Un integrante de un batallón militar fue detenido por una causa de abuso sexual

Se trata de un joven de 25 años con rango militar, quien está siendo investigando por la Justicia de Formosa

Batallón de Intendencia 601, donde se produjo la detención (Google Maps)

La DDI San Martín detuvo este miércoles en la vía pública a un joven de 25 años, sobre quien pesaba un orden de captura por abuso sexual. El acusado es un Cabo que desempeña tareas en un área de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

La medida se realizó a partir de un pedido formal solicitado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Ciudad de Clorinda, en Formosa, y se ejecutó frente al Batallón de Intendencia 601, en la localidad de El Palomar. Según los reportes oficiales, la detención estuvo a cargo del Grupo Operativo de la DDI, que tras tareas de investigación y certificación, logró identificar y aprehender al imputado, identificado como J. F. F., en la vía pública.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los agentes constataron que el joven se desempeñaba en tareas de sastrería dentro de la institución militar, encargada de proveer los suministros y el apoyo administrativo necesario al Ejército. Poseía el grado de Cabo por sus cinco años de antigüedad en esa posición.

J.F.F. era buscado en el marco de una causa por “abuso sexual con acceso carnal”, cuya investigación es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de localidad formoseña de Clorinda, perteneciente al departamento Pilcomayo.

De esta manera, las autoridades bonaerenses se pusieron en contacto con la Justicia de la provincia interesada para ejecutar las disposiciones de extradición contempladas por el decreto Ley 8055/73, en el marco de las normativas que rigen el traslado de personas solicitadas por la Justicia de otro distrito.

Por requerimiento del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial San Martín, los agentes de la DDI actuaron en la identificación, detención y posterior traslado, una vez que se dé cumplimiento a los pasos legales previstos, dejando al sujeto a disposición del juzgado.

El acusado tiene 25 años (Foto: DDI San Martín)

Buscan llevar a juicio oral a un suboficial acusado de abuso

La Fiscalía Federal N° 3 de La Plata solicitó a mediados de septiembre la elevación a juicio oral de un suboficial del Ejército Argentino por acusaciones de abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El requerimiento, firmado por la fiscal Ana Russo y presentado ante el juez federal Ernesto Kreplak, apunta a hechos cometidos en el Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 de City Bell, donde el imputado, de 47 años, se desempeñaba como jefe inmediato de las víctimas.

De acuerdo con la investigación, las damnificadas fueron dos soldados voluntarias bajo su mando. La primera de ellas, identificada como E. S. G., denunció abusos sexuales reiterados ocurridos entre noviembre de 2022 y febrero del año siguiente. El relato indica que los episodios se produjeron en el ámbito de trabajo, dentro de la Oficina de Comando y Servicio del batallón, donde el acusado aprovechaba su superioridad jerárquica para someterla a tocamientos, intentos de desvestirla y besos sin consentimiento. Según la presentación fiscal, el acusado utilizó su posición de poder para enviar mensajes con pedidos de fotos íntimas, exigencias sobre su ubicación y órdenes para que modificara la foto de perfil, además de realizar amenazas para que no denunciara lo ocurrido, advirtiendo que podría gestionar su baja de la fuerza.

En paralelo, L. E. B., segunda víctima del expediente, relató haber sufrido malos tratos y conductas de acoso durante el mismo periodo. La Fiscalía detalló que el acusado mantenía la oficina cerrada cada vez que ambos coincidían, formulando comentarios sexuales y requiriendo imágenes personales, incluidas fotos de la ropa interior que vestía. La víctima señaló que también recibió amenazas por parte del suboficial, quien la intimidaba y le advertía que no debía hablar de los episodios a terceros.

Como elemento relevante, se sumó el testimonio de otra subalterna que refirió la costumbre del suboficial de trabajar con la puerta de la oficina cerrada y a negarse ocasionalmente a abrirla ante la solicitud de otros integrantes del personal.

En el expediente también consta que el suboficial cuenta con antecedentes penales por delitos sexuales. Entre 2009 y 2011, estuvo detenido durante dos años por el abuso sexual agravado de una adolescente de 14 años, hecho que fue valorado por la fiscalía al solicitar la elevación a juicio oral del caso actual.

