Crimen y Justicia

Pidieron más seguridad para la primera “arrepentida” del triple femicidio de Florencio Varela

Se trata de Celeste Magalí González Guerrero, quien ayer declaró y confesó detalles del hecho. Miguel Villanueva, su pareja y otro de los imputados, fue trasladado al penal de Sierra Chica

Guardar
Celeste Magalí González Guerrero, la
Celeste Magalí González Guerrero, la primera "arrepentida" del caso

Daniel Giaquinta, abogado de Celeste Magalí González Guerrero, detenida por el triple femicidio narco de Florencia Varela y la primera “arrepentida” en confesar detalles explosivos del hecho, pidió más seguridad para su clienta.

Lo hizo después de que su defendida ampliara su indagatoria y aportara datos clave sobre la noche del crimen al ser indagada por el fiscal Carlos Arribas.

La imputada confesó no sólo su rol, sino también el de su pareja, Miguel Villanueva, otro de los imputados. Contó que ella estaba cuando llegaron las chicas y explicó por qué las mataron: “Bajaron sonrientes, como engañadas que venían a una fiesta”, declaró.

En ese sentido, según supo Infobae, la pareja González Guerrero fue trasladada al penal de Sierra Chica, en Olavarría, mientras que el fiscal Arribas pidió la prórroga de prisión preventiva de los cuatro primeros detenidos: la “arrepentida”; su marido; Iara Daniela Ibarra, de 19 años y Andrés Maximiliano Parra, de 18.

La explosiva confesión de la arrepentida

“Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a “Pequeño J”) alguien, que no sé quién,le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Con respecto a su rol en la banda, la mujer dijo que, al igual que su pareja, se dedicaba a vender cocaína. Contó que la droga era traída desde un domicilio en el barrio porteño de Nueva Pompeya donde residía “Pequeño J”. “Casi siempre era Ozorio quien me traía el producto, entre 100 o 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, detalló.

En otro tramo, sobre la noche del crimen, apuntó que, cuando regresó a su casa tras un par de horas en la calle vendiendo droga, vio a Ozorio y a otros dos hombres cavando el pozo donde luego fueron enterrados los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo a su relato, también estuvo presente al momento de la llegada de Brenda, Morena y Lara en la Chevrolet Tracker blanca. Aseguró que en el vehículo en el que llegaron las chicas también estaban Sotacuro, “Pequeño J” y un tercer hombre desconocido. Remarcó: “Bajaron sonrientes, como engañadas que venían a una fiesta”.

González Guerrero mencionó que, además de quienes llegaron en la camioneta y de los tres que cavaron el pozo, en la casa había tres hombres más, desconocidos para ella, que le llamaron la atención por tener guantes de látex. Uno era David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco” David. Lo reconoció en las fotos.

Tras ello, la mujer se retiró a vender la droga que le quedaba. Afirmó que regresó al domicilio cerca de las 4 del sábado, cuando ya se habían cometido los crímenes. Dijo que apenas se asomó por la puerta y vio “el piso todo sucio, lleno de barro” y a “Pequeño J”, Ozorio y otros dos hombres.

“Me abre la puerta Miguel y veo que tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando fue a la casa a dejar el parlante (NdR: se lo habían alquilado a otro de los detenidos, Ariel Giménez), cuando abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse y, ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y la mató“, narró la acusada.

Todos los sospechosos que habrían
Todos los sospechosos que habrían estado en la casa donde mataron a las tres chicas

Y continuó: “Me dijo que le clavó el destornillador en el cuello, pero como seguía viva fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”. La detenida afirmó que Villanueva también le dijo que “a Brenda la mataron primero, luego Morena y última Lara. Mencionó que a la que le cortaron los dedos, estaban jodiendo con que uno de sus falanges se lo comió su perro ‘Pantera’ (una de las mascotas que tenían en la casa)”.

Siguiendo el relato, junto a su pareja fueron a comprar botellas de lavandina y otros artículos de limpieza, además de dos bidones de nafta que se usaron para incendiar la camioneta Chevrolet Tracker. Ella misma los guió hasta el descampado donde prendieron fuego el vehículo.

Luego, la mujer caminó unas cuadras hasta el punto de encuentro con un delivery, donde recibió comida que había encargado. “Cuando llego a mi casa con las hamburguesas no vi sangre, nada. Ya lo habían limpiado con los productos que compramos. En ese momento solo estaban Matías y Miguel. Matías se pidió un remís y se fue con las hamburguesas”, relató.

Durante la indagatoria, a la acusada le mostraron varias fotografías de sospechosos. Ella pudo reconocer a algunos, como a “Pequeño J”, sobre quien además dijo que llamaba “tío” a Sotacuro.

A otros no pudo identificarlos. “Pueden ser familiares. Pueden ser su ‘papá’ y su ‘abuelo’. En la jerga, ‘Abuelo’ es quien la produce, el máximo dentro de la escala, y ‘Papá’ es quien baja en toneladas la droga. Luego están los ‘Tíos’ y después los ‘Pequeños’, como Julio, que solo manejaba 10 o 7 kilos de drogas. Últimos están los pibes, los que venden, a los que les dicen ‘Los Bebés’ o ‘Mulo’. Sé que Matías Ozorio, quien es ‘Mulo’ de Julio, conocía a ‘Papá’ y ‘Abuelo’, y sabía dónde vivían; en cambio, yo no. A Julio solo lo vi dos o tres veces en mi vida”, explicó.

Antes de finalizar, a González Guerrero le preguntaron por qué decidió contar todo esto. “Hasta ayer yo estaba amenazada por Miguel. Me decía que si lo traicionaba me iba a matar”, respondió.

Y también confirmó que el triple crimen fue visto en video, según lo que le comentó su pareja: “Me dijo que estaban haciendo una videollamada con quien le dicen ‘Papa’ y ‘Lima’, que sería custodio de ‘Papa’. Les mostraban cómo las mataban, creo que fue a la primera, y que ‘Papa’ y ‘Lima’ estaban en José C. Paz".

Como dato contó que “Lima” se llama Abel, es de nacionalidad peruano, tiene entre 33 y 34 años: “Él me contó por conversación de WhatsApp que vio en vivo cuando mataban a una de las chicas. Lo que no sé es por donde hicieron esa videollamada, ellos suelen usar una aplicación llamada ‘Zangi’”.

Temas Relacionados

Triple femicidio de Florencio VarelaArrepentidaCeleste Magalí González GuerreroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

Se trata de Ariel Giménez, señalado como la persona que cavó la fosa para enterrar a las víctimas, y de Florencia Ibáñez, la sobrina de Víctor Sotacuro, el supuesto remisero capturado en Villazón, Bolivia

Triple femicidio narco: el fiscal

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

El sospechoso, de nacionalidad peruana, fue detenido en la zona de Abasto. La imágenes del robo, ocurrido en una heladería, fueron clave

La Policía recuperó el histórico

Absolvieron al policía que mató a dos motochorros en Rosario y la Corte anuló su condena

Tras la decisión del máximo tribunal de Santa Fe, el caso fue enviado a la Cámara de Casación Penal para que emite una nueva resolución

Absolvieron al policía que mató

Estafaron a un jubilado y le sustrajeron 10 millones de pesos de su cuenta bancaria en San Juan

Le prometieron descuentos para una cadena de supermercados de San Juan. Completó sus datos personales y de tarjetas de crédito y le vaciaron la cuenta

Estafaron a un jubilado y

Hoy se conocerá el veredicto contra los penitenciarios de Salta acusados por corrupción

Además de los funcionarios, también reclusos y personas allegadas a los oficiales están imputadas por formar parte de la estructura

Hoy se conocerá el veredicto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy en vivo: el

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

INFOBAE AMÉRICA
La ONU ordenó tener los

La ONU ordenó tener los camiones listos para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza “a la escala necesaria”

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

Laszlo Krasznahorkai, el escritor que busca la belleza del infierno y se inspira en Jimi Hendrix

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y bombas contra la región de Sumy: al menos tres muertos y dos heridos

TELESHOW
Luck Ra sorprendió a las

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity