Atacaron a cuchillazos a una joven tras una discusión en Córdoba y está internada en terapia intensiva

La joven acuchillada se encuentra internada en el Hospital Pasteur de la localidad cordobesa de Villa María (Google Street View)

Una joven de 21 años resultó herida con múltiples cortes tras un ataque a cuchillazos ocurrido la mañana de ayer en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, después de una discusión en la vía pública.

La agresión sucedió aproximadamente a las 11:15 en la calle Azcuénaga al 200, una zona residencial de la mencionada localidad, según informó el portal El Doce.tv.

El incidente involucró a dos mujeres que, tras una fuerte discusión, dejaron atrás cualquier instancia verbal. Testimonios recolectados por el medio detallaron que el conflicto escaló en cuestión de minutos hasta que una de ellas extrajo un cuchillo y atacó varias veces a la otra.

En consecuencia, la mujer quedó tendida en el suelo con múltiples heridas de arma blanca. Profesionales médicos acudieron de inmediato y, tras estabilizarla, determinaron el urgente traslado al Hospital Pasteur, donde actualmente permanece bajo terapia intensiva. Presenta heridas en el cráneo, región torácica y abdomen, lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia para contener el sangrado y evitar complicaciones.

Según los primeros relevamientos, la agresora huyó corriendo del lugar apenas consumado el hecho. Vestía ropa deportiva clara y se perdió de vista rumbo a zonas aledañas, lo que desató un operativo de búsqueda implementado por la policía local.

Para dar con su paradero, las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en comercios y viviendas para identificar dónde podría encontrarse.

La Policía busca a la agresora que escapó (Policía de Córdoba)

Apuñalaron a un joven durante una fiesta familiar en Santa Fe

En medio de una celebración familiar en Villa Gobernador Gálvez, un joven de 26 años terminó hospitalizado en estado crítico tras haber sido apuñalado la noche del sábado.

De acuerdo con lo publicado por el medio local Rosario3, el ataque ocurrió cerca de las 20 horas en el sector de Magallanes y las vías, mientras se desarrollaba una fiesta privada con la presencia de numerosos allegados.

Testigos presenciales, entre ellos la hermana de la víctima, relataron que un hombre salió de una vivienda empuñando una cuchilla y, sin mediación verbal, caminó directamente hacia el joven y lo atacó frente a sus familiares y demás asistentes, lo que desencadenó escenas caóticas y de desesperación en el lugar. “Se fue derecho a mi hermano y lo apuñaló”, señaló la joven.

Según detallaron los equipos médicos del Hospital Provincial, la lesión se produjo en la axila izquierda, comprometiendo una arteria, motivo por el cual el herido perdió una cantidad significativa de sangre. Debido a la gravedad del cuadro, fue necesaria la realización de tres transfusiones sanguíneas en las primeras horas luego de su ingreso.

El último parte médico, difundido la mañana del domingo, especificó que el paciente se encuentra crítico, sedado y con asistencia respiratoria mecánica, bajo monitoreo permanente debido a los profundos daños vasculares.

Fuera del hospital, la tensión continuó cuando los familiares y otras personas presentes lograron identificar al presunto agresor. Este hombre buscó resguardo en una dependencia policial situada en las inmediaciones. Tras requisarlo, los agentes no hallaron el arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque. Las autoridades decidieron mantener en reserva las identidades tanto de la víctima como del atacante mientras avanza la investigación.

El fiscal Aurelio Cicerchia quedó a cargo de la instrucción, ordenando las primeras actuaciones tendientes a esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si existía algún tipo de conflicto previo entre las partes involucradas. El posible responsable quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, organismo que resolverá sus próximos pasos después de analizar los datos reunidos en las horas subsiguientes al episodio.