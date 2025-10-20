Crimen y Justicia

Cayó en Belgrano una pareja que circulaba en un auto robado con las patentes cambiadas

El sistema de Anillo Digital identificó el paso de un Toyota Corolla blanco cuya chapa correspondía a un coche gris de la misma marca, reportado como sustraído días antes

Belgrano: cayó una una pareja que circulaba en un auto robado

Una pareja fue detenida tras ser interceptada por la Policía de la Ciudad cuando el sistema Anillo Digital detectó que circulaban en un vehículo con patente denunciada por robo sobre la avenida del Libertador, en Belgrano. El seguimiento y captura se concretó gracias a la tecnología de cámaras y lectores de patentes instalados en los ingresos y salidas de Buenos Aires, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo se disparó cuando el sistema identificó el paso de un Toyota Corolla blanco cuya patente correspondía a un auto gris de la misma marca, reportado como sustraído días antes. La alerta llegó al personal del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que coordinó en tiempo real el desplazamiento de un móvil de la Comisaría Vecinal 13B para abordar el vehículo a la altura de del Libertador y Quesada, agregaron las fuentes sobre el procedimiento.

Los efectivos identificaron a los ocupantes en ese lugar. Se trataba de un hombre de 36 años y una mujer de 32 años, quienes carecían de documentación que acreditara la propiedad del vehículo en el que circulaban. La inspección posterior al número de chasis confirmó que correspondía a otro vehículo, también con pedido de secuestro activo desde junio por hurto, según la información recabada por Infobae.

La pareja detenida
La pareja detenida

Fuentes judiciales precisaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del Dr. Schenhl y la Secretaría N° 71, ordenó actuaciones por “Robo y Encubrimiento” y dispuso la detención de ambos sospechosos, además del secuestro del vehículo involucrado.

Voceros de la fuerza de seguridad porteña señalaron que la red del Anillo Digital opera mediante un sistema de 832 cámaras lectoras de patentes ubicadas en 78 puntos estratégicos de la ciudad, así como en la avenida General Paz y los puentes del Riachuelo.

Esta red permite identificar más de tres millones de vehículos por día, posibilitando una respuesta inmediata ante alertas. Los operadores de los centros de control del sistema, localizados en las zonas norte y sur, coordinan el guiado de patrulleros hacia los vehículos denunciados, detallaron.

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane para detenerr al ladrón de una moto

A plena luz del día y con un importante tráfico sobre la autopista Dellepiane, personal de la Policía de la Ciudad protagonizó una feroz persecución a alta velocidad que culminó con la detención de un menor acusado de robar una motocicleta en el barrio de Villa Crespo. El operativo se desplegó tras activarse el sistema de Alerta Temprana, que detectó el paso del rodado sustraído mediante las cámaras integradas al Anillo Digital.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, el hecho ocurrió e miércoles pasado, cuando el detector de patentes detectó una Honda NX4 Falcon de color gris, que habia sido reportada como robada, en la intersección de Oliveray la autopista Perito Moreno.

El propietario, que había estacionado el vehículo sobre la calle Tres Arroyos al 600 antes de ingresar a su trabajo, dio aviso a la Policía y se inició la persecución que terminó con la aprehensión.

