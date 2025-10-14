Doble femicidio, secuestro y asesinato: “Pablo Laurta tiene una mente criminal metódica”

Tras el hallazgo de un cuerpo decapitado y sin brazos, que correspondería al chofer de aplicación Martín Sebastián Palacio, en la zona de Puerto Yeruá, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia dio detalles de la captura y las sospechas que recaen sobre Pablo Laurta, el doble femicida de Luna Giardino y Mariel Zamudio.

El uruguayo, que también secuestró a su hijo de 5 años, fue capturado este domingo en el hotel Berlín, de Concordia, por la policía entrerriana, en coordinación con la fuerza de seguridad de Córdoba, donde fueron asesinadas las mujeres.

“Tiene una mente criminal metódica, manejó todas las variables. No se manejó por impulsos”, dijo Roncaglia sobre Laurta, en una conferencia de prensa realizada este martes por la mañana.

El funcionario dio detalles del derrotero que hizo el uruguayo desde su ingreso ilegal al país hasta su captura en un hotel de Concordia.

“Se constituyó en la ciudad de Concordia el 7 de octubre y a las 20.00, contrató a Palacio, para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe. Luego de un par de horas (el remisero) dejó de usar sus dos celulares”, relató.

También describieron que la familia de Palacio radicó la denuncia primero en Córdoba el 8 de octubre tras no tener contacto con él y el 9 se trasladaron a Concordia para realizar otra denuncia. Ese mismo día, apareció el Toyota Corolla blanco de Palacio incendiado en Córdoba.

“El viaje inicial era hacia Santa Fe, según nos contó la hermana, motivo por el cual nos contactamos con dichas autoridades. Aun así, ese mismo día aparece el vehículo Toyota Corolla quemado en Córdoba, lo que nos llamó la atención, por eso cambiamos la ruta de investigación hacia dicha provincia”, describió Roncaglia y sumó que, en ese momento, se desconocía la identidad del pasajero.

“Lo concretó es que el sábado, mientras seguíamos buscando a Palacio, se toma conocimiento que Laurta asesinó a dos mujeres y se llevó a su hijo”, indicó.

En Córdoba se comenzó a investigar el doble femicidio y se constata que las características físicas del acusado eran las mismas que del que había subido al auto de aplicación: “Ahí obtienen el nombre, se supo que tenía antecedentes y que era ex pareja de una de las víctimas”.

“Se activó el Alerta Sofía para dar con el niño y se comunicó a todas las autoridades del país lo que ocurría. Nuestra Policía se puso a trabajar y el domingo se logró la detención de Laurta en un hotel y la recuperación del chico”, sumó.

En la conferencia también se describió como fue el “plan criminal” del acusado desde Uruguay y cómo hizo para ingresar al país: “Alquiló en Salto una casilla y ahí estuvo practicando kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, sino que atravesó el río Uruguay”, explicó el Ministro.

Señaló, además, que una cámara de seguridad, registró a un hombre que cargó combustible en el Corolla, en la ciudad de San Salvador, en la madrugada del miércoles y estaba solo, Palacio no estaba con él.

“El rastrillaje se centró con la información de la imagen de Laurta solo y la última conexión de las antenas de los celulares”, indicó y añadió que el cuerpo encontrado en la jornada del lunes fue localizado por un oficial que “sintió un olor nauseabundo y logró visualizar una bolsa con un cadáver”.

“Hoy se trabaja sobre eso, la Policía Científica estuvo en el lugar, faltan algunas extremidades, está decapitado, pero en un 99% creemos que es Palacio, la familia ya sabe y está en comunicación. En las próximas horas se hace la autopsia”, reveló.

“Estamos hablando de dos femicidios y un homicidio. A Palacio no lo habría matado por una discusión, fue todo premeditado, para que no diga nada”, manifestó.

En este sentido, precisaron que "el arma que se secuestró en la habitación 209 del hotel Berlin que ocupó antes de ser capturado estaba lista para seguir usándose”. El Ministro reveló que tenía una bala en la recámara y que la Bersa 380 estaba a su nombre.

“Va a tener que pagar. En las próximas horas va a ser indagado en Entre Ríos donde habría cometido el primer delito. Todavía no sabemos donde se va a judicializar la causa, eso lo decide la Justicia”, dijo Roncaglia.

Por último, acerca del estado actual del menor, el funcionario confirmó que está al resguardo y ya fue trasladado a la provincia de Córdoba: “La mamá del pequeño tiene una hermana en Chile, pero eso queda en manos de la Justicia”.