Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

“Tranqui, tapate la jeta”: los videos de la banda que en una hora entró a robar en 3 casas de Avellaneda y Lanús

Luego de que se iniciara una investigación para dar con los responsables de haber llevado un raid delictivo en tres casas ubicadas en las localidades de Avellaneda y Lanús, las autoridades confirmaron la detención de otros cinco hombres que participaron de los ataques denunciados en junio de este año. Los delincuentes actuaron rápido y se asaltaron las viviendas en una hora.

La reciente ejecución de nuevos allanamientos en los partidos de Lanús y Almirante Brown derivó en la detención de cinco hombres, identificados como D. O. (38), L. L. (25), P. M. (33), O. S. (19) y I. U. (25), así como en el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación. Entre los aprehendidos, se constató que el hombre de 33 años presentaba una captura activa emitida por el Tribunal Oral Criminal 2 de La Plata bajo la acusación del delito de “robo agravado”.

Por su parte, el joven de 19 permanecía privado de libertad en la Alcaidía N° 56-Virrey del Pino por el mismo delito, mientras que I. U. se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria Federal 2 de Marcos Paz, cumpliendo detención por robo a disposición de la Fiscalía Correccional de Saavedra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Campagnoli.

Según la información brindada por fuentes del caso a Infobae, como producto de los operativos también se secuestraron tres vehículos. Entre ellos, un Audi A4, una camioneta Renault Kangoo y un Peugeot 208, que habían sido mencionados en la orden de captura emitida por la UFI N°5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

“Tranqui, tapate la jeta”: los videos de la banda que en una hora entró a robar en 3 casas de Avellaneda y Lanús

El resto de los elementos que quedaron a disposición de la Justicia fueron un pasamontañas, que habría sido utilizado en el hecho, guantes, cinta adhesiva y un chip de teléfono celular. Asimismo, confirmaron el hallazgo de $1.609.950 y 38 dólares en efectivo.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de junio, cuando el grupo delictivo irrumpió en tres viviendas en menos de una hora. Las familias afectadas fueron vecinos de las localidades de Gerli, Avellaneda y Lanús.

La secuencia delictiva comenzó en Gerli, donde cinco asaltantes forzaron una ventana del comedor para ingresar a la casa de un matrimonio de jubilados. Las imágenes de ese episodio mostraron cómo los delincuentes entraron, amenazaron y agredieron tanto al propietario como a su esposa, de 83 años.

Durante el asalto, sustrajeron 200 dólares, 500.000 pesos, electrodomésticos y un vehículo Renault Kangoo. El automóvil fue localizado horas después, abandonado en el barrio San José de Lomas de Zamora, según la información recabada por la Policía.

Media hora después de ese primer ataque, la misma banda intentó irrumpir en la vivienda de otro adulto mayor, de 78 años, en Villa Dominico. De acuerdo con fuentes del caso a las que accedió este medio, “allí se enfrentaron con el hijo de la víctima y no lograron robar nada”.

Luego de haber cometido los robos, tres de los asaltantes fueron detenidos en agosto de este año

El raid continuó en Monte Chingolo, partido de Lanús, donde los delincuentes ingresaron a la casa de otro jubilado de 76 años. En esa ocasión, se apoderaron de un revólver calibre .38, una pistola Pietro Beretta, un teléfono móvil y diversas joyas.

Tras este último robo, los asaltantes abandonaron un Fiat Cronos rojo que habían sustraído el 4 de junio a un joven de 24 años en Villa Domínico. El video de ese robo también forma parte del material visual de la investigación. Finalmente, el vehículo fue hallado el 20 de junio, seis días después del asalto en Monte Chingolo, por efectivos de la DDI de Lanús.

Según explicaron los investigadores, la identificación de los sospechosos fue posible gracias a tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la DDI Avellaneda-Lanús, quienes analizaron imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por los Centros de Monitoreo de las municipalidades de Avellaneda y Lanús. Además, se habían estudiado las comunicaciones telefónicas entre los sospechosos, lo que permitió dar con la localización de cada uno de ellos.

De esta manera, consiguieron detener en primera instancia a tres de los cinco asaltantes. Estos fueron identificados como B. G. D., G. D. J. A. y E. D. O., todos de 23 años. También se incautaron sus celulares personales, los cuales fueron sometidos a peritaje.