Así jugaba Pablo Lautra con su hijo en la puerta de la casa donde había matado a su mamá y su abuela

Una cámara de seguridad ubicada en la puerta de la casa donde Pablo Laurta asesinó a su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50), captó un momento donde se ve la máxima frialdad del presunto femicida tras cometer los crímenes.

La filmación fue registrada a metros del ingreso de la vivienda ubicada en la calle San Pedro Toyos y Chimú, en la localidad cordobesa de Villa Serrana, donde el pasado sábado el uruguayo detenido asesinó a la mamá y la abuela de su hijo.

El video data de solo minutos después del crimen. Una imagen capturada de dicha grabación, a la que accedió Infobae, muestra lo que hizo el sospechoso luego de cometer el doble asesinato: a las 10:12 de la mañana, salió con el menor a la vereda y se puso a jugar a la pelota con él.

Según confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad de Córdoba a este medio, después de ese momento Laurta se fue rumbo a la terminal de ómnibus de la ciudad donde, en lugar de tomar un micro, se subió a otro vehículo que lo esperaba.

Pedro Laurta está detenido por los femicidios

Su destino fue la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde el presunto femicida se alojó junto con el niño de 5 años en un hotel a la espera de dar el próximo paso que finalmente no logró concretar: regresar a su país natal, Uruguay, al que planeaba volver en canoa por un paso clandestino. El mismo por el que había ingresado.

Un vecino del barrio donde ocurrieron los crímenes dio su testimonio sobre lo que escuchó la mañana en la que asesinaron a las víctimas.

“Eran las nueve de la mañana. Yo estaba trabajando en el patio trasero de mi casa cuando escuché una detonación. En ese momento no le di importancia; pensé que podía haber sido una chapa que se cayó o los perros”, relató el hombre en diálogo con la prensa.

“Hoy, con el diario del lunes, uno entiende lo que pasó, pero en ese momento no imaginé nada. No se escucharon gritos ni ruidos extraños, así que seguí trabajando”, agregó el hombre, que vive en la casa lindera a las víctimas.

Cinco minutos después de ese primer estallido, el vecino vio algo que hoy le resulta imposible de olvidar. “Vi a este hombre pasar con Pedrito (el hijo de Luna) caminando de la mano, por la calle San Pedro. Iban como si nada, tranquilos, como un padre que lleva a su hijo a la plaza".

Según fuentes de la investigación, este momento habría ocurrido después de que el hombre jugara un rato con el niño en la puerta de la casa del horror.

El testigo continuó: “Doblaron por la calle Chimu y estuvieron un rato esperando un taxi. El coche llegó a los pocos minutos, se subieron y se fueron, como si no hubiera pasado absolutamente nada”.

El vecino remarcó la calma del agresor, que coincide con la actitud que se percibe en las imágenes tomadas tras el hecho: “Estaba como si saliera a comprar al almacén. Nunca imaginamos la barbaridad que había cometido”.