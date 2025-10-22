Crimen y Justicia

Desbarataron una banda que se dedicaba al tráfico ilegal de personas desde Chile a Neuquén

Ingresaban al país ciudadanos chilenos. Se incautó mercadería ilegal. Hay tres detenidos

Guardar
Tres integrantes de la banda
Tres integrantes de la banda que traficaba ilegalmente personas desde Chile y fueron detenidos por la Gendarmería (GNA)

Un extenso operativo encabezado por Gendarmería Nacional permitió desbaratar una organización criminal dedicada a maniobras de tráfico ilegal de personas y contrabando en Neuquén y distintas localidades cordilleranas.

La investigación, que se inició a principios de año, culminó con seis allanamientos autorizados por la Justicia federal y la detención de tres personas, dos de las cuales cuentan con pedidos de captura internacional a solicitud de la justicia chilena.

Durante la madrugada, unidades de Gendarmería desplegaron recursos en Neuquén capital, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé, además de coordinar la acción sobre caminos rurales clave. El operativo según informó el portal LMNeuquén, reunió a equipos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Zapala”, junto con los Escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé”, 31 “Las Lajas Gendarme Juan Carlos Treppo” y la unidad investigativa de Neuquén, en un esfuerzo conjunto orientado a frenar la actividad ilícita.

Esto permitió establecer los movimientos y logística de la banda, que trasladaba personas de manera clandestina desde Chile hacia territorio argentino e incurría también en delitos de contrabando de objetos electrónicos, cigarrillos y drogas.

El punto inicial del procedimiento se concentró sobre la Ruta Provincial 13, donde los efectivos tenían la información de un inminente traslado de personas de manera ilegal con destino a Villa Pehuenia. En ese lugar, un equipo interceptó un vehículo Nissan en el que se desplazaban tres adultos, dos menores y uno de los sospechosos señalados como integrante de la organización. De esta manera, el implicado fue detenido de inmediato.

A raíz de esa intervención, las autoridades avanzaron con la orden de seis allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas a la causa. Estas acciones se llevaron a cabo en Neuquén capital, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé, con el objetivo de recolectar pruebas que comprueben la estructura y el alcance de la organización criminal.

De acuerdo con la información de Gendarmería Nacional, se secuestraron 293 paquetes de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 25 teléfonos celulares, una importante cantidad de mercadería electrónica, prendas de vestir, 46 municiones, un vehículo y 13 gramos de cocaína. Además, se hallaron cuadernos con anotaciones consideradas de relevancia para el avance de la causa.

Los dos menores chilenos que
Los dos menores chilenos que estaban en el auto donde viajaban los tres detenidos (GNA)

Voceros de Gendarmería Nacional confirmaron que los involucrados fueron puestos a disposición de la justicia en el marco de una causa por infracción al Artículo 116 de la Ley 25.871 (‘Migraciones’) y Ley 22.415 (‘Código Aduanero’).

Los ciudadanos chilenos fueron trasladados hacia el Centro de Frontera “Pino Hachado” donde se concretó el proceso para su extradición a su país de origen.

Respecto a los tres detenidos, dos de ellos contaban con pedidos de captura internacional vigentes, según los registros del Juzgado de Garantías de Arica (Chile). Los sospechosos permanecen bajo custodia y a disposición de la justicia federal argentina, a la espera de las correspondientes actuaciones judiciales.

La investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Descentralizada de Zapala, que evalúa el caudal de pruebas recabado en los allanamientos y el análisis de la documentación secuestrada, fundamental para comprender la mecánica y el alcance de la red transnacional desarticulada.

El próximo paso en la investigación será profundizar los vínculos de los imputados con redes delictivas de Chile y ampliar instancias de cooperación judicial entre ambos países para evitar nuevos episodios de tráfico ilegal.

Temas Relacionados

Gendarmería Nacionaltráfico ilegalpersonascontrabandoChileArgentina

Últimas Noticias

Atraparon a otro prófugo por el asesinato de un hombre en un enfrentamiento entre bandas en Chaco

Gastón “Cuervito” Salinas murió el 15 de octubre pasado en la localidad de Villa Libertad en Chaco. Ya hay cinco detenidos y otros dos aún son buscados por la Justicia

Atraparon a otro prófugo por

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Agustín Chiminelli invitó a su vecina a pasar a su casa y, tras forcejeos y golpes, la mató con una mancuerna e intentó quemar el cadáver en una parrilla

Hoy se conocerá el veredicto

Balearon a un joven en Santa Cruz, sufrió muerte cerebral y el principal detenido es hijo de un referente gremial

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando la víctima se encontraba en plena vía pública

Balearon a un joven en

Condenaron a ocho años de prisión a una mujer trans por trata de personas y explotación sexual

La acusada, quien aplicaba diferentes multas económicas sobre las personas explotadas, permanecerá detenida en uno de los complejos penitenciaros más grandes de Mendoza

Condenaron a ocho años de

Conducía un auto robado en Berisso y fue detenido tras intentar asaltar a un jubilado

La detención se produjo en el terraplén costero entre las calles 32 y 3. El vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de abril de 2021

Conducía un auto robado en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bullrich habló del vínculo que

Bullrich habló del vínculo que tendría con Villarruel y adelantó que buscará “meter goles” en el Senado

Escándalo en La Matanza con la fiscalización de La Libertad Avanza: el PRO se retiró del operativo con graves acusaciones

Un temporal de lluvia, viento y granizo azotó al sur de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y hubo más daños

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Mi primera cana, o cómo envejecer leyendo el Génesis

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque de Rusia contra Kiev y afirmó que “las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada”

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos seis muertos y 17 heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”