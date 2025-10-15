Crimen y Justicia

La familia de la mujer asesinada frente a sus hijos en Virrey del Pino dijo que existieron amenazas previas

El hermano de Ana Mabel Rodríguez hizo referencia a las amenazas de muerte que lanzaba el sospechoso

La calle sobre la cual se encuentra la vivienda en donde ocurrió el crimen

Ana Mabel Rodríguez, de 42 años, fue hallada muerta en su vivienda de Virrey del Pino durante la jornada del domingo y por el crimen detuvieron a su pareja, quien confeso haber sido el responsable. La mujer lo había denunciado en varias oportunidades. “Esto ya estaba escrito, las amenazas de asesinarla las venía realizando desde hace un tiempo largo”, apuntó el hermano de la víctima.

El hecho se produjo en una precaria casa de la calle Samuel Morse al 1500, en donde también se encontraban los hijos de la mujer. Los menores presenciaron el momento en que R. A. y Rodríguez comenzaron una discusión que pronto escaló hasta el deceso de la mujer. De acuerdo con la reconstrucción judicial y policial, el principal sospechoso llamó posteriormente a una de sus hermanas para contarle lo que había sucedido. “Me mandé una cagada, una macana grande, maté a Mabel”, le habría dicho R. A. a su hermana.

Inmediatamente, dieron aviso a las fuerzas de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con quienes se toparon en el trayecto hacia el domicilio. El aviso fue derivado al personal de la comisaría 3ª de Virrey del Pino, que envió varios patrulleros a la escena. Fuentes judiciales precisaron que, aunque el hombre se abstuvo de declarar formalmente ante el fiscal, la grabación telefónica y las comunicaciones previas son parte sustancial del expediente.

“Cuando llegaron los policías, no se resistió a nada y confesó que él la mató, así que en ese momento se lo llevaron detenido. Ahora está preso”, afirmó Carlos, el hermano de la víctima. Los agentes hallaron al agresor en una habitación junto al cuerpo sin vida de Rodríguez, quien yacía en la cama con golpes en distintas partes del cuerpo.

Con relación a las amenazas que la mujer recibía, su hermano indicó: “Yo tengo todos los audios guardados de cuando ella me lo contaba. Yo llegué a hablar con él, le dije que no la amanece más, que se calme y mi hermana, de hecho, me dijo que se había calmado, pero mi intuición era que algo pasaba de nuevo y ella no me contaba”, según dijo al portal local El 1.

El día anterior al hecho, Carlos le mandó mensajes a la víctima, pero no obtuvo respuesta. “Por eso decidí llamar a mi mamá, pero tampoco me respondía. El domingo fue al lugar y se encontró lo peor. Mi hermana ya estaba muerta”, relató.

El caso fue denunciado a la comisaría 3ª de Virrey del Pino

La pareja convivía desde hacía cinco años en esa misma vivienda con los hijos de Rodríguez. El fiscal de Homicidios, Diego Rulli, se presentó en el lugar el día del hallazgo, supervisó las tareas periciales realizadas por la Policía Científica y, paralelamente, el Servicio Local intervino para garantizar la protección de los menores. En tanto, el expediente quedó caratulado como homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

En los días previos al hecho, la mujer había mantenido contacto con sus familiares, quienes refirieron la existencia de antecedentes de amenazas verbales y hechos de violencia. Tras reportarse el deceso, Carlos la describió como una persona “que la luchaba todos los días”. “La voy a recordar como lo que fue: una buena madre, hermana, hija y amiga, con un corazón terrible. Por eso hoy el pedido es justicia y que el asesino se pudra en la cárcel”, exigió.

Por su parte, el agresor, de 35 años, permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia. Mientras, el personal forense y equipos técnicos realizan nuevas intervenciones en el marco del expediente.

