Crimen y Justicia

Cuidaba a una jubilada, la abandonó en la ruta y la mujer murió: cayó cuando fue a cobrar su pensión

El retiro de fondos de la cuenta de la víctima y la ubicación del celular del sospechoso en la zona fueron determinantes para resolver el macabro crimen

Guardar
Cuidaba a una jubilada, la abandonó en la ruta y murió a los pocos días

Un hombre abandonó a una mujer de 80 años en un camino rural del partido de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, y a los pocos días murió. El sospechoso, de 53 años, era el apoderado de la jubilada y fue descubierto por ir a cobrar la pensión de la víctima.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el cuerpo de la mujer de edad avanzada fue encontrado en agosto, envuelto en frazadas y sin señales externas de violencia, a la altura del kilómetro 116,5 de la Ruta Provincial N.º 29.

Las primeras diligencias médico-legales no permitieron identificarla de inmediato, por lo que la DDI Dolores asumió la investigación y dispuso una serie de tareas analíticas y de campo para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte.

El cuerpo fue encontrado envuelto
El cuerpo fue encontrado envuelto en frazadas y sin señales de violencia

El análisis de cámaras de seguridad ubicadas en la traza provincial y en puntos estratégicos, junto con la recopilación de testimonios y el rastreo de datos tecnológicos, resultó fundamental para avanzar en la pesquisa.

Finalmente, estas acciones permitieron establecer que la víctima era Estanislada Benedicta Rodríguez, de 80 años, residente en Glew, partido de Almirante Brown. A su vez, la autopsia reveló un dato clave: la mujer aún estaba con vida al momento de ser abandonada en la ruta, falleciendo posteriormente debido al estado de abandono.

Con la identidad confirmada, los investigadores orientaron sus esfuerzos hacia un allegado a la víctima, quien era el apoderado de su pensión. A través de un exhaustivo análisis de registros fílmicos y tecnológicos, se determinó que el sospechoso se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó durante los días 19 y 20 de agosto, fechas que coinciden con el fallecimiento de Rodríguez.

El sospechoso se desplazó desde
El sospechoso se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó

La investigación se fortaleció al comprobar que, días después de la muerte de la víctima, se realizaron extracciones de dinero desde su cuenta bancaria. Además, se constató la presencia del teléfono celular del hombre en la zona donde fue hallado el cuerpo, lo que consolidó la hipótesis de su implicación directa en el hecho.

Con estos elementos, la DDI Dolores obtuvo dos órdenes de allanamiento para domicilios vinculados al sospechoso en Glew. Durante los procedimientos, se procedió a la detención de C. E. O. por el delito de abandono de persona agravado, y se secuestraron dos teléfonos celulares junto con el vehículo utilizado en el traslado.

Continúa la búsqueda de la pareja de jubilados en Comodoro Rivadavia

La búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja de jubilados desaparecida desde hace más de una semana en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, continúa con la intervención de fuerzas de seguridad, bomberos, voluntarios y equipos especializados.

Familiares de Morales solicitaron públicamente ayuda para abrir la Toyota Hilux 4x4 en la que se trasladaban, hallada empantanada y cerrada cerca de Playa Visser, ya que consideran que acceder al interior podría aportar información clave para la investigación.

El operativo de búsqueda se intensificó este lunes en la zona de Camarones, con la incorporación de la Brigada K9, cuyos perros Roco y Kali trabajan junto a sus guías en el rastreo. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisó el despliegue de la Policía del Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, la Prefectura Naval Argentina y vehículos particulares 4x4, que recorren la región por tierra, mar y aire.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, precisó que la camioneta fue localizada a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en una zona de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario ante la prensa local, y confirmó que en el interior del vehículo se hallaron pertenencias personales de ambos jubilados. Cocha indicó que la camioneta presentaba huellas y marcas de barro en las puertas, lo que sugiere que los ocupantes intentaron liberarla antes de desaparecer.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre las hipótesis del caso, aunque no descartan que, tras un posible accidente, los jubilados hayan intentado buscar ayuda por sus propios medios.

Temas Relacionados

General BelgranoProvincia de Buenos AiresRuta Provincial 29HomicidiosAbandono de personaJubiladaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Violó una orden de restricción y golpeó brutalmente a su ex pareja tras quedar en libertad por buena conducta

El episodio tuvo lugar en Santa Fe en horas de la mañana del lunes. El agresor había salido en libertad hacía poco tiempo, por buena conducta

Violó una orden de restricción

Femicidio de Jimena Salas: revelaron un informe psicológico que identificó rasgos agresivos en uno de los acusados

El juicio por el femicidio cometido en 2017 entra en su etapa final y se esperan los alegatos a comienzos de noviembre

Femicidio de Jimena Salas: revelaron

Dictaron prisión preventiva para el hombre que le fracturó el cráneo a un bebé en Coronel Suárez

El acusado ya había sido arrestado en 2022 por golpear a su hijastra, una niña de 2 años en ese momento. Ahora, atacó a su pareja y a los dos hijos de ella

Dictaron prisión preventiva para el

Un enfrentamiento entre vecinos y la Policía terminó con una casa incendiada y un herido de gravedad en La Plata

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Elvira el domingo por la noche. Las autoridades confirmaron que también hubo dos efectivos lesionados. Una de las hipótesis indica que todo se habría originado en rechazo a la presencia de un búnker narco en la zona

Un enfrentamiento entre vecinos y

Avanza la investigación por el ataque a tiros al hospital de Rosario y ya hay cuatro detenidos

El episodio tuvo lugar en el HECA, donde se encontraba internado Dylan Cantero. La fiscal de la causa informó que hay una recompensa vigente por el ataque el hijo del capo narco

Avanza la investigación por el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Recuperaron restos fósiles que eran

Recuperaron restos fósiles que eran vendidos por redes sociales en Río Negro

Rigen alertas para la provincia de Buenos Aires y otras regiones: qué pasará en el AMBA

Violó una orden de restricción y golpeó brutalmente a su ex pareja tras quedar en libertad por buena conducta

Femicidio de Jimena Salas: revelaron un informe psicológico que identificó rasgos agresivos en uno de los acusados

Dictaron prisión preventiva para el hombre que le fracturó el cráneo a un bebé en Coronel Suárez

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea acordó adelantar

La Unión Europea acordó adelantar al 2028 la desconexión de las importaciones de hidrocarburos rusos

Sanae Takaichi fue designada como primer ministra de Japón y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”