Allanaron un búnker en Rosario y detuvieron a seis personas

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la calle Pelayo al 2400 de la localidad de Empalme Graneros. Encontraron un altar de San La Muerte

Seis detenidos en un allanamiento
Seis detenidos en un allanamiento antinarcomenudeo en Rosario (La Capital)

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos especiales de la Policía de Santa Fe, permitió el secuestro de droga y la detención de seis personas en Empalme Graneros, Rosario.

La acción se desarrolló este sábado último, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737), bajo directivas del fiscal Diego Giro, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El operativo se concretó en un domicilio de la calle Pelayo al 2400, en la zona noroeste de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, se incautaron drogas y diversos elementos relacionados con la presunta venta de droga al menudeo.

La División Microtráfico de la PDI arrestó a L. E. S., de 24 años; J. J. L., de 21; J. D. S., de 26; B. G. D., de 35; J. M. F., de 37; y M. A. D., de 44. Todas estas personas fueron trasladadas a dependencias de la Policía de Investigaciones y quedaron a disposición del fiscal Diego Giro. Todas ellas permanecerán alojadas en dependencias de la PDI.

Durante la intervención policial, y según informó el portal del diario La Capital, los efectivos incautaron 14,19 gramos de cocaína, junto a recortes de nylon que suelen ser usados para el fraccionamiento de la sustancia, además de dos teléfonos celulares, 20 mil pesos en efectivo y otros objetos vinculados con la actividad ilegal.

El material incautado en el
El material incautado en el operativo (La Capital)

Otro de los elementos que los agentes encontraron fue un altar a San La Muerte, una figura venerada en distintos sectores sociales y que, de acuerdo con registros policiales previos, ha sido detectada en otros domicilios allanados por presunta comercialización de droga.

Esta circunstancia, habitual en investigaciones sobre narcotráfico en la región, fue documentada por la fuerza interviniente y será parte de la evaluación judicial.

Secuestraron drogas y hay siete detenidos en un operativo en Rosario

Dos meses atrás, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas y secuestró drogas, dinero y armas durante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.

En los allanamientos, la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Maximiliano Giró, quien ordenó las tareas de inteligencia tras detectar un punto de venta en un pasillo interno de la calle Piamonte.

De acuerdo con la pesquisa, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo, señalado como principal organizador, asistido por “soldaditos” y revendedores que operaban en la zona.

El caso se originó en junio, cuando brigadas federales habían detenido a dos hombres con droga y armas, lo que derivó en la apertura de una investigación más amplia.

Luego de semanas de seguimientos y tareas encubiertas, los efectivos secuestraron importante cantidad de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y estiramiento y anotaciones contables vinculadas a la comercialización.

Las siete personas detenidas fueron trasladadas a la sede de la DUOIE Rosario para las diligencias de rigor y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la PFA, a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y buscan desarticular bandas dedicadas al narcomenudeo y otros delitos complejos que afectan a Rosario.

