Crimen y Justicia

Cayó la banda de “los carniceros infieles” en Mataderos: robaban carne de un frigorífico para revenderla en negocios del AMBA

La Policía de la Ciudad detuvo a dos empleados y a sus hijos, acusados de sustraer cientos de kilos de achuras y embutidos durante ocho meses. El fraude fue descubierto tras una investigación por pérdidas contables en el establecimiento

Guardar
Cayó la banda de los “carniceros infieles”: robaban carne en el frigorífico para revenderla en carnicerías

La Policía de la Ciudad desbarató una banda familiar apodada los “carniceros infieles”, integrada por dos empleados de un frigorífico del barrio porteño de Mataderos y sus hijos, quienes fueron detenidos acusados de robar grandes cantidades de carne y derivados para revenderlos en carnicerías de la Ciudad y del Conurbano bonaerense.

La investigación, encabezada por la División Defraudaciones y Estafas de la fuerza porteña, comenzó a raíz de la denuncia de los propietarios del frigorífico afectado, ubicado en la esquina de Rodó y Timoteo Gordillo.

(Fuente)
(Fuente)

Los dueños advirtieron que desde hacía varios meses se registraban pérdidas inexplicables en la contabilidad del negocio, lo que despertó sospechas sobre la posible participación de empleados internos.

Ante esta situación, los investigadores analizaron durante semanas las cámaras de seguridad internas y externas del establecimiento, además de realizar tareas de vigilancia encubierta en los horarios de mayor actividad, que en el rubro suelen ser las madrugadas.

Fue así como detectaron el modus operandi del grupo: a primera hora, uno de los hijos de un empleado llegaba al frigorífico con una camioneta para retirar mercadería. En las facturas figuraban ventas por montos reducidos, pero en realidad se cargaban cantidades muy superiores de achuras y embutidos, lo que representaba un robo estimado entre 100 y 300 kilos por operación, con un valor aproximado de 800 mil pesos cada vez.

(Fuente)
(Fuente)

Con los datos obtenidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 ordenó continuar la investigación.

Los policías comprobaron que los productos sustraídos eran transportados en dos camionetas tipo furgón, que no contaban con habilitación sanitaria para trasladar alimentos frescos, y distribuidos en diversas carnicerías, una de las cuales pertenecía a uno de los propios empleados del frigorífico.

Finalmente, durante una nueva operación encubierta, los agentes siguieron a una camioneta Fiat Fiorino conducida por los hijos de los empleados sospechados. Tras interceptarla a pocas cuadras del frigorífico, realizaron el pesaje de la mercadería y constataron un desfasaje notable entre lo facturado y lo cargado.

Hay 4 detenidos: los 2
Hay 4 detenidos: los 2 carniceros y sus respectivos hijos

Con esta prueba, el juzgado dispuso allanamientos simultáneos en el establecimiento y en los domicilios de los implicados, donde fueron detenidos los dos empleados acusados y se incautaron grandes cantidades de carne, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación y facturas que acreditaban las maniobras fraudulentas.

Los cuatro detenidos —dos empleados y sus respectivos hijos— quedaron a disposición de la Justicia, acusados de defraudación y robo agravado, mientras continúa el análisis de la red de distribución de la carne robada.

Desbaratan un “clan” narco en el Barrio 1-11-14

La semana pasada, la Policía de la Ciudad también llevó adelante una serie de allanamientos en el Barrio 1-11-14, que culminaron con el desmantelamiento de una banda narco familiar identificada como el “Clan Mareco”.

El operativo permitió capturar a cinco personas, entre ellas tres familiares directos del jefe de la organización, quien se encuentra detenido desde hace algunos meses.

La operatoria principal del “clan” consistía en la venta de estupefacientes sobre la calle Barros Paso, asistidos por un grupo de “satélites” y repartidores en inmediaciones, todos ellos catalogados como altamente peligrosos.

Los procedimientos, encabezados por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, se desplegaron en cuatro viviendas del asentamiento ubicado en la zona del Bajo Flores.

Según comunicaron desde la fuerza policial porteña, los efectivos secuestraron 1.860 gramos de cocaína y pasta base, además de dos pistolas calibre .9mm, más de 60 municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una suma de dinero que alcanzó $140.000 y 1.500 dólares.

Temas Relacionados

carniceríascarnicerosfrigoríficoMataderosfraudeestafaPolicía de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Alerta Sofia: buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

Creen que el nene, identificado como Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, fue secuestrado por su papá, de nacionalidad uruguaya

Alerta Sofia: buscan a un

“Dejamelo que siempre quise pegarle a uno de estos”: la brutal agresión a un joven por su orientación sexual en Palermo

La víctima, de 24 años, fue atacada por dos sospechosos de 21 y 18, con los cuales se cruzó a la salida de un boliche. Le patearon la cabeza y sufrió una fractura mandibular doble

“Dejamelo que siempre quise pegarle

Mar del Plata: atacó a su exjefe a golpes y cuchillazos tras una discusión laboral y fue detenido

El agresor, de 42 años, le provocó heridas cortantes en el cuello y en la mano derecha. Afortunadamente, las lesiones no revistieron riesgo de vida

Mar del Plata: atacó a

Qué se sabe del caso de Vicente Cordeyro, el comisario retirado que fue encontrado muerto en un cerro de Salta

El ex titular de la Policía de Investigaciones desapareció el jueves y su cuerpo fue hallado este sábado. Se espera que se conozcan los resultados de la autopsia este domingo a la mañana

Qué se sabe del caso

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Se trata de Martín Sebastián Palacio, un hombre de 49 años que partió desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Concordia. Las autoridades investigan qué ocurrió desde la última vez que se contactó con su familia

Lo contrataron para hacer un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El video del Gobierno para

El video del Gobierno para celebrar el 12 de octubre y resaltar la figura de Cristóbal Colón

Levantaron los cortes y habilitaron las autopistas de CABA luego de la carrera Gran Fondo Argentina

La presión tributaria nacional es la menor en 18 años: qué cambió y cómo repercute en la economía

Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero con presupuestos más austeros

Alerta Sofia: buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
El British Museum anunció su

El British Museum anunció su propia gala benéfica y hay polémica

Escala la tensión entre Afganistán y Pakistán: Islamabad dijo que 20 de sus soldados murieron y más de 200 talibanes “fueron neutralizados”

Esperanza electoral en Bolivia a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

Documentos inéditos revelan las macabras instrucciones de Hamas durante la masacre del 7 de octubre en Israel: “Maten a todos”

TELESHOW
El tierno momento de Valentina

El tierno momento de Valentina Cervantes con su hija que mostró cuál es el favorito de sus padres

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”