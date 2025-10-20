Crimen y Justicia

Mataron a una adolescente de 16 años de un balazo en la cabeza durante una fiesta en Paraná

Ocurrió en el barrio Bajada Grande y por el homicidio hay un detenido de 21 años

Guardar
Jazmín Ayesha González tenía 16
Jazmín Ayesha González tenía 16 años y murió tras recibir un disparo en la cabeza (Foto: Gentileza Reporte 100.7)

Jazmín Ayesha González tenía 16 años y fue asesinada tras recibir un disparo en la cabeza en el marco de un enfrentamiento entre jóvenes en una fiesta en el barrio Bajada Grande de la ciudad entrerriana de Paraná.

Hay un detenido por el crimen, identificado como J.J.L.M., según confiaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó pasadas las 4:30 de este domingo, cuando se desató una discusión entre varios asistentes a una fiesta. Aunque los motivos de la pelea todavía se encuentran bajo investigación, los testimonios recolectados por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos indican que el conflicto se trasladó a la vía pública.

Algunos de los jóvenes se retiraban del lugar a pie, otros en moto. En ese contexto, comenzó un ataque a piedras. Fue entonces que un sospechoso a bordo de uno de los vehículos disparó un arma de fuego. El balazo impactó en la sien de Jazmín, quien se encontraba como acompañante en otra moto.

La adolescente fue trasladada en estado crítico al Hospital San Martín, donde los médicos intentaron reanimarla. Finalmente, su muerte fue confirmada por las autoridades.

El jefe de la jefatura Departamental de Paraná de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, en diálogo con el medio local El Once, señaló que la víctima “y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”.

Lo cierto es que la Policía de Entre Ríos aprehendió a un sospechoso de 21 años por el crimen de Jazmín. Y además también se secuestró la moto involucrada en el hecho, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La fiscalía que interviene en la causa dispuso que se investigue el hecho como un homicidio.

Según explicó el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, existe la posibilidad de que se haya empleado una segunda arma durante el ataque, por lo que el análisis técnico se torna clave en esta etapa del proceso.

El procedimiento en la escena del hecho fue realizado por personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación del especialista en ecopometría Iván Verón, quien encabezó las tareas de recolección de evidencias y el levantamiento de pruebas materiales.

También se tomaron declaraciones a testigos y se revisaron registros de cámaras de seguridad de la zona.

Laurta en su celda
Laurta en su celda

Mientras tanto, en Gualeguaychú, Pablo Laurta, el doble femicida de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, que también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio en medio de su plan macabro, sigue alojado en la cárcel local.

Allí quedará alojado a la espera de su viaje a Córdoba, donde lo espera la justicia local para indagarlo por los asesinatos de la madre y la abuela de su hijo.

El imputado llegó a la ciudad entrerriana en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los crímenes. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

No obstante, al arribar, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras: aprovechó el momento para deslizar unas pocas palabras y justificar los homicidios. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo esta vez.

Infobae accedió a un video que muestra la celda donde el femicida está alojado y también a una grabación donde se ven los primeros minutos del acusado en la cárcel. De acuerdo a la filmación, que dura pocos segundos, apenas entró, el imputado se tiró en su cama y se quedó mirando el techo.

Temas Relacionados

Entre RíosParanáFemicidiosHomicidiosJazmín Ayesha GonzálezPeleasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hell’s Angels y Tehuelches en La Plata

Los cinco más complicados se negaron a declarar ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. De qué los acusan

Imputaron y excarcelaron a los

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Los fiscales de Homicidios de La Matanza ya ampliaron las indagatorias de los ocho detenidos, imputados por la privación ilegal de la libertad y por el homicidio criminis causa de Lara, Brenda y Morena

Se cumple un mes del

Cocaína y armas: los detalles del operativo tras la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Policía Bonaerense allanó un salón de eventos de la zona de El Peligro en el marco del caso que tiene 13 detenidos y 3 heridos

Cocaína y armas: los detalles

Violencia de género y una detención previa: quién es el ex boxeador involucrado en la pelea de Hells Angels en La Plata

Gustavo Adolfo Mazzitelli ya había sido apresado en 2016 por un episodio similar. Dos años antes, su expareja lo denunció por una brutal paliza que le dejó tres dientes fisurados, desplazamiento de mandíbula y tabique nasal, y cuatro puntos de sutura en un labio

Violencia de género y una

Nuevo video de la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata: la emboscada previa a los disparos

Las cámaras de seguridad captaron cómo dos camionetas cercaron a un grupo de motociclistas, desencadenando un tiroteo que dejó tres heridos y derivó en un fuerte operativo policial

Nuevo video de la pelea
ÚLTIMAS NOTICIAS
Recetas de Halloween: cinco ideas

Recetas de Halloween: cinco ideas creativas para armar una mesa temática

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hell’s Angels y Tehuelches en La Plata

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

De Tratado de Libre Comercio a “posiciones comerciales”: las cambiantes expectativas sobre la parte no financiera de la ayuda de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Costera de Italia

La Guardia Costera de Italia rescató a 91 migrantes y recuperó dos cuerpos en aguas cercanas a la isla Lampedusa

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos dos muertos

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

TELESHOW
Denunciaron a Wanda Nara por

Denunciaron a Wanda Nara por usurpación de marca y Ana Rosenfeld salió a defenderla: la millonaria cifra que le exigen

Matías Alé: “La marihuana me llevó a ser internado y medicado siete veces por día”

Edith Hermida relató el calvario que vive con un hombre que la acosa: “Viene a mi casa”

Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León