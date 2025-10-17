Crimen y Justicia

Asesinaron a golpes a un jubilado en su casa de Córdoba e investigan si fue durante un robo

Ocurrió en la localidad de Río Cuarto. No hay detenidos hasta el momento. Los agresores aprovecharon que su hija no se encontraba en el domicilio


Un jubilado fue asesinado en
Un jubilado fue asesinado en su casa de Río Cuarto, Córdoba e investigan un posible robo (Google Maps)

La ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, permanece conmocionada tras el hallazgo sin vida de Mario Eulogio Allende, un hombre de 84 años, en el interior de su casa ubicada en barrio Banda Norte. El hecho se investiga como un homicidio en ocasión de robo y está a cargo de Fiscalía de Instrucción, comandada por Pablo Jávega.

Durante la tarde del miércoles, la rutina en la cuadra de calle Bariloche al 100 cambió abruptamente. La hija de la víctima, que había pasado parte del día con él, se retiró del domicilio durante algunas horas. Al regresar, encontró a Allende tendido en el piso, con manchas de sangre y evidentes signos de violencia.

La escena motivó el llamado inmediato a la Policía y la llegada de una ambulancia, según trascendió de fuentes policiales al portal del diario La Voz del Interior. En un principio, el hecho fue caratulado como muerte de etiología dudosa, hasta que el examen forense confirmó la intervención de terceros.

Las primeras pericias confirmaron que la vivienda presentaba signos de desorden y vestigios de un ataque violento. En este contexto, el fiscal Jávega comenzó a recolectar testimonios de los vecinos, y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad cercanas y diferentes medidas de rastreo y recolección de pruebas.

Hasta el momento, se sabe que Allende solía dejar la puerta de calle abierta, situación que podría haber facilitado la entrada de los agresores.

La declaración de la hija fue central para reconstruir el tiempo transcurrido entre su salida y el hallazgo del cuerpo. La mujer indicó que la última vez que vio con vida a su padre fue durante la siesta.

De acuerdo con el análisis de los forenses, el cuerpo presenta heridas craneoencefálicas, que habrían sido provocadas con un elemento contundente.

Hasta la tarde de ayer jueves, no había detenidos ni imputados formalmente en relación con el crimen.

La Policía de Córdoba trabaja
La Policía de Córdoba trabaja en el hecho, hasta el momento no hay detenidos (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Detuvieron a dos personas por el crimen de otro jubilado

A casi un mes del crimen de Sixto Omar Rivarola, la ciudad de Alcira Gigena volvió al centro de la escena tras la detención de dos personas vinculadas al caso. La Policía de Córdoba realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Vélez Sarsfield, donde aprehendió a un hombre de 45 años y una mujer de 38 años.

La operación fue encabezada por personal de Investigaciones de la Comisaría Distrital de Alcira Gigena y la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO). Ambos detenidos quedaron imputados por Homicidio Calificado Criminis Causa, figura que implica actuar para asegurar la impunidad o facilitar otro delito.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía del 4° Turno de Río Cuarto, dirigida por el doctor Daniel Miralles. El hecho ocurrió la tarde del 21 de septiembre en la vivienda que la víctima, de 68 años, ocupaba en la calle Héroes Anónimos al 800. Un día después, familiares de Rivarola, preocupados por no lograr comunicarse, encontraron la casa forzada y desordenada, reforzando la hipótesis de un robo que concluyó en el homicidio.

La autopsia confirmó una lesión en la cabeza de Rivarola. Inicialmente, se consideró la posibilidad de un arma de fuego, pero esta línea fue descartada tras el análisis de las heridas. La investigación policial se centró en el círculo cercano del jubilado y en el posible móvil de robo agravado.

El operativo policial y judicial fue supervisado por el director de la Departamental Río Cuarto, comisario Maximiliano Funes. Las tareas incluyeron revisiones de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y la recolección de pruebas en la escena del crimen.

La Fiscalía continúa profundizando la investigación para confirmar o descartar la intervención de otras personas y determinar el grado de responsabilidad de los acusados.



asesinatojubiladocasagolpesRío CuartoCórdoba

