Cayó el líder de una banda que cometió seis entraderas en la provincia de Buenos Aires

Detuvieron al líder de una banda que hacía entraderas en el oeste de la provincia de Buenos Aires (DDI Lujan)

Un hombre de 39 años fue detenido por liderar una banda responsable de seis robos agravados en distintas localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires, como Mercedes, Moreno y Luján. El sospechoso, identificado como R. A. C., se dedicaba a las denominadas “entraderas”.

La captura se produjo tras un operativo de vigilancia encubierta en las inmediaciones de la Escuela Primaria 64 de Francisco Álvarez, donde los investigadores observaron la llegada del sospechoso en una camioneta VW Saveiro, vehículo que fue interceptado para proceder a su arresto y al secuestro de su teléfono móvil.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, las tareas de seguimiento, filmaciones y la recolección de pruebas permitieron a los agentes de la DDI Luján identificar a R. A. C. como el principal sospechoso, junto a otros cómplices, de al menos seis hechos de robo agravado.

La camioneta del detenido (DDI Luján)

El primero de los hechos atribuidos a la banda ocurrió el 4 de marzo de 2024 en el establecimiento San Enrique, ubicado en Cuartel VIII de La Rica, partido de Chivilcoy. En esa ocasión, cinco hombres armados, encapuchados y con guantes maniataron a la víctima y a su familia, sustrayendo dos camionetas, dinero, herramientas y electrodomésticos.

El 7 de junio de 2024, un hombre y un empleado, fueron sorprendidos en el campo Los Portugueses, sobre el Camino Real a San Sebastián, también en Chivilcoy. Cuatro hombres armados y encapuchados los redujeron, los maniataron y se llevaron dinero, herramientas, un dron, una camioneta VW Amarok y un cuatriciclo Yamaha Raptor 300 cc.

El tercer hecho se registró el 14 de septiembre de 2024 en el barrio cerrado Altos de Mercedes, donde P. L. Z. fue abordado en su domicilio por tres hombres armados que lo redujeron y le sustrajeron pertenencias y una camioneta Toyota Hilux.

El 7 de marzo de 2025, un árbitro de polo y su familia fueron víctimas de un asalto en su campo de Ruta 192 km 9,1 en Open Door. Seis hombres armados los redujeron y se apoderaron de 3.000 dólares, 800.000 pesos, electrodomésticos, celulares y dos vehículos: un VW Golf y un Toyota Corolla Cross.

Meses después, el 5 de julio de 2025, A. G. fue reducido en su finca de Luján por varios hombres armados, quienes le robaron una escopeta calibre 12/70, un fusil .22 magnum, 2.400 dólares, herramientas y una camioneta Toyota Hilux. Dos días después, el 7 de julio, la DDI realizó un allanamiento que permitió la aprehensión de A. B., hermano de R.A.C., y el secuestro de celulares y la camioneta robada.

El último hecho documentado ocurrió el 19 de agosto de 2025, cuando un hombre denunció que en su campo La Perica, ubicado en Ruta 6 km 162 en Open Door, tres hombres armados lo redujeron y le sustrajeron una mochila con dinero, una escopeta de caza, una pistola calibre 9 mm Glock, un DVR y una camioneta Toyota Hilux.

La zona en la que ocurrió el último robo por parte de la banda

Durante el avance de la investigación, los agentes lograron establecer a qué escuela asistían los hijos del principal sospechoso, lo que permitió montar la vigilancia que derivó en su detención. En el procedimiento, además del vehículo, se incautaron cuatro teléfonos móviles.

La causa está a cargo de la UFI 1, bajo la dirección del Dr. Luis Emilio Carcagño, y del Juzgado de Garantías 1 del Dr. Marcelo Romero de Mercedes.

