Insólito: un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el baúl hallaron a su pareja quien lo quería vigilar

La mujer aseguró que quería saber lo que hacía el hombre durante la noche. El chofer fue sancionado por conducir bajo el efecto de sustancias y por el transporte ilegal de personas

Salta: un taxista dio positivo de alcoholemia y en el baúl llevaba a su pareja quien lo quería vigilar

Durante la madrugada de este sábado se registró un episodio fuera de lo común en Salta. En medio de un operativo de control de tránsito, agentes municipales detuvieron a un taxista que transitaba en sentido norte-sur. Al realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el conductor arrojó resultado positivo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo y encontraron algo inesperado: llevaba a su pareja en el baúl, porque quería vigilarlo, indicó el medio local El Tribuno.

El control que realizaba el personal de seguridad era sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.

Lo que sucedió llamó la atención de los inspectores. Los agentes frenaron al hombre y decidieron realizarle el test, pero nunca esperaron lo que sucedería luego de que el resultado sea positivo.

La pareja del taxista dijo
La pareja del taxista dijo que se escondió para vigilarlo

Al revisar el automóvil, los oficiales decidieron abrir el baúl y, para sorpresa de todos, hallaron en su interior a una mujer. Ante la inesperada escena, uno de los inspectores consultó al taxista sobre la identidad de la persona encontrada. La respuesta fue inmediata: “Es mi señora”.

No satisfecho, el agente se dirigió a la joven para averiguar el motivo por el que permanecía allí, recibiendo como respuesta: “Estaba vigilando a mi pareja”.

La mujer, de 18 años, explicó que se introdujo en el baúl por propia decisión. Según relató, la sospecha de una posible infidelidad llevó a que optara por esa particular forma de control. De acuerdo a su testimonio, deseaba cerciorarse de las actividades de su pareja mientras este se encontraba trabajando como taxista durante la noche, según El Tribuno.

“Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, le recalcó el hombre al policía al notar que este dudaba de la veracidad del relato.

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede escuchar que la mujer asiente, que ella estaba vigilando al hombre y que son pareja. También se puede ver cómo la mujer estaba tapada con lo que aparenta ser una manta, además de estar encerrada en el baúl.

La situación derivó en la confección de un acta por parte de las autoridades. El hombre fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y, además, por transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja, al momento del control, viajaba oculta en el baúl, indicó el medio salteño.

El episodio generó incertidumbre en el personal de tránsito y dejó un episodio inédito. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se viralizó por la singularidad de la explicación que dieron sobre la presencia de la chica en el auto.

Otro caso de alcoholemia

El control en Córdoba detectó 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal

En la provincia de Córdoba, semanas atrás, un control concluyó con la aprehensión de una persona que conducía alcoholizada y puso en peligro el tránsito. El detenido fue interceptado luego de una persecución al sur de la capital provincial.

El incidente tuvo lugar en barrio Villa El Libertador, dentro de la ciudad de Córdoba. Efectivos divisaron una Toyota Hilux plateada que se desplazaba a alta velocidad y con zigzags sobre Avenida de Mayo, según puntualizó la Policía de Córdoba. Ante el peligro que representaba la conducción irregular, activaron un operativo cerrojo que cubrió varias cuadras y quedó registrado en videos publicados después.

La persecución finalizó sobre calle Icho Cruz al 600, en barrio Comercial, donde los agentes detuvieron el rodado. En el interior se encontraban cuatro ocupantes: el conductor, otro hombre y dos mujeres. Las fuentes consultadas detallaron que el conductor presentaba “fuerte olor a alcohol” al momento de ser aprehendido.

Intervino Policía Caminera, que practicó la prueba de alcoholemia y detectó 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, cantidad que supera por más de tres veces el límite contemplado por la ley vigente. El hombre, de 36 años, resultó arrestado y quedó a disposición judicial. El vehículo fue incautado como parte del operativo.

