Crimen y Justicia

Chocó un auto estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró arriba del capot por 100 metros

El hecho ocurrió en Berisso tras el fuerte temporal que azotó al AMBA y la víctima es un conductor de taxi. El hombre que manejaba el otro vehículo huyó del lugar y es buscado por la Policía

Guardar
Chocó un auto estacionado, discutió con el dueño y lo arrastró arriba del capot por 100 metros (Video: @Hechosanderecho)

El sábado al mediodía, en medio de una breve tregua del temporal que afectaba a Berisso, un incidente vial derivó en una escena de alto riesgo cuando el propietario de un taxi fue arrastrado sobre el capot de un BMW durante aproximadamente 100 metros.

El hecho, que ocurrió en la cuadra de 152 entre 13 y 14, se desencadenó luego de que el conductor del vehículo de alta gama colisionara contra el taxi estacionado y, tras una discusión, intentara huir del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por 0221, el episodio comenzó cuando el taxista, que había dejado su auto en el frente de su domicilio a las 6 de la mañana y permanecía en su casa, salió tras escuchar el impacto.

El hecho ocurrió en Berisso
El hecho ocurrió en Berisso durante la mañana del sábado y la víctima es un conductor de taxi

Al observar que el BMW había dañado tanto su vehículo como la reja de la vivienda, el dueño del taxi exigió al conductor que descendiera y proporcionara sus datos. El afectado relató a 0221 que, ante la negativa del automovilista, golpeó el capot del auto alemán en un intento de llamar su atención.

La situación escaló cuando el conductor del BMW aceleró, desplazando al taxista sobre el capot. Según la víctima, durante el trayecto se sujetó de los limpiaparabrisas mientras el vehículo avanzaba por la cuadra.

El hombre que manejaba el
El hombre que manejaba el BMW huyó del lugar y es buscado por la Policía

El recorrido forzado se extendió por 100 metros, hasta que el automóvil frenó bruscamente en una esquina. En ese momento, el damnificado cayó al asfalto y sintió temor de ser atropellado mientras intentaba reincorporarse.

El conductor del BMW se dio a la fuga tras el incidente, dejando al propietario del taxi con daños materiales y herido. De inmediato, el taxista formalizó la denuncia ante las autoridades, con la expectativa de que la Policía logre identificar al responsable y que este asuma las consecuencias de su accionar.

La investigación policial continúa en curso, mientras la víctima aguarda que el responsable sea localizado y responda por los daños ocasionados.

Un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el auto hallaron a su pareja en el baúl

Un taxista de Salta fue protagonista de un insólito episodio tras dar positivo en un control de alcoholemia y sorprender a los agentes al descubrir que su pareja se encontraba oculta en el baúl del vehículo durante la madrugada del sábado.

Salta: un taxista dio positivo de alcoholemia y en el baúl llevaba a su pareja quien lo quería vigilar

El incidente, que tuvo lugar sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la capital provincial, se desencadenó cuando los inspectores detuvieron a un taxista que circulaba en sentido norte-sur y le realizaron un test de alcoholemia.

El conductor arrojó resultado positivo en el control de alcohol, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al abrir el baúl, los agentes encontraron a una joven de 18 años que, según su propio testimonio, se había introducido allí por voluntad propia. La mujer explicó a los oficiales que su intención era vigilar a su pareja, el taxista, debido a sospechas de infidelidad. “Estaba vigilando a mi pareja”, respondió la joven cuando el agente le preguntó por qué permanecía en ese lugar, según información recogida por El Tribuno.

El taxista, al ser consultado sobre la identidad de la persona hallada en el baúl, respondió de inmediato: “Es mi señora”. Ante la incredulidad de los inspectores, el hombre amplió su explicación y afirmó: “Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”.

Las imágenes del video difundido muestran a la mujer cubierta con una manta y encerrada en el baúl, mientras asiente y confirma que estaba vigilando a su pareja y que ambos mantenían una relación sentimental. El episodio, que fue calificado como inédito por el personal de tránsito, derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades.

La pareja del taxista dijo
La pareja del taxista dijo que se escondió para vigilarlo

El taxista fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y también por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja viajaba oculta en el baúl al momento del control. La singularidad de la situación y la explicación ofrecida por la pareja provocaron que el video del operativo se viralizara rápidamente en redes sociales.

Temas Relacionados

La PlataBerissoTaxistaDiscusiónAccidente de tránsitoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

“Me sacaron la libertad y me vaciaron económicamente”: Carlos Carrascosa prepara el juicio al Estado tras crimen de María Marta

Sus abogados ya presentaron un reclamo patrimonial contra la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora van por el planteo ante la Justicia local. Se cumplen 23 años del asesinato de su esposa

“Me sacaron la libertad y

Allanaron un búnker en Rosario y detuvieron a seis personas

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la calle Pelayo al 2400 de la localidad de Empalme Graneros. Encontraron un altar de San La Muerte

Allanaron un búnker en Rosario

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

La actriz de El Eternauta y El palacio de la risa falleció a los 66 años y permaneció internada durante 10 días. La información de Teleshow

El incendio en la casa

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos 16 los sospechosos con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas

Abusos sexuales, violencia de género

Ordenaron que “El Señor Jota” quede detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, vinculado a la organización criminal “Los Pulpos de Trujillo”, ya estaba preso en la alcaidía central de la PFA a la espera de ser extraditado a su país en otra causa por tráfico de drogas

Ordenaron que “El Señor Jota”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer fue a votar

Una mujer fue a votar y se enteró que otra persona había usado sus datos para sufragar en Córdoba

Las señales de reactivación del empleo en el interior contrastan con la caída sostenida que se registra en el Gran Buenos Aires

Los cuadernos de las coimas: el “lawfare” y la primera jugada de Cristina Kirchner en el caso

¿Punto de inflexión?: hasta la elección de ayer, los bonos en pesos fueron los más favorecidos en la batalla por el dólar

Las entidades empresarias y la victoria oficial: varias eligieron no decir nada y otras esperan que el Gobierno “no se la crea otra vez”

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump calificó de “no

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Donald Trump partió hacia Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva”

TELESHOW
Valeria Lynch: “A esta edad

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello