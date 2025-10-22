Conducía un auto robado en Berisso y fue detenido tras intentar asaltar a un jubilado

La Suran secuestrada tenía pedido de secuestro desde abril de 2021 (La Buena Info)

La rápida intervención del Comando de Patrullas permitió la detención de un hombre de 47 años en el terraplén costero de la localidad de Berisso, tras un intento de robo y el hallazgo de un vehículo con pedido de secuestro y patentes apócrifas.

El procedimiento tuvo lugar la mañana de ayer luego de que un vecino alertara al 911 sobre una situación sospechosa entre las calles 32 y 38.

De acuerdo con la información policial a la que pudo acceder el portal La Buena Info, los efectivos arribaron al lugar y divisaron un Volkswagen Suran gris, conducido por R. L. V., de 47 años.

A pocos metros, se encontraba un hombre de 70 años, quien relató a los efectivos que, minutos antes, el conductor y otro sujeto intentaron sustraerle su Peugeot 405 blanco.

De esta manera, los oficiales detuvieron a R. L. V. e incautaron el vehículo en el que se trasladaba. Sin embargo, su cómplice, con el que viajaba, logró escaparse y ahora es intensamente buscado por las autoridades.

Una vez controlada la situación, los oficiales revisaron el Volkswagen Suran gris, en el que se trasladaba el ahora detenido. Durante el procedimiento, se constató que las patentes colocadas eran falsas, ya que carecían de los sellos oficiales reglamentarios. Esta anomalía motivó una verificación más exhaustiva de la identidad vehicular.

Mediante la consulta del número de chasis y la numeración del vidrio de la luneta, los agentes pudieron determinar que tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de abril de 2021 por robo, dato que fue corroborado por el sistema informático policial.

En presencia de testigos, los agentes requisaron el interior del vehículo y secuestraron un cuchillo de campo y un celular Samsung azul, objetos que podrían haber sido utilizados en el intento de robo denunciado por el vecino.

R. J. V. fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial correspondiente y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°16 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Fue imputado por los delitos de “encubrimiento agravado” y “tentativa de robo agravada”.

La rápida intervención policial fue clave para la detención del conductor (Noticias XFN)

Detuvieron a una pareja que circulaba en un auto robado en Belgrano

Días atrás, una pareja fue detenida tras ser interceptada por la Policía de la Ciudad cuando el sistema Anillo Digital detectó que circulaban en un vehículo con patente denunciada por robo sobre la avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano. El seguimiento y captura se concretó gracias a la tecnología de cámaras y lectores de patentes instalados en los ingresos y salidas de Buenos Aires.

El operativo se disparó cuando el sistema identificó el paso de un Toyota Corolla blanco, cuya patente correspondía a un auto gris de la misma marca, reportado como sustraído días antes. La alerta llegó al personal del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que coordinó en tiempo real el desplazamiento de un móvil de la Comisaría Vecinal 13B para abordar el vehículo a la altura de del Libertador y Quesada, agregaron las fuentes sobre el procedimiento.

Los efectivos identificaron a los ocupantes en ese lugar. Se trataba de un hombre de 36 años y una mujer de 32 años, quienes carecían de documentación que acreditara la propiedad del vehículo en el que circulaban. La inspección posterior al número de chasis confirmó que correspondía a otro vehículo, también con pedido de secuestro activo desde junio por hurto.

Fuentes judiciales precisaron a Infobae que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del Dr. Schenhl y la Secretaría N° 71, ordenó actuaciones por “Robo y Encubrimiento” y dispuso la detención de ambos sospechosos, además del secuestro del vehículo involucrado.