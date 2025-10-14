Crimen y Justicia

El plan criminal de Laurta: entrenamientos en el río, la traición al remisero y un error que frustró su fuga

El uruguayo está detenido por los femicidios de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50). La cronología del hecho y cómo pensaba escapar con su hijo

Para los investigadores, Pablo Laurta planificó los asesinatos de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50), cometidos el pasado sábado en la provincia de Córdoba. A las pruebas se remiten: según la reconstrucción realizada hasta el momento, el presunto autor de los femicidios incluso había entrenado para llevar a cabo su macabro plan, el cual finalmente ejecutó en la casa de las víctimas ubicada en la localidad de Villa Serrana.

Su idea empezó a tomar forma por lo menos 10 días antes de los crímenes, cuando comenzó con prácticas de kayak con el objetivo de, eventualmente, cruzar el río Uruguay.

Según reconstruyó Infobae de fuentes de la investigación, a fines de septiembre Laurta llegó con su vehículo particular a la ciudad uruguaya de Salto, que está enfrentada a Concordia, en Entre Ríos, donde alquiló una cabaña para aprender a remar un bote para dos personas.

A principios de octubre, el presunto femicida uruguayo utilizó una piragua para atravesar el río Uruguay. Cruzó de Salto a la Argentina y arribó a cercanías de la localidad costera de Puerto Yeruá. Es un punto donde hay apenas unos 800 metros de distancia entre ambas costas. Luego, escondió la canoa en un monte y se fue en micro hasta Concordia.

Ya en la ciudad, Laurta se contactó con el remisero actualmente desaparecido, Martín Palacio, quien ya lo había transportado en, al menos, cuatro ocasiones anteriores. Le ofreció más de un millón de pesos para hacer un viaje hasta Rafaela, en Santa Fe. Una distancia que en colectivo cuesta cerca de la mitad.

El martes 7 de octubre, cerca de las 20 horas, una cámara de seguridad grabó al sospechoso llegando con un bolso de mano y una mochila negra al Toyota Corolla Blanco de Palacio. Se saludaron con un beso y arrancaron.

El recorrido de ida del femicida

Sin embargo, cerca de mitad de camino, el vehículo cambió el sentido de su trayecto y se fue hasta la altura de la localidad de Estancia Grande. Allí se desvió y tomó un camino de ripio hacia el oeste hasta la altura de Estación Yeruá.

Luego el auto tomó otro desvío hasta la zona de General Campos, a 35 km de Concordia, donde se incorporó a la Ruta 18. Las compañías telefónicas informaron que a las 23 horas y en ese lugar los dos celulares que usaba el chofer Palacio dejaron de funcionar. Laurta lo había traicionado.

A las 3 de la mañana del 8 de octubre, el vehículo Corolla blanco entró en una estación de servicio ubicada en la localidad del San Salvador, a 15 kilómetros de General Campos. Ahí, un playero declaró que vio que el sospechoso uruguayo iba solo en el auto.

Durante esa jornada, la familia de Palacio denunció su desaparición en Córdoba y al día siguiente hizo lo mismo en Concordia. Ese viernes, el auto apareció incendiado en el camino cordobés de las Altas Cumbres.

Según los investigadores, Laurta siguió su trayecto en soledad hasta la vivienda del barrio Villa Serrana, en las afueras de Córdoba Capital, a donde arribó en la madrugada del sábado 11.

En esa casa, el hombre asesinó a su ex novia Luna Micaela Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, quienes vivían con el hijo de 5 años que la víctima y el atacante tenían en común.

Tras cometer el doble femicidio, el sospechoso salió a la vereda a jugar a la pelota con el menor. La imagen quedó grabada en una cámara de seguridad de la zona y data de las 10 de la mañana del sábado.

El recorrido de vuelta del sospechoso uruguayo detenido

Una vecina de las víctimas declaró ante la Policía que vio salir al sospechoso con su hijo. Dijo que iban de la mano, que se tomaron un taxi y se marcharon. Fuentes del caso indicaron a Infobae que el hombre se fue con el menor a la terminal de ómnibus de la ciudad, pero se tomó otro auto que lo llevó a Entre Ríos otra vez. Su idea era volver a hacer el camino de antes y regresar a Uruguay con el niño en canoa.

Los crímenes fueron descubiertos por las autoridades recién en la tarde del sábado, cuando la Policía ingresó a la casa de Giardina y Zamudio por el patio y vio los cadáveres. De inmediato, se activó el Alerta Sofía por el posible secuestro del menor.

El domingo 12 de octubre al mediodía, las autoridades de Seguridad de Entre Ríos se contactaron con sus pares de Córdoba para informar que el celular con característica de Uruguay que usaba Laurta había impactado en Gualeguaychú.

A las 14:02 de ese día, dos integrantes de la Policía de Entre Ríos entraron al Hotel Berlín, donde estaba el sospechoso y lo detuvieron. Estaba con el niño que quedó a resguardo de las autoridades de minoridad entrerrianas.

En el allanamiento que se realizó en la habitación que ocupaba el acusado del femicidio de Giardina y Zamudio se encontró la billetera de Palacio, el remisero desaparecido. Según el personal del hotel, el sospechoso había pedido un remis para dirigirse hacia la ciudad entrerriana de Colón.

Qué pasó con el remisero desaparecido

Las autoridades continuaron hasta este lunes realizando rastrillajes para dar con el paradero del remisero desaparecido la semana pasada. En las últimas horas, durante un operativo que se realizaba en el radio donde podría haber desaparecido Palacio, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo en estado de descomposición.

Estaba en una bolsa, tirado en la parte baja de una banquina de un camino rural de ripio. Este sendero comunica las localidades de Colonia Yeruá y General Campos, por donde pasó el Corolla blanco del chofer la noche de su desaparición.

El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba

El cadáver estaba mutilado: le faltaba la cabeza y ambos brazos. Los restos fueron recogidos por la Policía Científica y trasladados a la morgue de Concordia. Allí fue congelado para su preservación y luego se realizará la autopsia.

Si bien no se confirmó la identidad aún, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró en un 99% que se trata de él.

