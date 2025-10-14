Crimen y Justicia

Un adolescente mató a cuchillazos al ex novio de su mamá para defenderla

El hombre tenía una orden de restricción perimetral vigente e ingresó sin autorización al domicilio. Además, contaba con numerosos antecedentes penales

Guardar
La casa de la localidad
La casa de la localidad de Ringuelet donde el último domingo un adolescente mató a la expareja de su madre para defenderla (El Día)

En la localidad platense de Ringuelet, un adolescente asesinó a cuchillazos a la ex pareja de su madre mientras intentaba defenderla de un ataque.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en una vivienda situada en la calle 517 entre 116 y 117, donde la intervención del joven de 16 años derivó en un desenlace fatal.

La víctima, Fabián Héctor Celestino Farías, tenía 42 años y fue hallado en la vía pública con una herida de arma blanca a la altura del pecho. El personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató su deceso en el lugar.

La madre del adolescente, de 35 años, y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía para relatar que, durante una agresión de Farías, el muchacho habría actuado en defensa propia.

Según la reconstrucción inicial de las autoridades, Farías, quien tenía una orden de restricción perimetral vigente, ingresó sin autorización al domicilio de su ex pareja. Portaba un cuchillo y, según relató la mujer ante efectivos de la comisaría Sexta de Tolosa, su intención era atacarla.

En ese escenario, se desató una violenta confrontación. El joven logró desarmar a Farías y lo apuñaló. Las tareas de la División Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) permitieron secuestrar dos armas blancas en la escena: una cuchilla y un cuchillo, ambos ensangrentados.

El adolescente reconoció en presencia de su madre que fue él quien repelió el ataque para protegerla.

Las fuentes judiciales, consultadas por el portal El Día de La Plata, confirmaron que la víctima contaba con numerosos antecedentes penales, entre ellos causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y otros episodios vinculados a violencia familiar. Asimismo, registraba ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en las unidades de Lisandro Olmos, La Plata y Florencio Varela.

En agosto de 2025, había quedado consignada una causa en el Juzgado de Paz de Ensenada por violencia familiar. Los antecedentes de detenciones y procesamientos datan desde 2008 hasta 2020 por delitos contra la propiedad y ataques violentos.

La víctima tiene numerosos antecedentes
La víctima tiene numerosos antecedentes penales (Noticias XFN)

La Fiscalía del Menor Nº 1, bajo la dirección de Sabrina Cladera, dispuso la aprehensión y traslado del adolescente, quien por esos momentos, quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, en las últimas horas del lunes, según informó el portal 0221, liberaron al adolescente de 16 años.

Ahora, la investigación trabaja bajo la hipótesis de que actuó en legítima defensa para protegerla durante un violento ataque.

El expediente quedó caratulado como “homicidio” y la instrucción se orienta a determinar si la conducta del joven encuadra en la figura de legítima defensa.

La madre del adolescente también permanece sujeta a la investigación y recibe acompañamiento del área de asistencia a la víctima local.

Efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa y equipos de la DDI La Plata trabajaron en el sitio donde se desencadenó el episodio. Peritos realizaron levantamientos de pruebas para reconstruir el minuto a minuto de la pelea y cotejar las versiones brindadas por la madre y el hijo.

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Un hombre de 38 años que trabajaba como cuidacoches fue atacado con un cuchillo por dos personas en inmediaciones de la intersección de 11 y 47, en La Plata, durante la tarde del domingo. La Policía Bonaerense detuvo a los sospechosos poco después del asalto, tras un operativo cerrojo en la zona.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata, imputó a los detenidos por robo agravado por el uso de arma blanca y lesiones. La fiscalía solicitó la revisión de registros de videovigilancia y la recolección de más testimonios para confirmar la secuencia del hecho.

De acuerdo con el primer parte del SAME, la víctima sufrió lesiones leves y su estado de salud es estable, sin riesgo de vida. El hombre fue asistido inicialmente por transeúntes y luego por personal médico.

Los agresores, identificados como A. L. R. (30 años) y R. I. N. R. (25), abordaron a la víctima mientras trabajaba, lo agredieron físicamente y le provocaron una herida punzante en el muslo derecho con un cuchillo, para luego sustraerle un teléfono celular y huir del lugar.

Testigos del hecho aportaron detalles que permitieron a la policía interceptar a los sospechosos cerca de 18 y 526, donde ambos residen. En el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono Motorola azul, un cuchillo plateado marca Johnson, una campera deportiva, dos mantas y una valija decorada con flores, elementos incorporados como pruebas en la causa.

Temas Relacionados

La PlataRingueletViolencia de géneroLegítima defensaAdolescenteMadreÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla para vender cocaína

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Córdoba. Encontraron armas y dinero, entre otras cosas

Cayó un líder narco que

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera

Asesinaron a un preso en

Detuvieron a una persona y secuestraron una importante cantidad de droga valuada en más de $150 millones

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Villa La Tela de la capital cordobesa, en donde encontraron armas, dinero y documentación de vehículos robados

Detuvieron a una persona y

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Se trata de Gabriela Barrios, una joven de 20 años, cuyo cadáver apareció en una vivienda de J. S., uno de los cuatro detenidos hasta el momento

Encontraron el cuerpo de una

Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

La Policía arrestó a dos sospechosas por su presunta participación en el asesinato de Julio César Orellana durante una disputa territorial en el Barrio Nicole, mientras un tercer implicado se mantiene prófugo

Arrestaron a dos mujeres por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a un preso en

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano e investigan el caso

Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

Absolvieron al pastor de Mar del Plata por el delito de explotación laboral, aunque lo condenaron por otra causa

INFOBAE AMÉRICA
Murió el sacerdote que en

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Suena un bolero y mi suegra de 100 años abre los ojos: la música es una patria

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”