Crimen y Justicia

La esposa del fiscal que buscaba a la adolescente desaparecida en La Matanza la encontró: un detenido

La búsqueda de la menor, que no regresó a su casa tras asistir a clases, finalizó cuando fue reconocida en Once mientras intentaban pasar la noche en un banco de la Plaza Miserere junto a su presunta pareja de 23 años

Guardar
El joven de 23 años
El joven de 23 años fue hallado junto a la menor en la Plaza Miserere de la Ciudad de Buenos Aires

El caso de la adolescente de 15 años que había desaparecido el lunes 20 de octubre en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, dio un giro inesperado en las últimas horas, ya que fue hallada en la Ciudad de Buenos Aires junto a M. N. P., un joven de 23 años con quien mantenía una relación. Fue precisamente la esposa del fiscal Fernando Garate, a cargo de la UFI de Responsabilidad Juvenil N.º 1, quien reconoció a la menor mientras deambulaba por la Plaza Miserere, en el barrio de Once, y dio aviso inmediato a las autoridades.

La joven fue interceptada junto a su presunta pareja, tras una semana de búsqueda que incluyó operativos en múltiples localidades, visualización de cámaras de seguridad, rastreo de tarjetas SUBE y entrevistas a allegados, personal de la DDI La Matanza, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).

Tanto la adolescente como el detenido de 23 años intentaban pasar la noche en un banco de la plaza. La menor fue trasladada a sede policial, donde se le realizaron exámenes médicos y psicológicos. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, se encontraba en buen estado físico, aunque todavía se aguardaban los resultados de las pericias psiquiátricas para determinar su restitución familiar.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal ordenó la aprehensión de M. N. P., bajo la carátula de “averiguación de ilícito”, y no se descarta que en las próximas horas se formalice una imputación por delitos más graves, como estupro o rapto. La orden fue emitida tras confirmar que el joven había mantenido contacto con la menor a pesar de las restricciones impuestas por su familia, y que ambos se habían desplazado hacia la Capital Federal sin medios electrónicos ni autorización de sus responsables legales.

La denuncia original había sido presentada por Zahira Ayelén Rodríguez, madre de la menor, el martes 21, al notar que su hija no regresó del colegio. Según su testimonio, la adolescente debía salir del establecimiento educativo, ubicado sobre la misma calle de su casa, a las 12:20 del mediodía. Vestía un pantalón negro tipo rompevientos, una remera verde y llevaba una mochila azul con vivos amarillos. No tenía celular ni tarjeta SUBE. De acuerdo con lo que reconstruyó la madre, la adolescente habría planeado verse con su pareja, M.N.P., pese a la oposición de la familia.

La adolescente había salido de
La adolescente había salido de su casa en La Matanza para ir al colegio y no regresó

Las primeras pistas surgieron del entorno de la adolescente. Amistades confirmaron que la menor se encontraría con este hombre tras el horario escolar, aunque nadie supo precisar adónde se dirigirían. Ante esa incertidumbre, se activó el protocolo de búsqueda de personas, y se solicitó colaboración a diferentes organismos provinciales y nacionales. En el marco de la investigación, se realizaron múltiples declaraciones testimoniales, entre ellas las del padre de la menor, Matías José Malagreca, quien expresó públicamente su preocupación: “Espero que aparezca rápido y que éste recapacite y se entreguen los dos. Si es un amor, una historieta de amor, que lo hagan rápido, porque están lastimando a mucha gente”.

Durante los días siguientes, se intensificaron los operativos. Se realizaron recorridas junto a la denunciante, se consultaron cámaras de monitoreo municipales y se gestionaron oficios judiciales para obtener información de telecomunicaciones. El dato clave surgió al cruzar los registros de viaje de una tarjeta SUBE utilizada por la adolescente. Estaba a nombre del primo del joven. Esa tarjeta había sido usada en un colectivo de la línea 180, interno 94, con dirección a Primera Junta, y luego en la estación Acoyte del subte A.

Al solicitar los movimientos más recientes de esa tarjeta, se confirmó su uso en la estación Congreso, lo que acotó el rango de búsqueda a la zona de Once y Congreso. Fue allí donde la esposa del fiscal Garate la identificó. La Policía confirmó luego que la menor se encontraba junto a M. N. P., quien fue detenido de inmediato.

Durante la pesquisa, surgió un dato que derivó en una segunda causa paralela: el primo de M.N.P., titular de la tarjeta SUBE utilizada por la menor, registraba un pedido de captura nacional e internacional con alerta roja de Interpol por un homicidio ocurrido el 7 de abril de este año. Además, había sido aprehendido el 14 de octubre en Saladillo por lesiones, pero había sido liberado a las 48 horas. Tras confirmarse la vigencia de la orden de captura, fue detenido nuevamente en Saladillo y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11.

Otro episodio llamativo ocurrió cuando el padre de la adolescente recibió una llamada desde un número que no tenía registrado. Del otro lado de la línea, un hombre que dijo ser primo de M. N. P. le sugirió buscar la ayuda de una tarotista para encontrar a su hija. Al investigar el número, las autoridades determinaron que estaba registrado a nombre de Lucas Iván González, alojado en la Unidad Carcelaria N.º 30 de General Alvear. Se dispuso un oficio judicial para tomarle declaración testimonial. González negó haber realizado la llamada y sostuvo que otro era su número personal. La investigación sobre esa comunicación sigue abierta.

El caso continúa bajo la órbita de la fiscalía de Garate, que evalúa nuevas imputaciones para el detenido y aguarda los resultados de los estudios de la menor antes de tomar nuevas medidas.

Temas Relacionados

Menor desaparecidaLa MatanzaLaferrereAdolescente desaparecidaPlaza MiserereSistema Federal de Búsqueda de PersonasPolicía de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desmantelaron un búnker de droga en Merlo, detuvieron a dos hombres y secuestraron 650 dosis de cocaína

Durante el allanamiento en la vivienda utilizada para el narcomenudeo, se incautaron también vehículos robados, que eran utilizados para vender droga bajo la modalidad de delivery

Desmantelaron un búnker de droga

Maniataron a un matrimonio para robarles en La Plata, no tenían dinero y se llevaron hasta las zapatillas

El asalto ocurrió en la vivienda de la calle 531 entre 18 y 19 durante la noche del domingo

Maniataron a un matrimonio para

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio

Todo comenzó cuando los sospechosos vieron a la Policía de la Ciudad en la intersección de las calles Tacuarí y Venezuela, durante un control vehicular. El auto en el que se desplazaban tenía pedido de captura y la patente adulterada

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos

Tras 7 años prófugo, hallaron en Madrid a un mendocino acusado de violar a su cuñada y ya fue extraditado

El sospechoso tiene 31 años y llegó al país en los últimos días, trasladado por una comitiva de la Policía Federal. El abuso fue en 2018

Tras 7 años prófugo, hallaron

La fiscalía pidió que no liberen a la ex pareja de Lourdes Fernández de Bandana

La funcionaria elevó su requerimiento al juez Diego Javier Slupski sobre la gravedad de los delitos imputados y de los antecedentes penales del acusado. Fue luego de que el beneficio de la excarcelación sea solicitado por los defensores

La fiscalía pidió que no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desmantelaron un búnker de droga

Desmantelaron un búnker de droga en Merlo, detuvieron a dos hombres y secuestraron 650 dosis de cocaína

Reforma laboral: todos los detalles del proyecto de ley que prepara el Gobierno para discutir en el Congreso

Por qué las aves marinas son clave para combatir la crisis climática y proteger los ecosistemas

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Brutal enfrentamiento en un boliche de Lanús: los echaron, arrojaron piedras contra el local y denuncian agresión de los patovicas

INFOBAE AMÉRICA
Trump aseguró que EEUU mantiene

Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi

Las memorias de Eric Trump: “La lucha de mi familia para salvar a nuestra nación”

Dos buenas noticias

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

TELESHOW
La noche de terror de

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”

Marina Bellati cumplió su sueño en el último partido de Boca: “De visitante y de local me vas a encontrar”