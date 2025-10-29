Caso María Cash: insisten en la presunta culpabilidad del camionero que fue sobreseído

Héctor Romero, el camionero apuntado por el supuesto homicidio de María Cash

El fiscal Eduardo Villalba presentó, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, los argumentos que buscan revertir el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero acusado del supuesto crimen de María Cash, la diseñadora que desapareció en diciembre de 2011.

Romero había sido desvinculado el 14 de mayo pasado, por decisión del Juzgado Federal N°2 de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio. Para el juez no existían elementos técnicos ni testimonios suficientes para vincular al chofer con la desaparición y posible homicidio de la joven.

La querella, en la audiencia que se desarrolló desde las 9.30 en la sala colonial, hizo el mismo planteo a los camaristas, mientras que la defensa también expuso su posición.

Héctor Romero fue detenido y luego sobreseído

El tribunal anunció que por la complejidad de la causa y la cantidad de cuerpos que tiene el expediente van a tomar más tiempo del previsto para emitir su resolución, pero que tratarán que sea antes de fin de año, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Romero había sido detenido en noviembre pasado y estuvo bajo prisión preventiva antes de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a problemas de salud.

El camionero fue señalado como el último en haber tenido contacto conocido con María Cash. Según los investigadores, fue en el tramo de las rutas 9/34 y 16, desde la rotonda de Torzalito, donde la diseñadora hacía dedo, hasta la zona de Joaquín V. González. A ese punto se dirigía Romero, que debía descargar la mercadería que llevaba cuando levantó a la joven de, por entonces, 29 años.

Mientras que el camionero defendía su inocencia, durante el tiempo en el que estuvo imputado, el fiscal aseguró que sus declaraciones estaban llenas de contradicciones e inconsistencias. También apuntó a una supuesta red de protección de su círculo íntimo.

El fiscal Eduardo Villalba apeló el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, a quien acusa del supuesto homicidio de María Cash

“Creemos que dio una declaración mentirosa, inexacta y, en todo momento, trató de aferrarse a las declaraciones de personas que ya nosotros tenemos comprobado que desviaron la investigación. Por supuesto que negó ser el autor del hecho, pero claramente se comporta como un culpable”, había dicho públicamente tras la detención del sospechoso.

En paralelo, Villalba había impulsado, entre otras medidas, nuevos rastrillajes en rutas salteñas y una inspección ocular con la participación de Romero en el área conocida como la Difunta Correa, donde él afirmó haber dejado a María.

El caso María Cash

Por datos que lleven al paradero de María Cash, hay una recompensa vigente

El caso María Cash es uno de los más emblemáticos de desaparición en el país. La joven diseñadora fue vista por última vez el 8 de julio de 2011, mientras viajaba hacia el norte del país. El viaje había comenzado cuatro días antes, cuando tomó un micro en la terminal de Retiro.

Al día de su desaparición, los testigos la describieron como “desorientada”, “narcotizada” y “con la mirada perdida”. Incluso, los detectives no pudieron explicar qué era lo que guiaba las decisiones que tomaba al abordar micros y camiones en su camino, ni qué la hizo abandonar su equipaje: una mochila, un bolso y una valija de grandes dimensiones roja.

“Nuestra esperanza es darle una respuesta a la familia y que se quiebre el pacto de silencio que se vio fortalecido por las falsas denuncias, voluntaria e involuntarias, que llevaron a la búsqueda rápidamente en un sentido erróneo... Tenemos la esperanza que nos diga dónde está el cuerpo, o que nos dé detalles para darle respuestas a la familia”, había manifestado el funcionario judicial.

Se presume que la valija la habría dejado al llegar a San Salvador de Jujuy, a donde arribó el 6 de julio; en algún lugar de resguardo para agilizar sus desplazamientos. También pudo haber sido víctima de un hurto o robo, o bien haber asumido una actitud de desapego de sus pertenencias. Una testigo en la terminal dijo que observó cómo dejó la maleta en la vereda cerca de las 9.40. Cuando el primer camionero que la vio haciendo dedo en la ruta la levantó, a las 12.15, ya no la llevaba.

Ese mismo día, en un taller en el que pidió poder cargar su celular, describieron su visita y declararon que la vieron con su bolso y su mochila, también de color rojo, que habría abandonado horas más tarde en el peaje AUNOR de “Lagunillas” en el ingreso a Salta, en el horario de la noche.

Llamó la atención a los investigadores que al regresar al lugar, dos días más tarde, no haya intentado recuperarlos. Allí llevaba sus documentos, el cargador de su celular y ropa de abrigo.

En ese periodo de tiempo, las temperaturas tocaron por las noches los -2°C. Creen que María iba vestida de la misma manera desde el 5 de julio en adelante.

Desde entonces, la investigación pasó por diversas hipótesis, incluyendo la posibilidad de un delito de trata de personas, que luego fue descartada. Más de 400 denuncias de supuestos avistamientos y pistas falsas desviaron el rumbo de la causa, dificultando los avances durante muchos años.