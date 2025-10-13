Crimen y Justicia

Video: así fue el encuentro entre el doble femicida de Córdoba y el chofer que está desaparecido

Martín Sebastián Palacio, de 49 años, está siendo buscado desde el 7 de octubre, cuando Pablo Laurta subió a su Toyota Corolla. El auto apareció prendido fuego dos días más tarde

El momento en el que Pablo Laurta toma el auto de aplicación en Concordia

Desde el 7 de octubre pasado, el paradero de Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años, es un misterio. Sin embargo, el arresto en Gualeguaychú (Entre Ríos) del uruguayo Pablo Laurta por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, dio algunas certezas a los investigadores que permitieron llenar algunos casilleros vacíos.

Ese día, Palacio se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta. El presidente de “Varones Unidos” lo saludó como si ya lo conociera y guardó un bolso en el baúl de su Toyota Corolla blanco. Tenía que llevarlo a Santa Fe, un viaje por el que el pasajero ofreció 1 millón y medio de pesos.

La cámara de seguridad de un maxikiosco registró el momento. El video, en manos de la Policía de Entre Ríos, encabeza esta nota.

El auto de Palacio fue
El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, luego de salir de la terminal, el Corolla se dirige hacia el sur y luego toma la ruta 22, con dirección a la localidad de Federal, hacia el oeste. Sin embargo, gira y regresa hacia la autovía ruta 14. A la altura de la localidad de Estancia Grande, sale de la ruta y se mete en un camino de ripio. Por caminos secundarios sigue hasta llegar a General Campos.

En ese punto, sale hacia la ruta 18 (que atraviesa Entre Ríos en forma perpendicular) y retoma el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba, donde el rastro se pierde.

Dos días más tarde, es decir, el 9 de octubre, el vehículo apareció incendiado en la ciudad de Córdoba.

Laurta fue atrapado en un
Laurta fue atrapado en un hotel de Gualeguaychú

Fuentes del caso indicaron a este medio que no era la primera vez que Laurta contrataba a Palacio para un viaje y creen que su desaparición está íntimamente ligada al doble femicidio.

Este domingo, la Policía entrerriana capturó al uruguayo en un hotel de Gualeguaychú, al que huyó luego de matar a su ex pareja y a su ex suegra, indicaron fuentes del caso. Con él estaba su hijo de 5 años, identificado como P, a quien había secuestrado.

La desaparición

El caso comenzó cuando Palacio, originario de Córdoba y residente de la Ciudad de Buenos Aires, aceptó un encargo para realizar un traslado ejecutivo.

Según el testimonio de su hermana, con quien mantenía comunicación habitual, el conductor le informó sobre los detalles del viaje y el monto acordado. Sin embargo, tras llegar a Concordia, el hombre dejó de responder a las llamadas y mensajes de su familia desde el 7 de octubre.

El reccorido del Toyota de
El reccorido del Toyota de Martín Palacio

Ante la ausencia de noticias, la hermana de Palacio acudió inicialmente a la Policía en Córdoba para denunciar la desaparición, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Decidió entonces trasladarse personalmente a Concordia, donde formalizó la denuncia el martes en la Jefatura Departamental local.

Martín Sebastián Palacio, el conductor
Martín Sebastián Palacio, el conductor desaparecido en Concordia

A partir de ese momento, se puso en marcha una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, las imágenes confirmaron que el conductor arribó a la terminal de Concordia y recogió a un hombre que lo esperaba.

Ambos abandonaron la ciudad por la ruta provincial 22 en dirección a Federal, según el registro de las cámaras de la zona. Sin embargo, el viernes, la investigación dio un vuelco cuando se encontró el Toyota Corolla de Palacio completamente calcinado en la ciudad de Córdoba, un dato que fue considerado clave por los investigadores.

