió unas palabras a los familiares de la víctima: “Melina era una persona maravillosa, lo único que puedo decir es perdón, perdón, jamás hubiera pensado este final. No solo le quité la vida a ella, sino también a toda la gente que la quería”.

La resolución del Tribunal de Casación deja sin efecto el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, que había revocado la libertad asistida otorgada por el Juzgado de Ejecución local.

Con este nuevo fallo, queda firme la incorporación de Troncoso al régimen de libertad anticipada, bajo la supervisión del Patronato de Liberados.

La causa judicial, que había tenido un giro a mediados de año con la revocación del beneficio, concluye ahora con la confirmación de la libertad asistida. Para la familia Briz, la resolución representa un golpe inesperado en un camino que lleva más de una década.

Temas Relacionados

Melina BrizFemicidiosBalcarceÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

La condena de tres años y seis meses fue confirmada tras rechazar el recurso defensivo. La víctima fue el propio hijo del hombre que permanece prófugo

Fijaron la condena a un

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

La víctima fue contactada por los dos estafadores a través de una plataforma de compraventa de una reconocida red social

Miramar: compraron una moto con

Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un incendio en Berisso e investigarán si se trató de un femicidio

Permaneció internada varias horas, luego de que casi la totalidad de su cuerpo fuera consumido por las llamas. Su pareja todavía permanece hospitalizada y bajo investigación

Murió la mujer que había

Sin su “puño rojo” y con otro nombre, así está el barrio Emerenciano a dos años de la detención del piquetero

En medio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Infobae recorrió la zona fundada en Resistencia por el imputado y cabeza del clan Sena. Ya no tiene su emblema, pero los vecinos lo siguen llamando igual

Sin su “puño rojo” y

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Oswaldo Sivipaucar Ramírez tenía 26 años y había llegado desde Perú en busca de una mejor vida. Fue atacado por el ladrón a la salida de su trabajo

Un joven chef se resistió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miramar: compraron una moto con

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y desmintió su salida: “El Presidente no hizo comentario”

Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un incendio en Berisso e investigarán si se trató de un femicidio

Denunciaron a un hombre que ató a una perra del cuello y la arrastró por varios metros

Habló el legislador libertario de Neuquén que sufrió un violento robo en la previa de las elecciones: qué se sabe sobre el caso

INFOBAE AMÉRICA
20 fotos de la histórica

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

Anthony Hopkins: “Soy distante y solitario, nunca he podido librarme de eso. Pero no soy un recluso”

Grisélidis Réal, la poeta que lideró la “revolución de las prostitutas” y desafió la moral de su época

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje