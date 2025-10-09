Crimen y Justicia

Atacaron a cuchillazos a una joven tras una discusión en Córdoba y está internada en terapia intensiva

Todo sucedió en la calle Azcuénaga al 200 de la localidad de Villa María. La agresora es otra mujer que se dio a la fuga tras el hecho

Guardar
La joven acuchillada se encuentra
La joven acuchillada se encuentra internada en el Hospital Pasteur de la localidad cordobesa de Villa María (Google Street View)

Una joven de 21 años resultó herida con múltiples cortes tras un ataque a cuchillazos ocurrido la mañana de ayer en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, después de una discusión en la vía pública.

La agresión sucedió aproximadamente a las 11:15 en la calle Azcuénaga al 200, una zona residencial de la mencionada localidad, según informó el portal El Doce.tv.

El incidente involucró a dos mujeres que, tras una fuerte discusión, dejaron atrás cualquier instancia verbal. Testimonios recolectados por el medio detallaron que el conflicto escaló en cuestión de minutos hasta que una de ellas extrajo un cuchillo y atacó varias veces a la otra.

En consecuencia, la mujer quedó tendida en el suelo con múltiples heridas de arma blanca. Profesionales médicos acudieron de inmediato y, tras estabilizarla, determinaron el urgente traslado al Hospital Pasteur, donde actualmente permanece bajo terapia intensiva. Presenta heridas en el cráneo, región torácica y abdomen, lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia para contener el sangrado y evitar complicaciones.

Según los primeros relevamientos, la agresora huyó corriendo del lugar apenas consumado el hecho. Vestía ropa deportiva clara y se perdió de vista rumbo a zonas aledañas, lo que desató un operativo de búsqueda implementado por la policía local.

Para dar con su paradero, las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en comercios y viviendas para identificar dónde podría encontrarse.

La Policía busca a la
La Policía busca a la agresora que escapó (Policía de Córdoba)

Apuñalaron a un joven durante una fiesta familiar en Santa Fe

En medio de una celebración familiar en Villa Gobernador Gálvez, un joven de 26 años terminó hospitalizado en estado crítico tras haber sido apuñalado la noche del sábado.

De acuerdo con lo publicado por el medio local Rosario3, el ataque ocurrió cerca de las 20 horas en el sector de Magallanes y las vías, mientras se desarrollaba una fiesta privada con la presencia de numerosos allegados.

Testigos presenciales, entre ellos la hermana de la víctima, relataron que un hombre salió de una vivienda empuñando una cuchilla y, sin mediación verbal, caminó directamente hacia el joven y lo atacó frente a sus familiares y demás asistentes, lo que desencadenó escenas caóticas y de desesperación en el lugar. “Se fue derecho a mi hermano y lo apuñaló”, señaló la joven.

Según detallaron los equipos médicos del Hospital Provincial, la lesión se produjo en la axila izquierda, comprometiendo una arteria, motivo por el cual el herido perdió una cantidad significativa de sangre. Debido a la gravedad del cuadro, fue necesaria la realización de tres transfusiones sanguíneas en las primeras horas luego de su ingreso.

El último parte médico, difundido la mañana del domingo, especificó que el paciente se encuentra crítico, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, bajo monitoreo permanente debido a los profundos daños vasculares.

Fuera del hospital, la tensión continuó cuando los familiares y otras personas presentes lograron identificar al presunto agresor. Este hombre buscó resguardo en una dependencia policial situada en las inmediaciones. Tras requisarlo, los agentes no hallaron el arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque. Las autoridades decidieron mantener en reserva las identidades tanto de la víctima como del atacante mientras avanza la investigación.

El fiscal Aurelio Cicerchia quedó a cargo de la instrucción, ordenando las primeras actuaciones tendientes a esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si existía algún tipo de conflicto previo entre las partes involucradas. El posible responsable quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, organismo que resolverá sus próximos pasos después de analizar los datos reunidos en las horas subsiguientes al episodio.

Temas Relacionados

ataquejovenmujerinternadadiscusiónCórdoba

Últimas Noticias

Habló el padre del rugbier cordobés imputado por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche: “Es injusto”

Hace dos semanas, la Justicia ratificó la prisión preventiva para su hijo, Agustín Fasulo, acusado de atacar a Martín Cáceres, quien permanece internado en grave estado desde el 16 de marzo. La familia de la víctima le respondió: “Esto es un infierno”

Habló el padre del rugbier

Detuvieron a una madre y a su hijo por montar un kiosco de drogas en su casa de Junín y venderles a menores

Los acusados tienen 52 y 21 años y sorprendió a los investigadores porque no tienen problemas económicos. La tendencia de reclutar mujeres para los puestos narco

Detuvieron a una madre y

“Pagá o voy a tu casa y hago un desastre”: más detenidos por la banda de usureros que cobraba 100% de interés

Ya son 16 los arrestados en la causa que investiga a una organización acusada de amenazar y extorsionar a personas que sacaban créditos informales en el conurbano bonaerense

“Pagá o voy a tu

Femicidio en Rosario: mataron a golpes a una mujer y detuvieron a su novio por el crimen

El cuerpo de Solange Edith Johnson (26) fue hallado esta tarde en una casa situada en Villa Banana. Su pareja, Ángel Jesús B. (37), fue arrestado

Femicidio en Rosario: mataron a

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al ex policía que mató al nene de 10 años

Juan Alberto García Tonzo fue había sido declarado culpable del homicidio de Bastián Escalante por un jurado popular. Este miércoles se conoció la sentencia

Crimen de Bastián: condenaron a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló el padre del rugbier

Habló el padre del rugbier cordobés imputado por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche: “Es injusto”

La oposición puso un límite de tiempo al Gobierno para aprobar el Presupuesto antes del recambio legislativo

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

INFOBAE AMÉRICA
La épica historia del oeste

La épica historia del oeste de Texas que dio forma al conservadurismo estadounidense

El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

TELESHOW
Cami Mayan causó furor en

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: “Ellos se aman”

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Pedro Rosemblat y Andrea Rincón

José María Muscari recordó su primer fracaso en el espectáculo: “Le hice perder un departamento a Palito Ortega”

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”