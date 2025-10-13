Crimen y Justicia

“No puedo creer que haya parido a un asesino”, dijo la mamá del acusado del doble femicidio en Córdoba

Estrella Laurta Varela habló del dolor que siente por los crímenes de Luna y Mariel a manos de Pablo Laurta, de quien alegó estar distanciada

La palabra de la mamá de Pablo Laurta: "Mi hijo asesinó cruelmente" (A24)

Le temblaba la voz. Aun así, habló con vergüenza, pero también con determinación. Estrella Laurta Varela, la madre de Pablo Laurta (39), el hombre acusado de los femicidios de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) en Córdoba para escaparse con su hijo; sentenció este lunes: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”.

En diálogo con A24 desde Canelones, en Uruguay, la mujer contó: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia“.

A Estrella le costaba hablar, pero fue clara con su mensaje. El hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

Acto seguido, lanzó: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. Estrella, en ese contexto, agregó que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con su hijo y que la relación no era buena.

Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y más ahora. Cómo se le explica a un niño algo así tan terrible. Lo abrazaría y le diría que la abuelita Estrella lo quiere y trataría de que su vida fuera lo más feliz que se pueda”, continuó la mujer.

Estrella reveló que se enteró de lo sucedido este domingo después de las 14, luego de dormir por un problema de salud que le requiere que descanse. Fue una compañera de la empresa eléctrica uruguaya de la que está jubilada, la que la alertó: “Tenía un mensaje que decía: ‘Lo lamento mucho, Estrella, mucha fuerza’. Lo primero que pensé fue que mi hijo se había matado. Nunca se me pasó por la cabeza, cuando la llamé, lo que me explicó qué había pasado”.

La mujer sabía que su hijo no estaba bien. “No aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba. En enero 2024, tuvo un desacato a la autoridad porque había estado en el techo de la casa de Luna. Fui a Córdoba, me contacté con una abogada y lo sacaron de allí. Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, no se le hizo. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar que le pudieran dar ayuda porque sabía que él no lo podía hacer y mirá en lo que terminó“.

La palabra de la mamá de Pablo Laurta: "No aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba"

Este lunes, una vecina de Luna y Mariel este lunes, dijo que Pablo Laurta encerró durante meses a Garnier en la casa que compartían en tierras uruguayas y solo le daba de comer lo que él quería. Además, que fue víctima de reiteradas violaciones. Otro dato revelador fue que, en una oportunidad, el ahora detenido llegó a instalarse en el techo de la casa donde convivían Luna, su hijo y su madre. “Había una escalera, no sabemos de dónde la sacó. Creemos que alguien se la prestó. Yo le dije a Mariel que alguien le pasaba información de ellas”, relató entre lágrimas.

Siguiendo con el testimonio de Estrella, la mujer narró que ella se enteró de que era abuela por terceros y que se presentó ante Luna por Facebook para que ella supiera que su hijo tenía abuela. Narró que su hijo no sabía que tenía contacto con su nieto y toda la familia materna del niño: “Teníamos buen trato”. Incluso, agregó que su hijo le prohibió que tuviera contacto con su nuera y nieto.

“Cuando vi que las había matado y que se había llevado a Pedro, dije: ‘Se quiere quedar con Pedro’. Había un odio en él hacia ellas dos”, destacó y recordó que la última vez que lo vio, que fue en Córdoba cuando estuvo preso por desacato, “no” lo reconoció.

Así fue el momento de la detención de Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

Estrella habló de ese grupo de hombres al que pertenecía Luarte “Varones Unidos”. “Esta página viene de años... Como mujer me sentí completamente desajustada. Dije, qué es esto...“.

También recordó que cómo fue que Luna desapareció de la vida de su hijo y de Uruguay. Narró que viajó a Córdoba con el nene con la excusa de ver a su madre y ya no regresó: “Me dijo que no aguantaba más, que Pablo no la dejaba salir a ningún lado y me puse de acuerdo con ella". Además, aclaró que se enojaba con ella porque había dejado de estudiar y trabajar, que le enseñó a tejer por videollamada y rompió en llanto.

