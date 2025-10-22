Crimen y Justicia

Pablo Laurta será indagado este jueves en Córdoba por el doble femicidio

El uruguayo, imputado por los crímenes de su ex pareja y su ex suegra, declarará de manera presencial por pedido de su defensa. Está citado a las 11 de la mañana

Pablo Laurta (Fotografía: RS
Pablo Laurta (Fotografía: RS Fotos)

Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardina (26), su expareja, y de Mariel Zamudio (54), su ex suegra, será indagado este jueves desde las 11 por la Justicia de Córdoba. Lo hará manera presencial tras un pedido fundado realizado en las últimas horas por su defensora, la abogada Alfonsina Muñiz.

El imputado -que llegó a la provincia este lunes luego de haber permanecido detenido varios días en Gualeguaychú, Entre Ríos- declarará en la sede de la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar N°2, donde deberá responder por los crímenes de la mamá y la abuela de su hijo, cometidos el pasado sábado 11 de octubre.

La audiencia estará a cargo del fiscal Gerardo Reyes, que lleva adelante la investigación. Al finalizar, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará detenido.

Laurta arribó a Córdoba a comienzos de esta semana luego de comparecer ante la Justicia de Entre Ríos en la causa donde está imputado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, el chofer de aplicación al que contrató para que lo llevara, engañado, desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe, en el marco de su plan criminal.

Tras estar el fin de semana detenido en la ciudad de Gualeguaychú, el lunes fue trasladado hasta la Unidad Judicial de Homicidios (en el mismo edificio de la Jefatura de Policía) de Córdoba, donde esperaban el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Leonardo Gutiérrez, y otras autoridades policiales.

Traslado de Pablo Laurta a Córdoba

Al descender de la camioneta policial donde viajó, el imputado deslizó algunas palabras a la prensa y dijo: “Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro. Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Ahora él ahora está seguro”, respondió, sin muestras de remordimiento ni arrepentimiento, a los cronistas que le preguntaron por qué había matado a tres personas. “Espero lo mejor para él”, cerró en relación a P., de 5 años.

La semana pasada, la Justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero. La medida fue ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa.

Traslado de Pablo Laurta desde Gualeguachú a Córdoba

Laurta ya se había presentado el miércoles pasado en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Aunque aún no se logró identificar el cuerpo hallado en la zona de Puerto Yarué, los investigadores no dudan que se trata de Palacio. Mientras se esperan los resultados de un ADN realizado para confirmar su identidad, se realizan rastrillajes en busca de la cabeza, brazos y piernas de la víctima.

Indignantes declaraciones

Aunque Laurta se negó a declarar, en cada uno de sus traslados vociferó indigentes frases a la prensa para justificar el doble femicidio y el homicidio. “Yo fui a rescatar a mi hijo”, exclamó Laurta el jueves, cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia.

Laurta es trasladado a Córdoba
Laurta es trasladado a Córdoba en medio de un importante operativo de seguridad.

Un día antes, mientras era trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, aseguró: “Todo fue por justicia”. También lanzó “hay que venerarlo, es un mártir”, en otro de sus encuentros furtivos con los medios.

Al llegar a la ciudad cordobesa volvió a dirigir algunas palabras a los periodistas presentes en el mismo sentido.

