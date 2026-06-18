El Salvador: Detienen a presunto miembro de pandilla tras operativo en taller automotriz

Primer plano de las manos de una persona esposadas detrás de la espalda, vistiendo jeans azules, en el contexto de una detención o arresto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en flagrancia a Walter Alexander T., señalado como miembro de la pandilla 18 Sureños y a quien se le atribuye la función de soldado dentro de esa estructura criminal. El arresto fue posible gracias a la colaboración ciudadana, según confirmó, este miércoles, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien realizó un llamado a la población para continuar denunciando actividades delictivas en sus comunidades.

De acuerdo con el reporte oficial, Walter Alexander T. fue localizado en un taller automotriz donde laboraba, lugar desde el cual presuntamente exigía dinero a los habitantes del sector bajo amenazas de atentar contra su integridad física. Las autoridades informaron que, al momento de ser aprehendido, el detenido intentó ocultar tatuajes que lo vinculan con la pandilla, pero las investigaciones y antecedentes recopilados por la PNC permitieron establecer su pertenencia a la organización criminal.

PUBLICIDAD

El ministro Villatoro señaló que la captura fue resultado directo de la participación activa de la ciudadanía a través de denuncias realizadas a la línea telefónica. “Gracias a los ciudadanos y sus llamadas al 123 logramos capturar a este terrorista. Tenemos un firme compromiso con más de 6 millones de salvadoreños y es sacar de nuestras calles y colonias a estos criminales”, afirmó el funcionario durante la presentación del caso.

Las autoridades señalaron a Walter Alexander T. como miembro de la pandilla 18 Sureños y lo identificaron como soldado de esa estructura criminal. (Cortesía: PNC de El Salvador)

Estrategia para erradicar organizaciones delictivas

Las autoridades señalaron que la operación forma parte de una estrategia integral de seguridad enfocada en desarticular grupos delictivos y devolver la tranquilidad a las comunidades. El titular de Seguridad enfatizó que el Estado mantiene una postura firme y contundente frente a las organizaciones terroristas, reafirmando el objetivo de evitar que representen una amenaza para la sociedad salvadoreña en el futuro.

PUBLICIDAD

“En este país ya no tienen cabida, tenemos un Estado firme y contundente, y estamos combatiendo firmemente a estas organizaciones terroristas para que no vuelvan a ser una amenaza para nuestra sociedad”, reiteró Villatoro, insistiendo en la importancia de la cooperación entre autoridades y población en la lucha contra la criminalidad.

La PNC indicó que, tras la detención, el presunto miembro criminal de la estructura será puesto a disposición judicial para responder por los delitos que se le imputan. La investigación incluyó la revisión de antecedentes y la verificación de elementos que lo asocian a la estructura 18 Sureños, uno de los principales grupos criminales que operan en diversas zonas del país.

PUBLICIDAD

La captura se produjo tras denuncias ciudadanas a la línea 123, según informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

El operativo también se enmarca en la política gubernamental de fortalecer la seguridad mediante acciones coordinadas y la utilización de información proveniente de fuentes ciudadanas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y recordaron que los canales de comunicación, como la línea 123, permanecen activos las 24 horas.

El ministro Villatoro sostuvo que el combate a las pandillas requiere la participación de todos los sectores. “El compromiso es con cada familia salvadoreña, por eso seguimos trabajando y no daremos tregua a quienes atenten contra la paz”, expresó durante el anuncio de la captura. Añadió que el gobierno continuará implementando medidas para garantizar entornos seguros y responder a las demandas de justicia.

PUBLICIDAD