Crimen y Justicia

Condenaron a prisión a uno de los jóvenes que mató a un remisero en Córdoba cuando eran adolescentes

El crimen sucedió en la localidad de James Craik el 23 de octubre de 2022. Dos adolescentes fueron liberados y devueltos a sus familias

Guardar
De los tres adolescentes solo
De los tres adolescentes solo uno estaba en edad de imputabilidad

El caso que conmocionó al departamento cordobés de Río Segundo tuvo ayer jueves un capítulo judicial clave. F. G. fue condenado a seis años de prisión efectiva por el asesinato de Ramón Maldonado, el remisero que perdió la vida durante un robo perpetrado por adolescentes en octubre de 2022, en un camino rural de la provincia.

La resolución fue dictada por la jueza Nerina Gamero, a cargo del Juzgado Penal Juvenil y de Violencia Familiar de Villa María, de cuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV.

En su fallo, la magistrada encontró responsable a F. G., de 17 años en el momento de los hechos, como coautor de homicidio calificado por críminis causa, figura penal que implica matar con el objetivo de ocultar o lograr la impunidad de otro delito, en este caso un robo.

El 23 de octubre de 2022, Ramón Maldonado, de 68 años, fue contactado por tres menores que le solicitaron un viaje como pasajeros a bordo de su Renault Kangoo.

La ruta trazada abarcaba el tramo entre Oliva y Pampayasta Sud, con destino final en la localidad de James Craik.

Durante el trayecto, según reconstruyó la investigación judicial, los adolescentes atacaron al conductor, lo golpearon y asfixiaron para luego robarle la recaudación, estimada en 6.000 pesos.

Al día siguiente, el cuerpo de la víctima fue hallado tras un operativo de búsqueda que movilizó a fuerzas policiales y familiares. Los responsables fueron localizados poco después en Ojo de Agua, Santiago del Estero, tras chocar la camioneta robada de la víctima. Los tres jóvenes resultaron aprehendidos sin oponer resistencia.

Los tres menores detenidos por
Los tres menores detenidos por el crimen (El Doce.tv)

En la causa, los cómplices de F. G., de 13 y 14 años —en ese momento—, fueron declarados inimputables según la ley penal argentina y restituidos a sus familias en enero de 2023. Solo el ahora condenado, que había superado los 16 años al momento del hecho, enfrentó un proceso penal.

De acuerdo con el fallo dictado por Nerina Gamero, la calificación de críminis causa corresponde a casos donde el homicidio guarda relación directa con el objetivo de asegurar otro delito o la impunidad de los autores. Para adultos, la figura contempla prisión perpetua, mientras que el régimen juvenil prevé una escala de sanciones más baja. En la audiencia de juicio abreviado celebrada en abril de 2024, el joven admitió su participación, hecho que fue considerado un atenuante al momento de determinar la pena.

La fiscal Juliana Companys había solicitado la pena máxima para menores, que es de 15 años de prisión efectiva. La jueza, considerando la edad del acusado, la admisión de culpa y los antecedentes legales, fijó la condena en seis años a cumplir en el penal de Villa María, donde F. G. ya se encontraba alojado desde su detención.

En su resolución, Gamero consignó sostuvo que la participación reconocida, sumada a la gravedad de los hechos, amerita una pena efectiva, respetando los lineamientos establecidos por la ley penal juvenil argentina.

Según el expediente judicial, el joven no registraba antecedentes penales previos al crimen, un factor que también fue considerado en el dictado de la sentencia. Tanto la defensa oficial como la representante del Ministerio Público Fiscal acordaron la prueba reunida y el hecho de que el adolescente no intentó eludir el procedimiento judicial.

De igual forma, la sentencia no está firme y puede ser objeto de apelación por parte de la defensa. La Fiscalía, por su parte, anticipó que no recurrirá, confiando en el criterio que primó en el debate.

Temas Relacionados

condenajovenasesinatoremiseroCórdoba

Últimas Noticias

El caso del cadáver encontrado en una playa de Chubut se investiga como un crimen mafioso

La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, estaba envuelta en una manta, maniatada y con un golpe en la cabeza

El caso del cadáver encontrado

Jubilados desaparecidos en Chubut: analizan la hipótesis de un “robo que salió mal” y preparan nuevos rastrillajes

Luego de que descartaran que las huellas halladas estuvieran vinculadas a la pareja, la búsqueda continúa con las nuevas pistas

Jubilados desaparecidos en Chubut: analizan

Desbarataron una banda que robaba autos y los desguazaba en un taller ilegal de José C. Paz

El operativo en el Barrio Frino permitió el secuestro de vehículos robados y autopartes listas para la venta. Hay tres detenidos

Desbarataron una banda que robaba

Asesinaron a tiros a un joven en Córdoba en medio de un presunto ajuste de cuentas

El crimen ocurrió en el barrio Ciudad Evita de la capital provincial. Hay otra persona herida. Hasta el momento, no hay detenidos

Asesinaron a tiros a un

Cayó el hombre que mató a tiros a un joven delante de sus vecinos en La Matanza

El asesino tenía un pedido de captura nacional e internacional. Los investigadores señalaron que existía un conflicto previo entre ambos vecinos. La víctima iba a ser padre por segunda vez. Su hijo nació tan solo tres días después del crimen

Cayó el hombre que mató
ÚLTIMAS NOTICIAS
Techos volados y árboles caídos:

Techos volados y árboles caídos: los destrozos que dejó el avance de la tormenta en la provincia de Buenos Aires

El gremio de pilotos llevará adelante otra medida de fuerza y se esperan demoras en los vuelos en Aeroparque

El caso del cadáver encontrado en una playa de Chubut se investiga como un crimen mafioso

Cuáles son los únicos dos autos 0 km de la Argentina que pueden comprarse por menos de $25 millones

Jubilados desaparecidos en Chubut: analizan la hipótesis de un “robo que salió mal” y preparan nuevos rastrillajes

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se reúne en Londres

Zelensky se reúne en Londres con la Coalición de Voluntarios para reforzar apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Sanae Takaichi prometió elevar “a nuevas alturas” la relación con Trump durante su visita a Japón

El régimen de Corea del Norte construirá un memorial por sus soldados caídos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Daniel Noboa denunció que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento: “Es imposible que haya sido accidental”

Ucrania bombardeó una refinería de petróleo de Riazán y un depósito de municiones en la región fronteriza de Bélgorod

TELESHOW
Pelao Khe y el libro

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes