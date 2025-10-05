Una influencer denunció un ataque antisemita en Palermo: dijo que un hombre quiso golpearla a ella y a su bebé por ser judíos

Grave denuncia por antisemitismo

La empresaria e influencer Michelle Iman Schmukler denunció a través de un video en redes sociales un ataque antisemita en su domicilio por parte de un vecino, en presencia de su hijo de ocho meses. Los hechos ocurrieron en el patio del departamento en el que vive junto a su esposo Idán, quien también intervino en la denuncia pública.

Según relató la denunciante, la agresión tuvo lugar ayer cerca del mediodía, cuando se encontraba con su bebé en el patio de su casa, en Palermo. En ese momento, un vecino del mismo edificio gritó repetidas veces insultos antisemitas, refiriéndose a la religión de Michelle y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, expresó Michelle en el video divulgado a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la agresión escaló a otro nivel. “Me tiró un fierro por la ventana”, detalló Michelle. Luego del incidente, su esposo Idán buscó la intervención policial y logró el encuentro con el agresor, quien reconoció el ataque, pero redobló su actitud al lamentar que no tuvo puntería.

Michelle Iman Schmukler, junto a su esposo Idán, realizó una grave denuncia por antisemitismo a través de sus redes sociales.

La respuesta institucional es uno de los aspectos que más cuestionaron las víctimas. Idán señaló que el agresor vive en el departamento que se ubica por encima del suyo, e indicó que, a pesar de haber formalizado la denuncia en la comisaría, la reacción fue limitada.

“La denuncia se la mandan a un fiscal y el fiscal de turno contesta ‘denle un botón de pánico’”, describió el esposo de Michelle en el mismo video. Según explicó, las autoridades no detuvieron ni interrogaron al presunto agresor, quien continúa residiendo en el edificio.

“Una persona le tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá y nadie lo detiene, absolutamente nada”, apuntó Idán al detallar la respuesta obtenida de las fuerzas de seguridad y del fuero judicial.

Finalmente, Michelle concluyó: “Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”.

El video tuvo una amplia repercusión y generó el apoyo y los comentarios de muchos usuarios. Entre ellos la de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien le solicitó un teléfono para contactarla de manera privada.

Otro ataque antisemita

El martes pasado, un hombre sufrió una agresión en la Ciudad de Buenos Aires cuando se dirigía a un acto conmemorativo, a casi dos años del ataque perpetrado por Hamas en Israel. Durante el incidente, resultó golpeado en la cabeza mientras el agresor profirió insultos antisemitas.

La víctima, Matías Hauszpigiel, explicó que el episodio comenzó en la zona de Almagro-Palermo, mientras se desplazaba en su vehículo hacia el evento en Parque Centenario. Al observar un automóvil con una bandera de Palestina en el techo, Hauszpigiel se acercó y preguntó “sin insultar” al conductor si no tenía ningún cartel en referencia a los secuestrados.

Después de este intercambio, la víctima advirtió que el otro conductor comenzó a seguirlo cuadras más adelante. Intentó alejarse en su auto y solicitó ayuda haciendo sonar la bocina, pero no obtuvo respuesta.

"¡Judío de mierda!": golpearon a un joven en camino al acto por el 7 de octubre

En el trayecto, al detenerse frente a un semáforo, identificó que el hombre descendió de su vehículo y se aproximó. Hauszpigiel relató que trató de bajar las ventanillas porque temía que le rompieran los cristales. En el intento de abrir la puerta para defenderse, el agresor se la cerró violentamente e inició una serie de golpes en la cabeza, según indicó el propio Hauszpigiel en diálogo con el medio Vis A Vis.

Durante la agresión, la víctima escuchó insultos como “judío de mierda” y “judío hijo de puta”. Vecinos presentes en las inmediaciones no intervinieron. Finalmente, el agresor regresó a su vehículo, que mantenía la bandera palestina, y se retiró del lugar.

Días antes se viralizó un video, en donde se observa cómo un grupo de alumnos de una escuela de Canning, que estaba en medio de su viaje de egresados en Bariloche, fueron grabados mientras cantaban canciones antisemitas en un micro. En las imágenes, también se pudo ver al coordinador del grupo que representaba a la empresa Baxxter, quien era la organizadora que se sumó a los cantos. “Hoy quemamos judíos”, era la frase que se repetía en el micro.

Por el hecho, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó formalmente una denuncia, mientras que Baxxter informó que el coordinador señalado fue despedido.