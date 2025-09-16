Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

Uno de los detenidos por la Policía Bonaerense (Captura Crónica TV)

Un intento de robo en el partido de Morón terminó con un policía herido de un balazo en el brazo tras tirotearse con una banda de delincuentes que quisieron sustraer un auto, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Y agregaron, en base a las primeras informaciones del caso, que los policías de la Bonaerense secuestraron tres vehículos involucrados en el hecho.

Aparentemente, los detenidos que se tirotearon con el policía herido, que sería integrante de la Federal, venían de un raid delictivo.

Noticia en desarrollo