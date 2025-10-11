La Policía de la Ciudad desmanteló al “Clan Mareco” en la Villa 1-11-14: detuvieron a una embarazada e incautaron $24 millones en dosis de cocaína

La Policía de la Ciudad desbarató en el barrio 1.11.14 al “Clan Mareco”: cinco detenidos, drogas y armas secuestradas

Personal de la Policía de la Ciudad llevó adelante esta semana una serie de allanamientos en el barrio 1-11-14, que culminaron con el desmantelamiento de una banda narco familiar identificada como el “Clan Mareco”. El operativo permitió capturar a cinco personas, entre ellas tres familiares directos del jefe de la organización, quien se encuentra detenido desde hace algunos meses.

Durante la investigación, personal de la Brigada N°12 se abocó a reunir los elementos probatorios necesarios para determinar el modus operandi, identificar a los principales responsables de esta actividad ilícita y los lugares donde operaban los sospechosos.

De esta manera, los investigadores lograron establecer que el “Clan Mareco” operaba en distintos sectores de la Villa 1-11-14, bajo la modalidad de narcomenudeo. La operatoria principal consistía en la venta de estupefacientes sobre la calle Barros Paso, asistidos por un grupo de “satélites” y repartidores en inmediaciones, todos ellos catalogados como altamente peligrosos.

Los procedimientos, encabezados por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, se desplegaron en cuatro viviendas del asentamiento ubicado en la zona del Bajo Flores. Según comunicaron desde la fuerza policial porteña, los efectivos secuestraron 1.860 gramos de cocaína y pasta base, además de dos pistolas calibre .9mm, más de 60 municiones de distintos calibres, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una suma de dinero que alcanzó $140.000 y 1.500 dólares.

La investigación judicial estableció que las sustancias decomisadas equivalen a 4.000 dosis, con un valor estimado de 24 millones de pesos, y que los integrantes del clan operaban mediante una red de “satélites” y repartidores que distribuían estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo en distintos puntos del barrio. La operación continuó pese a la detención previa de sus principales referentes, quienes delegaron la dirección del negocio a familiares.

Uno de los cinco sospechosos detenidos.

Al cabo de uno de los allanamientos, llevado a cabo en un domicilio del barrio Illia, el personal policial aprehendió a cuatro mujeres, una de las cuales cursaba un embarazo de nueve semanas. En otro domicilio, además, detuvieron a un hombre de 30 años.

En mayo, durante una intervención previa en el mismo barrio, las fuerzas policiales detuvieron a uno de los cabecillas del clan, que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por delitos vinculados a drogas. En ese momento, el sospechoso fue sorprendido con más de un kilo de pasta base, cocaína y marihuana destinadas a la venta, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión.

Pese a las detenciones concretadas en mayo y otras en julio —cuando otro miembro del grupo fue aprehendido con 260 envoltorios de pasta base—, la actividad del clan persistió bajo el mando de otros familiares hasta el operativo realizado el pasado 4 de octubre, que significó el desmantelamiento de la organización.

Los agentes incautaron un total de 4.000 dosis de cocaína, valuadas en unos 24 millones de pesos.

También secuestraron armas de fuego y teléfonos celulares.

Las órdenes fueron dispuestas por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo del juez Rodolfo Ariza Clerici, Secretaría Nº2, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), bajo la órbita de la fiscal Cecilia Amil Martín, que avaló las detenciones y el secuestro de todos los elementos de interés incorporados a la causa.

La detención de uno de los cabecillas

En el marco de un operativo llevado a cabo durante mayo por personal de la Policía de la Ciudad en el Barrio 1-11-14 del Bajo Flores, se concretó la detención de un sospechoso de 48 años que usaba una tobillera electrónica. Los agentes lo siguieron luego de que escapara cuando intentaron identificarlo y lo aprehendieron en su domicilio: tenía más de un kilo de pasta base de cocaína y otras drogas listas para su distribución.

Las fuentes del caso dijeron que los policías de la División Unidad Táctica de Pacificación V porteña también arrestaron a otros dos hombres: uno que aguardaba para comprar estupefacientes y otro que intentó escapar al ver a la Policía.

El sospechoso reaccionó huyendo a pie por la calle Crespo y los agentes lo persiguieron hasta un domicilio en la Manzana 3 del barrio, donde lograron su aprehensión.

El imputado principal llevaba una tobillera electrónica debido a un proceso judicial anterior relacionado con la comercialización de estupefacientes.

Llevaba una tobillera electrónica debido a un proceso judicial anterior relacionado con la comercialización de estupefacientes

El registro de la Policía de la Ciudad en el inmueble reveló la presencia de 856 envoltorios de pasta base (283 gramos), trozos de la misma sustancia (1.104 gramos), 23 dosis de cocaína (25 gramos), así como un sobre con marihuana (8 gramos).

Además, se incautaron 275.290 pesos, cinco teléfonos celulares y varios utensilios utilizados para la manipulación y distribución de drogas, entre los que se encuentran un plato de vidrio, una tijera, un cuchillo, una cuchilla de carnicero, un rallador, nailon cortados y tres balanzas de precisión.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, con la participación de la Secretaría 24.

En ese contexto, el juzgado dispuso la detención del sospechoso con la tobillera electrónica y la imputación de los otros dos individuos por violación a la ley de drogas, específicamente la Ley 23.737.