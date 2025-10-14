Doble femicidio en Córdoba: los indicios de la Fiscalía para creer que el cuerpo encontrado pertenece al remisero desaparecido

Martín Sebastián Palacios, el conductor desaparecido en Concordia

Este lunes, en la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de Concordia, hallaron un cuerpo desmembrado y sin cabeza que podría tratarse del remisero de 49 años que había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto autor del doble femicidio en Córdoba. La fiscal a cargo, Daniela Montangie, aseguró que, aunque aún no se confirmó la identidad, “hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacios”.

Palacios había sido contratado por Laurta para viajar de Entre Ríos a Córdoba. Desde el 7 de octubre pasado, el paradero del chofer era un misterio.

“El 8 de octubre, la hermana de Palacios hizo la denuncia. Esto empezó como búsqueda de paradero”, detalló la fiscal Montangie.

Además, explicó que la hermana de Palacio acudió inicialmente a la Policía en Córdoba para denunciar la desaparición, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Entonces, decidió trasladarse personalmente a Concordia, donde formalizó la denuncia el martes en la Jefatura Departamental local.

Una imagen de la zona donde apareció un cuerpo

El arresto del uruguayo Laurta en Gualeguaychú por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio dio algunas certezas a los investigadores que permitieron llenar algunos casilleros vacíos.

“Mediante el análisis de las cámaras de seguridad y antenas de teléfonos, se determinó que entre General Campos y Concordia se había perdido la señal. También en las grabaciones se ve que el auto cerca de dos horas en esta localidad”, explicó la fiscal a cargo de la desaparición de Palacios.

La investigación permitió determinar que aquel 7 de octubre, Palacio se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta. El presidente de “Varones Unidos” lo saludó como si ya lo conociera y guardó un bolso en el baúl de su Toyota Corolla blanco. Tenía que llevarlo a Santa Fe, un viaje por el que el pasajero ofreció 1 millón y medio de pesos.

“No era la primera vez que viajaba con él como chofer. Lo manifestó la hermana”, afirmó Montangie.

Y continuó: “Se ve esa relación de confianza cuando el pasajero sube al auto. Había un trato cordial, se saludaron con un beso. Tenemos capturas de pantalla en las que Palacios le había mandado cómo iba a ser el trayecto”.

El momento en el que Pablo Luarta toma el auto de aplicación en Concordia

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, luego de salir de la terminal, el auto se dirige hacia el sur y luego toma la ruta 22, con dirección a la localidad de Federal, hacia el oeste. Sin embargo, gira y regresa hacia la autovía ruta 14. A la altura de la localidad de Estancia Grande, sale de la ruta y se mete en un camino de ripio. Por caminos secundarios sigue hasta llegar a General Campos. En ese punto, sale hacia la ruta 18 (que atraviesa Entre Ríos en forma perpendicular) y retoma el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba, donde el rastro se pierde.

“Se presume que ellos dos viajaron juntos por dos horas, hasta que se pierda la señal en General Campos”, comentó la fiscal a cargo.

El reccorido del Toyota de Martín Palacio

“La Policía se comunicó con la familia de Palacios, apenas se encontró el cuerpo. Resta que lo identifiquen. Hay altas probabilidades de que sea él. Por todo el contexto y toda la investigación que se viene cursando”, concluyó.

La búsqueda de Martín Sebastian Palacios: hallaron un cuerpo en Yerua, Entre Ríos

La detención del principal acusado del doble femicidio

Este domingo, la Policía de Entre Ríos capturó al uruguayo Pablo Laurta en un hotel de Gualeguaychú, al que huyó luego de matar a su ex pareja y a su ex suegra, indicaron fuentes del caso. Con él estaba su hijo de 5 años, a quien había secuestrado.

Pablo Laurta fue detenido por la Policía de Córdoba en Entre Ríos

Según presumen los investigadores, Laurta tenía intenciones de cruzar hacia Uruguay, país de donde es oriundo.

El caso generó una intensa búsqueda policial luego de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de la madre y abuela del niño en una vivienda ubicada en la intersección de San Pedro Toyos y Chimu, dentro de la capital cordobesa. Poco después, la desaparición del niño activó la Alerta Sofía en todo el país e impulsó el despliegue de ambas fuerzas de seguridad para lograr su pronta localización.

Encontraron al menor secuestrado y detuvieron a su padre