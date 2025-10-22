Crimen y Justicia

Así fue el recorrido del apoderado de la jubilada que murió tras ser abandonada en la ruta: los videos que lo incriminan

Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del municipio fueron fundamentales en la investigación. Además, también fueron determinantes el retiro de fondos de la cuenta de la víctima y la ubicación del celular del sospechoso

Las cámaras de seguridad clave en la detención del hombre que abandonó a una jubilada en la ruta y la dejó morir

En el partido de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, un macabro hallazgo tuvo lugar en la vera de la Ruta Provincial N.º 29. Allí, una jubilada de 84 años fue encontrada envuelta en frazadas. La investigación reveló una trama de abandono y aprovechamiento económico.

La víctima, identificada posteriormente como Estanislada Benedicta Rodríguez, fue abandonada en ese paraje rural y falleció días después por las condiciones en las que se encontraba, según determinó la autopsia. El sospechoso, de 53 años, era su apoderado y fue descubierto por ir a cobrar la pensión de la víctima.

El caso comenzó a finales de agosto, cuando encontraron el cuerpo de la mujer a la altura del kilómetro 116,5 de la mencionada ruta, sin señales externas de violencia.

El cuerpo fue encontrado envuelto
en frazadas y sin señales de violencia

La imposibilidad inicial de identificarla llevó a la intervención de la DDI Dolores, que dispuso una serie de tareas analíticas y de campo para esclarecer tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte.

De esta manera, el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la traza provincial y en puntos estratégicos, junto con la recopilación de testimonios y el rastreo de datos tecnológicos, resultaron determinantes para avanzar en la pesquisa.

La investigación permitió establecer que la víctima residía en Glew, partido de Almirante Brown, y que tenía como apoderado de su pensión a un hombre de 53 años.

A su vez, el seguimiento de los registros fílmicos permitió reconstruir el trayecto que hizo el sospechoso, quien se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó durante los días 19 y 20 de agosto, fechas que coinciden con el fallecimiento de Rodríguez.

Las cámaras de seguridad clave
Las cámaras de seguridad clave en la detención del hombre que abandonó a una jubilada en la ruta y la dejó morir

Algunos de los videos son breves, pero bastaron para que la Justicia pueda vincularlo con el hecho.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, la secuencia comienza el mismo 20 de agosto a las 16:28, cuando una cámara lo captó en las calles Capitán Bermúdez y López, Almirante Brown.

Como se observa en el compilado que encabeza esta nota, horas después, fue capturado pasando por un peaje. Pagó en efectivo. Cerca de las 21:40, otra cámara lo tomó ingresando a una estación de servicio y 21:45 continuó su recorrido por la Ruta 29 —el vehículo quedó registrado al pasar por un puente de la vía provincial—. Se dirigía hacia la rotonda que une a la Ruta 29 con la 41, que se encuentra en el ingreso a la ciudad de General Belgrano.

Pasó por la rotonda que
Pasó por la rotonda que une a la Ruta 29 con la 41, que se encuentra en el ingreso a la ciudad de General Belgrano

El avance de la investigación se consolidó al comprobar que, días después de la muerte de la víctima, se realizaron extracciones de dinero desde su cuenta bancaria. Además, se constató la presencia del teléfono celular del sospechoso en la zona donde fue hallado el cuerpo, lo que reforzó la hipótesis de su implicación directa en el hecho. El hombre fue descubierto cuando intentó cobrar la pensión de la víctima, lo que terminó de vincularlo con el caso.

Con estos elementos, la DDI Dolores obtuvo dos órdenes de allanamiento para domicilios relacionados con el sospechoso en Glew. Durante los procedimientos, se procedió a la detención de C. E. O. por el delito de abandono de persona agravado, y se secuestraron dos teléfonos celulares junto con el vehículo utilizado en el traslado.

El sospechoso se desplazó desde
El sospechoso se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó

