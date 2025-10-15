Detuvieron a otro miembro de la banda narco liderada por un comerciante y una ex reina de belleza

Delgado fue identificado como el conductor del segundo vehículo que la banda utilizó para transportar droga

El reconocimiento de una camioneta en redes sociales resultó determinante para la detención de Benjamín Michel Delgado, un hombre que se encontraba prófugo desde marzo tras haber sido acusado de presuntamente integrar una organización narcocriminal, dedicada al transporte de estupefacientes entre Bolivia y la provincia de Salta. Se trata de la banda cuya existencia tomó trascendencia pública en febrero de este año, por tener como miembro a una ex modelo y reina de belleza.

La identificación fue realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de que el vehículo sufriera un accidente en la ruta nacional 50. A partir de esto, se pudo localizar al sospechoso en el Hospital San Vicente de Paul, donde se encontraba internado desde el 5 de octubre.

Tras ratificarse que se trataba del hombre que era buscado por presuntamente formar parte de la banda narco, la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, dispuso su prisión preventiva durante una audiencia de imputación que se celebró este martes.

Según la información publicada por el sitio Fiscales, durante la sesión virtual, el acusado se abstuvo de declarar. No obstante, confirmó cuál era su verdadera identidad, ya que anteriormente había intentado utilizar el nombre de su hermano en el hospital para no ser detectado.

Así quedó la camioneta en la que viajaba el acusado al momento de tener un choque

De esta forma, el sospechoso fue imputado como coautor en el transporte de estupefacientes, agravado por la cantidad de participantes, y de haber cometido tres hechos de resistencia a la autoridad. La investigación, dirigida por la Fiscalía de Distrito bajo la conducción del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, había solicitado la captura nacional e internacional desde marzo.

La secuencia que llevó a la detención de Delgado comenzó con el accidente vial en Aguas Blancas, donde resultó herido junto a una mujer que lo acompañaba. El 6 de octubre, agentes de la PSA que se encontraban en la ciudad de Orán por otros trámites reconocieron la camioneta accidentada como la misma que el prófugo exhibía en sus redes sociales.

Al cotejar la patente y verificar el rodado en la dependencia policial, confirmaron la identidad del vehículo y localizaron al fugitivo en una cama del hospital, según relató la auxiliar fiscal. Por este motivo, la Fiscalía solicitó la detención y la audiencia de imputación, que la jueza Giménez autorizó tras recibir un informe médico que avalaba la condición del paciente para enfrentar el proceso judicial.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, el papel de Delgado en la organización quedó delineado a partir de los hechos ocurridos el 5 de febrero, cuando la banda fue desarticulada con la detención del comerciante Gustavo Tolaba, su pareja, la modelo y ex Miss Orán Martina Oliva, Ángela Cuenca, Juan Alberto Romero y José Burgos.

Delgado estaba internado en un hospital local, tras haber sufrido el accidente

En ese operativo, Tolaba conducía una camioneta Toyota Hilux acompañado por Oliva y Cuenca, quien mantenía frecuentes comunicaciones telefónicas con Delgado, su pareja en ese momento, como lo demuestran 13 llamadas registradas a la línea del imputado.

Por su parte, el ahora imputado manejaba un automóvil Citroën C3 en el que viajaban Romero y Leiton, en donde transportaban 15 kilos de marihuana. Ambos vehículos partieron de Orán y tomaron rutas alternativas para evitar ser interceptados, lo que prolongó el trayecto durante varias horas.

El 5 de febrero, los dos rodados ingresaron a la ciudad por la ruta 9/34. En el momento que la camioneta fue detenida por la PSA en el acceso, al advertir el control policial a 500 metros de distancia, Delgado realizó un giro en “U” y huyó a gran velocidad por la ruta provincial 112. Se estima que alcanzó más de 180 kilómetros por hora.

Durante la persecución, los agentes observaron cómo los ocupantes arrojaban paquetes de droga por las ventanillas. La fuga concluyó en la finca “San Juan de Dios”, en la provincia de Jujuy, donde la Policía halló el automóvil abandonado y detuvo a Romero en las inmediaciones. Delgado y Leiton lograron escapar juntos, hecho corroborado por el análisis de geoposicionamiento de sus teléfonos móviles.

El 20 de febrero, tras tareas de investigación de la PSA, Leiton fue capturado en un allanamiento en Orán.

La localización del fugitivo se dio tras reconocerse el vehículo que utilizaba la banda

Los peritajes también revelaron que, el día en que se frustró el tráfico de droga, Delgado mantuvo contacto telefónico con Tolaba mientras transitaban por San Pedro, en Jujuy, por rutas alternativas para evadir a las fuerzas de seguridad.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal detalló que el acusado logró evadir la captura en dos ocasiones posteriores. La primera fue el 21 de julio, cuando la policía lo localizó en la vivienda de Cuenca en Pichanal, donde la mujer cumple arresto domiciliario por tener hijos menores a su cargo.

Aunque se allanó la casa, este habría escapado de la vivienda, tras haber saltado la tapia trasera hacia una zona de monte. Una semana después, fue detectado en un taller mecánico de la misma localidad, pero nuevamente consiguió huir.

Las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) describieron a Delgado como un individuo “escurridizo”, que alternaba residencias entre la zona fronteriza y Bolivia. Asimismo, apuntaron que utilizaba diferentes camionetas para desplazarse.

Actualmente, Tolaba, Oliva, Leiton y Burgos se encuentran próximos a enfrentar juicio oral. No obstante, en el caso de Romero y Cuenca fueron condenados a seis años de prisión, luego de haber aceptado su culpabilidad en un juicio abreviado.