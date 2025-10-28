Crimen y Justicia

“La Toretto” deberá asistir a una nueva audiencia preliminar antes del juicio por la muerte del músico en La Plata

Felicitas Alvite y su amiga Valentina Velázquez volverán este martes al Tribunal para continuar con la depuración de pruebas

Felicitas Alvite, conocida como "La
Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto"

La audiencia preparatoria del juicio oral por la muerte del músico Walter Armand, en donde la principal acusada es la influencer conocida como “La Toretto”, continuará este martes en el fuero penal de La Plata. La joven deberá presentarse junto a su amiga Valentina Velázquez.

El paso previo al juicio, que aún no tiene fecha definida, comenzó hace dos semanas y convocó a los familiares de la víctima frente al Tribunal Oral en lo Criminal N°2, para exigir justicia. Tanto Felicitas Alvite como Velázquez están incluidas en el expediente que investiga la muerte del músico, ocurrido el 12 de abril de 2024, tras un accidente de tránsito. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el objetivo de este proceso es tratar cuestiones previas o directamente, depurar la prueba que se van a utilizar en el debate.

Alvite ya participó de varias audiencias, bajo el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, en la que cada parte expuso su teoría del caso y avanzó en la organización de la prueba que se incluirá en el debate oral. La jueza Silvia Hoerr, al frente del tribunal, resolvió pasar a un cuarto intermedio en la jornada de este lunes para que las partes optimicen la lista de testigos, dado que hay al menos cien declaraciones preparadas.

El equipo de defensores, representado por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, también solicitó que se unifiquen las querellas ante la presencia de tres acusaciones distintas —la fiscal y las particulares—, por el hecho de que esto podría llevar a diferentes calificaciones legales y solicitudes de pena.

Así quedó el auto que
Así quedó el auto que manejaba Alvite y que impactó contra el músico

De acuerdo con la información recabada por el portal 0221, durante el reciente debate, la acusada de 21 años rompió en llanto cuando repasaron el accidente que término con la vida del hombre de 36.

Una de las pruebas claves en su contra son los registros de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata, que documentaron el trayecto que realizó el vehículo conducido por Alvite, en el que cruzó varios semáforos en rojo a alta velocidad antes del impacto con la víctima, en la intersección de las calles 13 y 532. Debido a la fuerza del choque, la víctima salió despedida de la moto en la que circulaba. El ministerio público sostiene que las dos amigas habrían corrido picadas minutos antes del siniestro.

La familia de la víctima, representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Julio Burlando, manifestó que la prueba reunida contra las acusadas “es tremenda” y que la audiencia realizada resultó “muy importante para el futuro juicio”.

El hombre tenía un hijo, una pareja y era cantante en la banda denominada “Pachanga”. Un familiar de la víctima sostuvo en la previa a este proceso: “Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, según informó el portal 0221.com.

La audiencia tendrá lugar en
La audiencia tendrá lugar en el Fuero Penal de La Plata (Google Maps)

Desde mayo, la acusada se encuentra bajo arresto domiciliario tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II, que le concedió el beneficio. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo mientras cumplía el arresto domiciliario. Frente a las críticas que este comportamiento generó, la joven decidió cerrar la cuenta.

En el video grabado en junio pasado, aparecía con calzas, top y algunas joyas. A diferencia de la imagen de perfil, en la filmación se la veía con el pelo rubio. Las imágenes, que duraban solo unos segundos, generaron indignación entre los familiares de Armand y usuarios de redes sociales. “No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste. ¡Asesina!”, decía un mensaje en las redes.

