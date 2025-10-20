Mataron a una adolescente de 16 años de un balazo en la cabeza durante una fiesta en Paraná

Jazmín Ayesha González tenía 16 años y murió tras recibir un disparo en la cabeza (Foto: Gentileza Reporte 100.7)

Jazmín Ayesha González tenía 16 años y fue asesinada tras recibir un disparo en la cabeza en el marco de un enfrentamiento entre jóvenes en una fiesta en el barrio Bajada Grande de la ciudad entrerriana de Paraná.

Hay un detenido por el crimen, identificado como J.J.L.M., según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó pasadas las 4:30 de este domingo, cuando se desató una discusión entre varios asistentes a una fiesta. Aunque los motivos de la pelea todavía se encuentran bajo investigación, los testimonios recolectados por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos indican que el conflicto se trasladó a la vía pública.

Algunos de los jóvenes se retiraban del lugar a pie, otros en moto. En ese contexto, comenzó un ataque a piedras. Fue entonces que un sospechoso a bordo de uno de los vehículos disparó un arma de fuego. El balazo impactó en la sien de Jazmín, quien se encontraba como acompañante en otra moto.

La adolescente fue trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde los médicos intentaron reanimarla. Finalmente, su muerte fue confirmada por las autoridades.

El jefe de la jefatura Departamental de Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, en diálogo con el medio local El Once, señaló que la víctima “y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”.

Lo cierto es que la Policía de Entre Ríos aprehendió a un sospechoso de 21 años por el crimen de Jazmín. Y además también se secuestró la moto involucrada en el hecho, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La fiscalía que interviene en la causa dispuso que se investigue el hecho como un homicidio.

Según explicó el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, existe la posibilidad de que se haya empleado una segunda arma durante el ataque, por lo que el análisis técnico se torna clave en esta etapa del proceso.

El procedimiento en la escena del hecho fue realizado por personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación del especialista en ecopometría Iván Verón, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias y el levantamiento de pruebas materiales.

También se tomaron declaraciones a testigos y se revisaron registros de cámaras de seguridad de la zona.

Laurta en su celda

Mientras tanto, en Gualeguaychú, Pablo Laurta, el doble femicida de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, que también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio en medio de su plan macabro, sigue alojado en la cárcel local.

Allí quedará alojado a la espera de su viaje a Córdoba, donde lo espera la justicia local para indagarlo por los asesinatos de la madre y la abuela de su hijo.

El imputado llegó a la ciudad entrerriana en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los crímenes. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

No obstante, al arribar, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras: aprovechó el momento para deslizar unas pocas palabras y justificar los homicidios. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo esta vez.

Infobae accedió a un video que muestra la celda donde el femicida está alojado y también a una grabación donde se ven los primeros minutos del acusado en la cárcel. De acuerdo a la filmación, que dura pocos segundos, apenas entró, el imputado se tiró en su cama y se quedó mirando el techo.