Crimen y Justicia

“Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá“, le dijo Pablo Laurta a su hijo tras los femicidios

El taxista que los llevó de Córdoba a Entre Ríos detalló las circunstancias del viaje que duró 8 horas. La conducta del menor, los cambios de destino y cómo alertó a la Policía

El taxista que trasladó a Pablo Laurta (39) y a su hijo desde Córdoba hasta Entre Ríos el sábado pasado contó cómo fue el viaje y reveló una frase estremecedora que, según su relato, el detenido le dijo al menor: “Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá”. El doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) había sido cometido un rato antes.

El chofer, que trabaja para la empresa Transmi Taxi, dijo que el pedido del viaje se hizo a través de la central y afirmó que no identificó a Laurta en el momento. “El señor solicita a través de la central el viaje y, bueno, la central designa un móvil para poder realizarlo, que esté en condiciones y cumpla con las normativas. Un viaje de larga en otra época era más común, ahora ya no tanto”, contó.

Sobre su primer contacto, detalló: “Me encontré con ellos a las 11 del sábado en la Plaza de los Niños, enfrente de la Terminal de ómnibus. Él estaba con el niño en la plaza jugando. Tenía un bolso, nada más. Me dijo ‘buenos días’ y se subió”.

Luego, Laurta le pidió parar dos veces: una porque necesitaba ir a un baño para el niño y otra para cambiar un monto de dólares en efectivo. Tras ello, emprendieron rumbo hacia la ciudad entrerriana de Concordia, que no terminó siendo el punto de llegada: “A mitad de camino cambió el destino a Gualeguaychú”, dijo el trabajador en diálogo con Cadena 3.

Durante el trayecto, el nene se descompuso. Vomitó y levantó fiebre, por lo que tuvieron que parar varias veces en la ruta. “Llegó al punto en que ya no tenía ropa para ponerse”, remarcó el conductor, que además mencionó que el padre no ofrecía comida a su hijo, solo golosinas.

Como notaba que el chico transpiraba mucho, el chofer le propuso a Laurta llevarlo a un hospital. “Pero él me dijo: ‘No, no quiero llegar tarde’”.

El viaje se extendió durante ocho horas, y el taxista recordó momentos de charla con Laurta en los que se mostró nervioso, mencionando que tenía problemas con su ex pareja y que sentía bronca. Según el testigo, el acusado se exaltaba y refería que Luna era “una hija de puta”. También le decía a su hijo: “Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá”.

El hombre detalló que, antes de llegar a destino, Laurta fue consultando disponibilidad en dos hoteles. Finalmente, los dejó a una cuadra de la entrada al Hotel Berlín.

El taxista agregó que empezó a sospechar lo que había ocurrido más tarde, cuando familiares le mandaron fotos que habían visto en las noticias. Al observar con atención las imágenes, reconoció al niño y se comunicó con la Policía para aportar la información.

Poco después, agentes ingresaron al lugar y lo detuvieron. El niño quedó a resguardo de las autoridades de minoridad entrerrianas. Según el personal del hotel, el sospechoso había pedido un remis para dirigirse hacia la ciudad entrerriana de Colón.

En el allanamiento que se realizó en la habitación que ocupaba el acusado del femicidio de Giardina y Zamudio se encontró la billetera de Martín Palacio (49), el remisero desaparecido que había sido contratado por Luarta para hacer un viaje a Santa Fe, dos días antes del doble femicidio.

El auto de Palacio apareció completamente quemado en Playa Corralito, en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba. Posteriormente, los investigadores encontraron un cuerpo en la zona de Puerto Yeruá. Estaba dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Aún no se confirmó su identidad, pero casi no hay dudas que se trata del remisero.

