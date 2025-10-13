El audio de Luna sobre Luarta, preso por los femicidios: “Con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”

El audio de Luna sobre Luarte: “Con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”

En el marco del doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), se van conociendo detalles de cómo Pablo Luarta (39) hostigaba a la mujer cada vez que podía.

Y este lunes trascendió un audio que envió la víctima a un allegado tras haber recibido un mail de parte del padre de su hijo para coordinar el festejo del cumple del chico en Uruguay.

“Sí, me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, que mandó como mediadora, porque él estaba organizando cumpleaños en Uruguay”, le cuenta Luna a su interlocutor.

Ese mensaje de la licenciada en comunicación decía lo siguiente: “Me comunico para transmitirte una propuesta de Pablo Laurta para el festejo del próximo cumpleaños de su hijo Pedro y facilitar la coordinación”.

Luego, en el texto se enunciaba:

Invitados principales: Pedro (con la opción de que lo acompañe su madre, si lo desea).

Otros invitados: Entre 20 y 25 personas (amigos, algunos con hijos).

Familia invitada: Abuelos paternos, padrino y familia extendida.

Lugar: Estancia turística en Uruguay (cedida gratis por sus propietarios).

Actividades: Reunión en salón con hogar. Almuerzo o cena. Cabalgata, interacción con animales de granja y fauna nativa, paseo en tractor, paseo en bote y juegos infantiles.

Invitados por la madre: Enviar lista para su aprobación.

Excluidos: Mariel Zamudio, Grisel Laurta.

Traslados: 1) Si Pedro viaja solo, irá con un abuelo desde Córdoba y regresará en 48 horas. 2) Si viaja con su madre, se trasladarán en remis y tendrán una habitación con baño en suite por una noche en la estancia. Se gestionarán los permisos de viaje necesarios.

Plazo para confirmar: Hasta el 21 de septiembre.

“Podemos conversar entre nosotras por videollamada la semana que viene. Evaluar las contrapropuestas u objeciones que puedas tener. ¿Qué día te quedaría bien? ¡Saludos y quedo atenta!“, decía para finalizar la presunta mediadora.

En ese contexto, el audio de Luna a un allegado trascendió en estas últimas horas: “Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que yo hablo, es la tía de él. Y que estaba excluida, porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, esa, claro, esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro“.

A lo que sumó, indignada: “Que si yo no quería ir uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí. Quiero llorar. De solo pensarlo me da angustia. Pero, bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de audiencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”.

En este punto, Estrella, la mamá de Laurta, dijo que ella estaba en contacto con Luna y que no se hablaba con su hijo, y que quería revincular con su nieto.

Más allá de eso, en ese audio que encabeza esta nota, Luna concluyó: “Perdón, pero la verdad es que... No, desconcertante. Así que no sé qué iré a hacer ahora, porque la verdad que con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”.

El nene cumple los años este martes y desde que fue rescatado en el hotel de Gualeguaychú en el que estaba con Laurta luego de que el ahora detenido matara a su mamá y a su abuela, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, “se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo resguardo judicial y contención profesional”.