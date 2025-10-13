Crimen y Justicia

El audio de Luna sobre Luarta, preso por los femicidios: “Con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”

La mujer lo envió luego de que una comunicadora le escribiera para coordinar el cumpleaños del hijo de ambos en Uruguay. Las insólitas condiciones que había puesto el detenido

Guardar
El audio de Luna sobre Luarte: “Con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”

En el marco del doble femicidio de Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), se van conociendo detalles de cómo Pablo Luarta (39) hostigaba a la mujer cada vez que podía.

Y este lunes trascendió un audio que envió la víctima a un allegado tras haber recibido un mail de parte del padre de su hijo para coordinar el festejo del cumple del chico en Uruguay.

“Sí, me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, que mandó como mediadora, porque él estaba organizando cumpleaños en Uruguay”, le cuenta Luna a su interlocutor.

Ese mensaje de la licenciada en comunicación decía lo siguiente: “Me comunico para transmitirte una propuesta de Pablo Laurta para el festejo del próximo cumpleaños de su hijo Pedro y facilitar la coordinación”.

Luego, en el texto se enunciaba:

  • Invitados principales: Pedro (con la opción de que lo acompañe su madre, si lo desea).
  • Otros invitados: Entre 20 y 25 personas (amigos, algunos con hijos).
  • Familia invitada: Abuelos paternos, padrino y familia extendida.
  • Lugar: Estancia turística en Uruguay (cedida gratis por sus propietarios).
  • Actividades: Reunión en salón con hogar. Almuerzo o cena. Cabalgata, interacción con animales de granja y fauna nativa, paseo en tractor, paseo en bote y juegos infantiles.
  • Invitados por la madre: Enviar lista para su aprobación.
  • Excluidos: Mariel Zamudio, Grisel Laurta.
  • Traslados: 1) Si Pedro viaja solo, irá con un abuelo desde Córdoba y regresará en 48 horas. 2) Si viaja con su madre, se trasladarán en remis y tendrán una habitación con baño en suite por una noche en la estancia. Se gestionarán los permisos de viaje necesarios.
  • Plazo para confirmar: Hasta el 21 de septiembre.

“Podemos conversar entre nosotras por videollamada la semana que viene. Evaluar las contrapropuestas u objeciones que puedas tener. ¿Qué día te quedaría bien? ¡Saludos y quedo atenta!“, decía para finalizar la presunta mediadora.

En ese contexto, el audio de Luna a un allegado trascendió en estas últimas horas: “Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que yo hablo, es la tía de él. Y que estaba excluida, porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, esa, claro, esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro“.

A lo que sumó, indignada: “Que si yo no quería ir uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí. Quiero llorar. De solo pensarlo me da angustia. Pero, bueno, todo eso se lo mandé a mi abogada de audiencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”.

En este punto, Estrella, la mamá de Laurta, dijo que ella estaba en contacto con Luna y que no se hablaba con su hijo, y que quería revincular con su nieto.

Más allá de eso, en ese audio que encabeza esta nota, Luna concluyó: “Perdón, pero la verdad es que... No, desconcertante. Así que no sé qué iré a hacer ahora, porque la verdad que con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”.

El nene cumple los años este martes y desde que fue rescatado en el hotel de Gualeguaychú en el que estaba con Laurta luego de que el ahora detenido matara a su mamá y a su abuela, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, “se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo resguardo judicial y contención profesional”.

Temas Relacionados

Luna GiardinaMariel ZamudioCórdobafemicidiosúltimas noticiasPablo Laurta

Últimas Noticias

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer: hallaron un cuerpo en Entre Ríos

Las autoridades se trasladaban este lunes hacia la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros de Concordia en el marco de la búsqueda de Martín Sebastián Palacio

El doble femicidio en Córdoba

“No puedo creer que haya parido a un asesino”, dijo la mamá del acusado del doble femicidio en Córdoba

Estrella Laurta Varela habló del dolor que siente por los crímenes de Luna y Mariel a manos de Pablo Laurta, de quien alegó estar distanciada

“No puedo creer que haya

Meses de encierro y abusos reiterados: la pesadilla que vivió Luna en Uruguay antes de escapar a Córdoba

Los cuerpos de la mujer de 26 años y de su madre fueron hallados en el interior de la casa del barrio de Villa Serrana de la capital provincial. Por el doble femicidio fue detenido Pablo Laurta

Meses de encierro y abusos

Doble femicidio en Córdoba: hallaron la billetera del chofer desaparecido en la habitación de hotel que ocupó el asesino

Martín Sebastián Palacio, de 49 años, está siendo buscado desde el 7 de octubre, cuando Pablo Laurta subió a su Toyota Corolla

Doble femicidio en Córdoba: hallaron

Por un paso clandestino y en canoa: cómo ingresó al país el doble femicida de Córdoba

La investigación reconstruye los pasos que realizó el uruguayo Pablo Laurta antes de, presuntamente, asesinar a tiros a Luna Giardina y a Mariel Zamudio

Por un paso clandestino y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Brutal accidente en pleno centro

Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas

Tras el revés por las boletas, LLA apuesta a fortalecer la marca y el PRO reclama mayor participación

La Cámara Electoral rechazó definitivamente la reimpresión de boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

El dólar cayó 5% por la reaparición de oferta privada después del respaldo financiero del Tesoro de EEUU

Elecciones 2025, en vivo: Randazzo criticó la polarización y pidió romperla votando a Provincias Unidas

INFOBAE AMÉRICA
Fingió ser ciego durante 50

Fingió ser ciego durante 50 años y estafó más de un millón de euros al Estado italiano: así lo descubrieron

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

María Corina Machado insistió en que Venezuela debe dejar atrás el caos de Maduro para recuperar la estabilidad

Tres escritoras para la apertura, Perú como invitado y la emoción de tener historia: así será la Feria del Libro número 50

El juez Alexandre de Moraes decidió mantener la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro por un “fundado riesgo de fuga”

TELESHOW
¿Pampita salió con Luis Miguel?

¿Pampita salió con Luis Miguel? Barbie Simons la mandó al frente y la conductora tuvo una llamativa reacción

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes: “Ya hablaremos”

Actores prestigiosos se unen a beneficio de La Casa del Teatro en 4 noches únicas: de Romina Richi a Miguel Ángel Solá