Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos (25)

El Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Claudia Olivera, resolvió este miércoles convertir en detención la aprehensión de Maximiliano Walter Velázquez, de 45 años, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido en una vivienda ubicada en calle Santa Fe al 2300.

La medida se adoptó luego de la solicitud presentada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5, a cargo del fiscal Jorge Viego, quien había pedido la detención del acusado por el doble femicidio.

En su requerimiento, el fiscal aclaró que la redacción del hecho no permitía, por el momento, ser más precisa debido a que restan resultados de pericias y de la autopsia iniciada el 8 de octubre, entre otras diligencias pendientes.

Ese mismo día, pero en sus primeros 10 minutos, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda particular situada en calle Santa Fe 2332. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Primera de Bahía Blanca, junto a personal de Bomberos del Cuartel Central.

El detenido por los crímenes

Una vez sofocadas las llamas, se constató la presencia de dos cuerpos calcinados, luego identificados como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25.

Durante las primeras actuaciones, los peritos hallaron restos de nafta en el interior de la vivienda, mientras que testigos refirieron haber escuchado una detonación de arma de fuego momentos antes del inicio del foco ígneo.

Además, indicaron que observaron a un hombre retirarse rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta.

A partir de esos testimonios y de las imágenes registradas por cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) y dispositivos particulares, la Superintendencia de Región Interior Sur, dependiente de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Bahía Blanca, dispuso que personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías Primera y Quinta realizara diversas diligencias investigativas.

La casa del sospechoso

El 9 de octubre, alrededor de las 16, los efectivos procedieron a la aprehensión de Maximiliano Walter Velázquez, en Camino Acceso a Estación Calderón.

El operativo incluyó un allanamiento por urgencia ordenado por el fiscal de la UFIJ N°5, en el que se secuestraron una motocicleta y un casco que habrían sido utilizados para llegar y huir del lugar del hecho.

También se incautaron prendas con olor a nafta, cuya descripción coincidía con las aportadas por testigos y con las captadas en las filmaciones. Según el informe médico, el aprehendido presentaba lesiones en el rostro y el antebrazo compatibles con rasguños recientes, de unas 30 horas de antigüedad.

El 11 de octubre, Velázquez prestó declaración en relación con los homicidios de Adriana y Mariana. En esa oportunidad, admitió haber estado en la casa de su prima, aunque sostuvo que se retiró alrededor de las 19:30.

Tras la indagatoria, la fiscalía solicitó la detención formal del imputado, que ahora fue confirmada por el juzgado interviniente. La causa continúa bajo la órbita de la UFIJ N°5, que aguarda los resultados de las autopsias, pericias químicas y de criminalística para completar el cuadro probatorio del hecho ocurrido en la madrugada del 8 de octubre en Bahía Blanca.