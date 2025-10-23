Crimen y Justicia

“De hoy no pasás”: su pareja lo llevó a vivir con ella cuando salió de la cárcel y él la prendió fuego mientras dormía

El ex presidiario fue aprehendido en Virrey del Pino acusado de tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género

El detenido por intento de homicidio en contexto de violencia de género

“De hoy no pasás”, le dijo después de haber prendido fuego la cama donde ella dormía en la casa de La Matanza que le había abierto las puertas cuando él no tenía a dónde vivir. La mujer resultó con quemaduras en piernas y brazos y, en las últimas horas, Víctor Abraham Barreto, un pirata del asfalto de 39 años, fue detenido en la localidad de Virrey del Pino acusado de tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género, o mejor dicho, tentativa de femicidio.

La causa está a cargo del fiscal Gonzalo Tarrio, titular de la UFI y J de Violencia de Género N°4 del Departamento Judicial La Matanza.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, Barreto había recuperado la libertad en mayo pasado tras cumplir una condena por robo de mercadería en tránsito en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto.

Luego de su salida, se alojó en la casa de su pareja de 40 años. Ella allí vivía junto a sus hijas y así iniciaron una convivencia que rápidamente se volvió insoportable.

De acuerdo con los testimonios recabados en la causa, el ahora detenido mostraba conductas violentas y agresivas, especialmente cuando consumía alcohol y estupefacientes, situación que se habría vuelto habitual en el hogar.

Durante esos períodos, la víctima y sus hijas fueron objeto de agresiones físicas y amenazas constantes.

Violencia sin freno

El pasado 17 de octubre fue el quiebre. Barreto, enfurecido, comenzó a insultar a su pareja diciéndole: “Te voy a desfigurar, puta de mierda”, según consta en la denuncia.

Más tarde, mientras la mujer se encontraba trabajando en una feria, el agresor continuó hostigándola por llamadas y mensajes de voz, advirtiéndole que si no regresaba pronto a la casa la “iba a matar”.

Cuando la mujer volvió a su casa, Barreto la acusó de haber estado con otra persona y, en medio de una discusión, volvió a golpearla.

Al día siguiente, según el relato de la víctima, el hombre consumió alcohol y drogas de manera continua, incrementando su agresividad. Y ya en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2, la mujer decidió acostarse, exhausta tras las reiteradas agresiones.

Minutos después, se despertó al sentir calor: la cama en la que dormía estaba envuelta en llamas. El fuego había sido provocado por Barreto, quien, de acuerdo con la víctima, le gritó: “De hoy no pasás, puta de mierda. No querés abrir las piernas, te voy a desfigurar”.

La víctima logró escapar del dormitorio y salir a la calle, donde fue asistida por vecinos que acudieron ante sus pedidos de auxilio. Mientras tanto, Barreto huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

La búsqueda

A partir de ese momento, la Fiscalía de La Matanza dispuso una serie de tareas de inteligencia y rastreo para dar con el sospechoso, ante el riesgo inminente que corría la víctima.

Los detectives de la DDI La Matanza realizaron relevamientos de cámaras de seguridad públicas y privadas, análisis de comunicaciones telefónicas y averiguaciones encubiertas que permitieron establecer que Barreto se ocultaba en la casa de un amigo ubicada sobre la calle Isaac Newton al 1573, también en Virrey del Pino.

Con esa información, los investigadores montaron un operativo encubierto en las inmediaciones. Este miércoles, los agentes detectaron que el sospechoso salió a la vereda del domicilio. Al advertir la presencia policial, intentó fugarse, pero fue alcanzado a escasos metros, en la intersección de Isaac Newton y Maquiavelo.

Una vez reducido, Barreto fue notificado de su situación judicial y puesto a disposición de la UFI N° 4 de Violencia de Género. El fiscal Tarrio avaló el procedimiento y ordenó su traslado a sede judicial, donde será indagado este jueves por el “homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa”. Tentativa de femicidio.

