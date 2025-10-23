Crimen y Justicia

Leonardo Cositorto dijo estar débil y desnutrido para acceder a domiciliaria, pero la Justicia lo rechazó

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aseguró que el cuadro no sería de tal gravedad para hacer lugar a su pedido. Además, apuntaron a las negativas de ser atendido por parte del propio recluso

Guardar
El pedido fue presentado la
El pedido fue presentado la semana pasada

Después de que la defensa Leonardo Cositorto elevara un pedido para que el fundador de Generación Zoe pudiera esperar la revisión de su condena fuera de prisión, tras alegar que se encontraría en un delicado estado de salud, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el beneficio.

Hace algunos días, la abogada representante del acusado, Ana María Fernández, había presentado un informe elaborado por la psicóloga Marisel Fernández, quien asiste a Cositorto en la Unidad Penal de Riachuelo.

En ese documento, se argumentaba que el detenido sufría desnutrición y una debilidad extrema. De la misma manera, explicaron que estas complicaciones habrían sido derivadas de una enfermedad crónica que afectaría su sistema inmunológico, por lo que su estadía en un penal impediría que recibiera la atención médica adecuada.

Como alternativa, la defensa había propuesto que Cositorto aguardara la revisión de su condena en el domicilio de su pareja, Silvana Verónica Abellonio, quien se haría responsable de su cuidado. Sin embargo, el fiscal general de Corrientes se opuso a esta solicitud, según confirmaron fuentes oficiales del caso a Infobae.

La unidad penal en la
La unidad penal en la que se encuentra detenido el líder de Generación Zoe

En su dictamen, el máximo tribunal sostuvo que “la situación particular de Cositorto no permite inferir que por el solo hecho de su detención se agrave su cuadro de salud, como así tampoco que le impida recibir el tratamiento adecuado a su diagnóstico, considerando asimismo la magnitud de los hechos, los delitos por los que fue condenado y demás circunstancias concretas de las presentes”.

Al analizar el caso, los ministros Guillermo Semhan, Luis Rey Vázquez, Alejandro Chain, Eduardo Panseri y Fernando Niz del Superior Tribunal de Justicia correntino remarcaron la necesidad de que el fallo mantuviera coherencia con los principios constitucionales y convencionales. Asimismo, señalaron que también es primordial garantizar el respeto a la dignidad humana de quienes se encuentran privados de la libertad, teniendo en cuenta el estado de salud del detenido.

De la misma manera, recordaron que Cositorto fue condenado el 25 de febrero a 12 años de prisión, por ser considerado jefe de una asociación ilícita y por estafa en la modalidad de delito continuado. Además, subrayaron que en la cárcel “se negó voluntariamente a recibir el tratamiento médico ofrecido por la misma Unidad Penitenciaria”.

Por esto, el tribunal dejó asentado que la condena dictada por el Tribunal de Juicio de Goya “disminuye a su mínima expresión la presunción de inocencia” y provocaría un aumento “en su máxima expresión el peligro de fuga”.

Cositorto, tras ser condenado a
Cositorto, tras ser condenado a 12 años de prisión en Goya (Foto: Poder Judicial de Corrientes)

Incluso, los jueces destacaron que la Unidad Penal de Riachuelo ha brindado atención médica y psicológica en todo momento, ya que le gestionaron turnos para extracciones y análisis, le suministraron los medicamentos requeridos y le ofrecieron controles médicos, los cuales fueron negados reiteradamente por el mismo detenido.

En su resolución, los ministros consideraron que los argumentos de la defensa “no son suficientes para modificar (el tipo de detención) por la sencilla razón que no han variado las circunstancias que motivaron el dictado de la misma desde la sentencia condenatoria”. Asimismo, apuntaron que “tampoco presenta un cuadro de salud que amerite tal decisión, agravado a la negación voluntaria de recibir atención”.

La situación judicial de Cositorto se agravó tras la condena alcanzada en febrero, cuando fue considerado jefe de una asociación ilícita. En el mismo proceso, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino recibieron penas de ocho años de prisión, mientras que dos referentes locales resultaron absueltos.

A este antecedente se suma la condena en Salta, donde fue hallado culpable de 118 estafas y sentenciado a 11 años de prisión. En esa provincia, se comprobó que los ahorristas afectados sufrieron la pérdida de 778 millones de pesos.

Temas Relacionados

Leonardo CositortoCorrientesPrisión domiciliariaUnidad penal de RiachueloÚltimas noticias

Últimas Noticias

“De hoy no pasás”: su pareja lo llevó a vivir con ella cuando salió de la cárcel y él la prendió fuego mientras dormía

El ex presidiario fue aprehendido en Virrey del Pino acusado de tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género

“De hoy no pasás”: su

Se entregó uno de los Hell’s Angels sospechado de participar de la emboscada a tiros en La Plata

El acusado, un mecánico de Entre Ríos, se presentó ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta con una pistola y el Ford Fairlane que fue filmado por las cámaras en el ataque a la caravana de la banda Tehuelches

Se entregó uno de los

“Planificó los crímenes”: prisión perpetua para la policía de San Luis que mató a sus dos hijos mientras dormían

Sofía y Bautista tenían 2 y 7 años. La mujer, que estaba llena de deudas, los asesinó de madrugada en la casa que compartían. Los jueces consideraron que hubo alevosía

“Planificó los crímenes”: prisión perpetua

Discutió con su amigo alcoholizado, lo mató de un tiro y luego se quitó la vida en Salta

El hallazgo ocurrió este miércoles en un paraje ubicado cerca de Tartagal

Discutió con su amigo alcoholizado,

Detuvieron al líder de una banda que le disparó a quemarropa a un policía que trabaja como chofer en La Matanza

La víctima sufrió un robo piraña en Isidro Casanova y recibió dos disparos: uno en el maxilar y otro en el bíceps. La investigación permitió detener a dos sospechosos y hay cinco prófugos

Detuvieron al líder de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senado: el PRO y la

Senado: el PRO y la UCR enfrentan una elección compleja, con el Gobierno y Provincias Unidas en la puja

Cuatro mitos y verdades sobre la cirugía de reconstrucción mamaria luego del cáncer

Cuáles son las seis provincias en las que Fuerza Patria pelea mano a mano por un triunfo este domingo

Presupuesto, negociación interna y el 2027: los frentes que encarará Kicillof tras las elecciones

Milei reordena el Gabinete para delimitar los roles y aplacar tensiones en la segunda etapa de la gestión

INFOBAE AMÉRICA
La ONU le pidió a

La ONU le pidió a Israel un mayor acceso a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria

Marco Rubio afirmó que EEUU aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania

Estados Unidos sancionó a las dos mayores petroleras de Rusia tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin

Museos vulnerables, joyas fundidas y cuadros que nunca regresan: la ola de robos que amenaza la memoria cultural

Ucrania celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las principales empresas petroleras de Rusia

TELESHOW
Guillermo “el Pelado” López: “Mi

Guillermo “el Pelado” López: “Mi papá se fue a dormir y no despertó”

El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

Pamela David provocó un inesperado accidente mientras entrenaba y lo contó con humor en televisión: “Una patadita”

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable