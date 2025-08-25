Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a 7 personas en un operativo en Rosario

Crimen y Justicia

Rosario: siete detenidos durante cinco
Rosario: siete detenidos durante cinco allanamientos de la Policía Federal contra el narcomenudeo

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas y secuestró drogas, dinero y armas durante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.

En los allanamientos, la Policía
En los allanamientos, la Policía Federal secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Maximiliano Giró, quien ordenó las tareas de inteligencia tras detectar un punto de venta en un pasillo interno de la calle Piamonte.

De acuerdo con la pesquisa, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo, señalado como principal organizador, asistido por “soldaditos” y revendedores que operaban en la zona.

De acuerdo con la pesquisa,
De acuerdo con la pesquisa, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo

El caso se originó en junio, cuando brigadas federales habían detenido a dos hombres con droga y armas, lo que derivó en la apertura de una investigación más amplia.

Luego de semanas de seguimientos y tareas encubiertas, los efectivos secuestraron importante cantidad de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y estiramiento y anotaciones contables vinculadas a la comercialización.

Las siete personas detenidas fueron trasladadas a la sede de la DUOIE Rosario para las diligencias de rigor y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la PFA, a disposición de la Justicia.

Entre los 7 detenidos estaba esta mujer
Entre los 7 detenidos estaba esta mujer

Desde la Policía Federal remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y buscan desarticular bandas dedicadas al narcomenudeo y otros delitos complejos que afectan a Rosario.

Jujuy

El miércoles pasado, tres personas fueron detenidas en Jujuy, luego de que los efectivos de seguridad detectaran más de 50 kilos de cocaína en el tanque del camión en el que circulaban. El procedimiento tuvo lugar en la Ruta N° 9, en el trayecto que conecta a las localidades de La Quiaca y Abra Pampa.

Todo comenzó con un llamado de alerta recibido por el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, en donde le pasaron el dato de un camión que circulaba por la zona con un cargamento sospechoso. Luego de que advirtiera al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Alberto Mendivil dispuso que iniciaran un seguimiento del vehículo.

Poco después de que ubicaran al camión en la Ruta N° 9, se dio aviso a un control vial de la Policía de Jujuy para que frenara a los viajeros e inspeccionaran al rodado. Sin embargo, el conductor se negó a frenar en el puesto, lo que derivó en una orden de detención.

Cada una de las cajas
Cada una de las cajas llevaba, al menos, 25 kilos de droga

Según relataron fuentes oficiales del caso a Infobae, las autoridades interceptaron al camión y lo trasladaron hacia la sede de la Aduana que se encuentra en La Quiaca. “Pasamos el camión de gran porte por el escáner, lo escaneamos dos veces. Resulta que de las imágenes del escáner surge que habría alguna modificación o alteración del tanque de combustible“, explicaron.

Por esto, se ordenó al personal de Infantería que extrajera el depósito de combustible. Así, pudieron realizarse una prueba con sondas que terminarían por confirmar las sospechas: había dos cajas metálicas ocultas en el interior del habitáculo.

A partir de esto, se procedió a la apertura del tanque, por medio del uso amoladoras. Luego de que pudieran acceder a los cofres, los efectivos lograron abrirlas con palancas. En su interior se encontraba la sustancia blanquecina que, tras ser sometida a los test de rutina, confirmaron que se trataban de, al menos, 52 kilos de cocaína.

