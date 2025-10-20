Detuvieron a un hombre que golpeó brutalmente a otro durante una pelea y le provocó una caída que lo mató

El detenido tiene 33 años (Foto: Policía bonaerense)

A raíz de una pelea callejera, un hombre de 63 años falleció este fin de semana en la localidad de 9 de Julio, en el interior de Buenos Aires. Por el deceso, la Policía detuvo a un individuo de 33, como responsable de haber golpeado a la víctima, provocándole una posterior caída que terminó con su vida.

La investigación comenzó cuando personal de emergencias trasladó al hombre golpeado, identificado como Néstor Abel Farías, al hospital local, donde los médicos constataron que ya se encontraba sin vida. El parte emitido informó que la víctima presentaba un traumatismo en la zona de la nuca, compatible con una fuerte caída posterior a una agresión física.

Fuentes relacionadas con el caso detallaron a Infobae que la confrontación se habría producido minutos antes en la calle Guido Spano al 350, donde algunos testigos indicaron que ambos hombres protagonizaron una pelea.

A partir de las declaraciones recabadas, la DDI Luján y la comisaría local pudieron reconstruir cómo habría sido la secuencia de los hechos. Según la reconstrucción, G. M. D. de 33 años, golpeó reiteradamente a Farías con los puños. Durante la agresión, el hombre cayó al suelo y se golpeó fuertemente la nuca, lo que le provocó el deceso prácticamente en el acto.

Tras esto, los agentes de la Policía llevaron a cabo un operativo en el barrio y localizó al sospechoso a casi dos kilómetros de donde se produjo el enfrentamiento, en una vivienda ubicada en la calle Frondizi al 500 de 9 de Julio. Allí fue arrestado y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Luis Carcaño. Las autoridades confirmaron que el caso fue caratulado como homicidio.

Discutió en la calle y lo mató de un tiro

La policía montó un operativo para proteger la vivienda del acusado tras recibir amenazas de la familia de la víctima (Foto: Google Maps)

Un episodio violento se registró en el barrio Juan XXIII de la ciudad de Corrientes, cuando un joven de 23 años murió tras recibir un disparo durante una discusión con otra persona. El hecho, ocurrido a fines de septiembre en la calle Juan Manuel de Rosas al 1500, desencadenó amenazas contra el acusado por parte de los familiares de la víctima, lo que obligó a la Policía provincial a montar un operativo especial para resguardar la zona y proteger la vivienda del sospechoso.

La víctima, identificada como Marcelo Antonio Quintana, discutió con su vecino L. M. M., de 28 años, en la vía pública. En medio de la confrontación, Quintana recibió un disparo en el abdomen. Testigos del barrio presenciaron la secuencia y dieron aviso a las autoridades, mientras que otras personas trasladaron al herido en un vehículo particular hasta el Hospital Vidal. El hombre agredido ingresó cerca de las 15 y, tras ser atendido por el personal médico, fue intervenido de urgencia. Pese a los esfuerzos realizados, falleció horas después debido a la gravedad de la lesión.

Tras conocerse la noticia, la tensión aumentó en el barrio. Los familiares y allegados a la víctima responsabilizaron directamente a su vecino y comenzaron a realizar amenazas. Un hermano de Quintana, según reportó el portal Diario Época, expresó: “Los voy a matar. Se van a tener que ir del barrio”. Las autoridades señalaron que la relación entre ambos vecinos arrastraba conflictos previos, que se habían intensificado en los últimos tiempos y derivaron en este desenlace fatal.

La comisaría séptima y el Destacamento San Marcos intervinieron en la zona del incidente para controlar la situación. Los efectivos detuvieron al presunto agresor y procedieron al secuestro del arma de fuego involucrada. El caso quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 9, a cargo del fiscal Jorge Casarotto, quien dispuso las primeras medidas de investigación. En principio, la causa fue caratulada como “supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.