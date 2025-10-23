Buscan a una adolescente que desapareció a la salida del colegio en La Matanza: la sospecha de la familia

La adolescente desaparecida

Alma Milagros Malagreca, una adolescente de 15 años de la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, es intensamente buscada por su familia desde hace más de 72 horas. Según la denuncia, fue vista por última vez el lunes pasado al salir del colegio al mediodía.

Su familia mantiene la sospecha de que la joven pudo haberse ido con un hombre de 23 años, con quien habría iniciado una relación no hace mucho tiempo.

Milagros vestía pantalón negro, remera blanca y llevaba una mochila de Boca Juniors cuando desapareció. Desde ese momento, familiares y allegados desplegaron una búsqueda en distintos puntos del partido bonaerense.

Matías, padre de la adolescente, habló con TN acerca de la desaparición. “Da miedo. Desapareció con un supuesto conocido, o que se está conociendo. Nosotros se lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No estábamos de acuerdo. No sabemos si se fue con él o está raptada. Queremos que la familia de él se acerque a ayudarnos”, dijo.

Según reveló el hombre, se trata de un joven identificado como Matías Pajón. Lo acusó de haberla secuestrado y le pidió la devuelva.

“Me llamaron de la comisaría 1º Sur de acá de Laferrere a decirme que tenían el paradero de un lugar donde ir a buscarla en el kilómetro 38, en dos domicilios. Pero que me vendrían a buscar acá si conseguían los domicilios; me vendrían a buscar acá para llevarme”, dijo el hombre.

En ese sentido, brindó detalles de la relación de Alma con Pajón. “Ella se estaba queriendo conocer con un muchacho de 23 años, el cual como padre nosotros se lo prohibimos porque tiene 15 años. Hace 15 días atrás ella se rateó en este colegio y la encontraron en una casa en el barrio de Don Juan”, agregó Matías. Se trataba del domicilio de la abuela de Pajón.

“Como todo padre, le expliqué a mi hija. Esto está pasando en el mundo y están desapareciendo muchas chicas. El miedo de nosotros, el tiempo que está pasando”, manifestó.

Luego, Matías desafió al joven y lo acusó directamente de habérsela llevado.

Alma está desaparecida desde el lunes

“Tanto huevo tiene este pendejo de 23 años para no salir y dar la cara. Vení a hablar con el padre. Cuando una vez lo llamé por teléfono, cuando me enteré de esto, me dijo, eh: “No nos faltemos al respeto”, porque le dije: “Vos para mí sos un violín, te metés con una menor de 15 años teniendo 23 años”. Me respondió: “No nos faltemos al respeto porque yo soy policía”. Y le dije: “Bueno, si sos policía tenés huevos para enfrentarte a mí, para pararte delante mío”. Y me cortó el teléfono. Y ahora hace esto de llevarse ya más de tres días a mi hija. No sabemos si secuestrada o con extorsión", denunció.

La noche del martes, familiares y vecinos realizaron una manifestación en la Ruta 21, en Laferrere, para visibilizar el caso. En redes sociales, su hermana Iara Aylen difundió un mensaje pidiendo colaboración y reforzó la hipótesis del chico de 23 años.

“Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 del mediodía saliendo del colegio en Gregorio de Laferrere. Ella está con pantalón negro, remera blanca y una mochila de Boca. Fueron buscados por todo Laferrere, por favor si saben dónde pueden estar o si la ven avisen. Yo soy la hermana mayor, el nombre es Alma Milagros Malagreca. Avisen a cualquier familiar por cualquier dato. Dale Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”, escribió.

Matías dijo que tiene miedo por lo que le pueda pasar a su hija. “Espero que aparezca rápido y que éste recapacite y se entreguen los dos. Porque si es un amor, una historieta de amor, que lo hagan rápido, que se entreguen porque están lastimando un montón de gente. Yo estoy perjudicando a mucha gente. Estoy haciendo que la ruta 21 se corte de vuelta hoy a las cinco de la tarde para ver si mi hija aparece. Estamos molestando a mucha gente, pero es lo que me queda, porque hoy estoy yo en este lugar, pero mañana va a estar otro padre en este lugar. Entonces, es lo que tengo que hacer”, dijo.

Finalmente, Matías aseguró que recibe apoyo tanto de la Policía como de la Justicia, y reveló que -presuntamente- emitirán un orden de captura contra Pajón. “Me llamaron hace rato y me dijeron que a este pibe hoy le iban a poner un pedido de captura, que estaban esperando que firmen nomás y que le ponían un pedido de captura”, anticipó.