Chocó un auto estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró arriba del capot por 100 metros (Video: @Hechosanderecho)

El sábado al mediodía, en medio de una breve tregua del temporal que afectaba a Berisso, un incidente vial derivó en una escena de alto riesgo cuando el propietario de un taxi fue arrastrado sobre el capot de un BMW durante aproximadamente 100 metros.

El hecho, que ocurrió en la cuadra de 152 entre 13 y 14, se desencadenó luego de que el conductor del vehículo de alta gama colisionara contra el taxi estacionado y, tras una discusión, intentara huir del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por 0221, el episodio comenzó cuando el taxista, que había dejado su auto en el frente de su domicilio a las 6 de la mañana y permanecía en su casa, salió tras escuchar el impacto.

El hecho ocurrió en Berisso durante la mañana del sábado y la víctima es un conductor de taxi

Al observar que el BMW había dañado tanto su vehículo como la reja de la vivienda, el dueño del taxi exigió al conductor que descendiera y proporcionara sus datos. El afectado relató a 0221 que, ante la negativa del automovilista, golpeó el capot del auto alemán en un intento de llamar su atención.

La situación escaló cuando el conductor del BMW aceleró, desplazando al taxista sobre el capot. Según la víctima, durante el trayecto se sujetó de los limpiaparabrisas mientras el vehículo avanzaba por la cuadra.

El hombre que manejaba el BMW huyó del lugar y es buscado por la Policía

El recorrido forzado se extendió por 100 metros, hasta que el automóvil frenó bruscamente en una esquina. En ese momento, el damnificado cayó al asfalto y sintió temor de ser atropellado mientras intentaba reincorporarse.

El conductor del BMW se dio a la fuga tras el incidente, dejando al propietario del taxi con daños materiales y herido. De inmediato, el taxista formalizó la denuncia ante las autoridades, con la expectativa de que la Policía logre identificar al responsable y que este asuma las consecuencias de su accionar.

La investigación policial continúa en curso, mientras la víctima aguarda que el responsable sea localizado y responda por los daños ocasionados.

Un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el auto hallaron a su pareja en el baúl

Un taxista de Salta fue protagonista de un insólito episodio tras dar positivo en un control de alcoholemia y sorprender a los agentes al descubrir que su pareja se encontraba oculta en el baúl del vehículo durante la madrugada del sábado.

Salta: un taxista dio positivo de alcoholemia y en el baúl llevaba a su pareja quien lo quería vigilar

El incidente, que tuvo lugar sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la capital provincial, se desencadenó cuando los inspectores detuvieron a un taxista que circulaba en sentido norte-sur y le realizaron un test de alcoholemia.

El conductor arrojó resultado positivo en el control de alcohol, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al abrir el baúl, los agentes encontraron a una joven de 18 años que, según su propio testimonio, se había introducido allí por voluntad propia. La mujer explicó a los oficiales que su intención era vigilar a su pareja, el taxista, debido a sospechas de infidelidad. “Estaba vigilando a mi pareja”, respondió la joven cuando el agente le preguntó por qué permanecía en ese lugar, según información recogida por El Tribuno.

El taxista, al ser consultado sobre la identidad de la persona hallada en el baúl, respondió de inmediato: “Es mi señora”. Ante la incredulidad de los inspectores, el hombre amplió su explicación y afirmó: “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”.

Las imágenes del video difundido muestran a la mujer cubierta con una manta y encerrada en el baúl, mientras asiente y confirma que estaba vigilando a su pareja y que ambos mantenían una relación sentimental. El episodio, que fue calificado como inédito por el personal de tránsito, derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades.

La pareja del taxista dijo que se escondió para vigilarlo

El taxista fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y también por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja viajaba oculta en el baúl al momento del control. La singularidad de la situación y la explicación ofrecida por la pareja provocaron que el video del operativo se viralizara rápidamente en redes sociales.