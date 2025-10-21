Cuidaba a una jubilada, la abandonó en la ruta y la mujer murió: cayó cuando fue a cobrar su pensión

Cuidaba a una jubilada, la abandonó en la ruta y murió a los pocos días

Un hombre abandonó a una mujer de 80 años en un camino rural del partido de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, y a los pocos días murió. El sospechoso, de 53 años, era el apoderado de la jubilada y fue descubierto por ir a cobrar la pensión de la víctima.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el cuerpo de la mujer de edad avanzada fue encontrado en agosto, envuelto en frazadas y sin señales externas de violencia, a la altura del kilómetro 116,5 de la Ruta Provincial N.º 29.

Las primeras diligencias médico-legales no permitieron identificarla de inmediato, por lo que la DDI Dolores asumió la investigación y dispuso una serie de tareas analíticas y de campo para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte.

El análisis de cámaras de seguridad ubicadas en la traza provincial y en puntos estratégicos, junto con la recopilación de testimonios y el rastreo de datos tecnológicos, resultó fundamental para avanzar en la pesquisa.

Finalmente, estas acciones permitieron establecer que la víctima era Estanislada Benedicta Rodríguez, de 80 años, residente en Glew, partido de Almirante Brown. A su vez, la autopsia reveló un dato clave: la mujer aún estaba con vida al momento de ser abandonada en la ruta, falleciendo posteriormente debido al estado de abandono.

Con la identidad confirmada, los investigadores orientaron sus esfuerzos hacia un allegado a la víctima, quien era el apoderado de su pensión. A través de un exhaustivo análisis de registros fílmicos y tecnológicos, se determinó que el sospechoso se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó durante los días 19 y 20 de agosto, fechas que coinciden con el fallecimiento de Rodríguez.

La investigación se fortaleció al comprobar que, días después de la muerte de la víctima, se realizaron extracciones de dinero desde su cuenta bancaria. Además, se constató la presencia del teléfono celular del hombre en la zona donde fue hallado el cuerpo, lo que consolidó la hipótesis de su implicación directa en el hecho.

Con estos elementos, la DDI Dolores obtuvo dos órdenes de allanamiento para domicilios vinculados al sospechoso en Glew. Durante los procedimientos, se procedió a la detención de C. E. O. por el delito de abandono de persona agravado, y se secuestraron dos teléfonos celulares junto con el vehículo utilizado en el traslado.

Continúa la búsqueda de la pareja de jubilados en Comodoro Rivadavia

La búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la pareja de jubilados desaparecida desde hace más de una semana en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, continúa con la intervención de fuerzas de seguridad, bomberos, voluntarios y equipos especializados.

Familiares de Morales solicitaron públicamente ayuda para abrir la Toyota Hilux 4x4 en la que se trasladaban, hallada empantanada y cerrada cerca de Playa Visser, ya que consideran que acceder al interior podría aportar información clave para la investigación.

El operativo de búsqueda se intensificó este lunes en la zona de Camarones, con la incorporación de la Brigada K9, cuyos perros Roco y Kali trabajan junto a sus guías en el rastreo. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisó el despliegue de la Policía del Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, la Prefectura Naval Argentina y vehículos particulares 4x4, que recorren la región por tierra, mar y aire.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, precisó que la camioneta fue localizada a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en una zona de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario ante la prensa local, y confirmó que en el interior del vehículo se hallaron pertenencias personales de ambos jubilados. Cocha indicó que la camioneta presentaba huellas y marcas de barro en las puertas, lo que sugiere que los ocupantes intentaron liberarla antes de desaparecer.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre las hipótesis del caso, aunque no descartan que, tras un posible accidente, los jubilados hayan intentado buscar ayuda por sus propios medios.