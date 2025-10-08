Crimen y Justicia

Rosario: piden 12 años de prisión para un gatillero que baleó a una mujer y a su hija embarazada para vengar un crimen

El juicio a Ezequiel “Chapu” Franco empezó este miércoles en el Centro de Justicia Penal por el ataque cometido el 5 de septiembre de 2022 y en el que las víctimas recibieron 12 disparos y sobrevivieron

Por Agustín Lago

Guardar
La escena del doble crimen
La escena del doble crimen que derivó en el ataque a tiros contra una mujer y su hija

Un presunto gatillero de 30 años comenzó a ser juzgado desde este miércoles por haber participado junto a un adolescente de un ataque a tiros ocurrido en septiembre de 2022, en el que resultó herida una mujer de 43 años y su hija, de 23, que cursaba un embarazo de seis meses.

Las víctimas sobrevivieron a la balacera al igual que bebé, a pesar de que la joven recibió ocho tiros entre el abdomen y el tórax.

El fiscal Lisandro Artacho adelantó que pedirá una pena de 12 años de prisión para el acusado, Ezequiel Mauricio “Chapu” Franco.

El debate oral y público se inició en horas de la mañana en la sala 7 del Centro de Justicia Penal ante el tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Carlos Leiva y Rafael Coria.

El fiscal explicó que “Chapu” Franco y el adolescente Axel L., alias “Monito”, buscaron matar a las mujeres el 5 de septiembre de 2022 para vengar el homicidio de un pariente que había sido asesinado un día antes.

En el alegato de apertura, Artacho sostuvo que esta causa “no se trata solo de disparos, sino de vidas arruinadas por ciclos de violencia, de una madre y una hija que sobrevivieron milagrosamente a una agresión brutal que buscaba venganza y sembrar miedo en un barrio ya golpeado por la impunidad”.

La alusión del fiscal es porque el 4 de septiembre de 2022 dos sicarios en bicicleta acribillaron a tiros a Jonatan Nicolás Schneider, vinculado con Los Monos, en Pasaje 544 al 6600, en el barrio Magnano, en la zona sur. Uno de los disparos realizados también dio en la cabeza de Graciela Carrizo, una mujer de 57 años que tomaba mates con su familia a varios metros de distancia y cayó muerta en el acto.

Los autores de ese doble homicidio fueron condenados en abril de este año. Miguel Ángel “Ojudo” López y Diego Fernando Aguirre recibieron la pena de 25 años de prisión.

“Mi mamá lo único que alcanzó a decir fue que se tiren al piso. Después cayó arriba de las piernas de mi nena”, recordó durante el juicio Yoana, hija de Graciela Carrizo.

Graciela Carrizo recibió un disparo
Graciela Carrizo recibió un disparo en la cabeza al quedar en medio de un ataque sicario

Al día siguiente del doble homicidio, Axel L., alias “Monito”, fue a vengar la muerte de su tío Jonatan Schneider, según expuso el Ministerio Público de la Acusación. Acompañado por “Chapu” Franco, se dirigieron hasta Pasaje 525 al 600 y emboscaron a Tamara (43) y Paula (23), que habían salido de su casa para hacer unos mandados. Luego, huyeron en bicicleta.

Los tiros contra las dos mujeres tenían un solo motivo: venganza. Es porque son parientes de Miguel Ángel López, autor del doble crimen.

En total, fueron 12 los disparos, de los cuales ocho dieron en Tamara, que estaba embarazada. Las dos víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales, donde las asistieron y sobrevivieron.

“Monito” y “Chapu” cayeron en allanamientos llevados a cabo por la Policía de Investigaciones días después de la balacera. Axel L., como era adolescente al momento del hecho, transita el proceso en prisión, pero resta una audiencia para definir su pena.

En función de los testimonios y pericias, el menor fue el presunto autor material de los disparos hacia la mujer y su hija. En tanto, Franco, por estar allí y portar otra pistola, es considerado presunto coautor funcional del ataque.

Como “Chapu” ya tiene una condena a 3 años de prisión de ejecución condicional por una portación ilegítima de arma de fuego, en caso de recibir la pena solicitada en este juicio por el fiscal, el monto pasará a 15 años de cárcel.

Temas Relacionados

RosarioHomicidiosJonatan Nicolás SchneiderGraciela Paulina CarrizoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo funcionaba la banda narco detrás del triple femicidio: sus roles y quién era el jefe de Pequeño J

La información se desprendió de la indagatoria a Celeste Magalí González Guerrero, quien detalló jerarquías y las tareas de todos los miembros

Cómo funcionaba la banda narco

“Miguel lo hizo gratis, pero a J le pagaron un millón de dólares”: la tremenda confesión de una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela

Celeste Magalí González Guerrero, la que alquiló la casa del horror, declaró ante la fiscalía y aportó datos escalofriantes sobre lo que sucedió la noche de los asesinatos

“Miguel lo hizo gratis, pero

La extraña renuncia del procurador general de Jujuy luego de ser suspendido por la Legislatura

Se trata de Sergio Lello Sánchez. Su adjunto, Ignacio Pasquini, tomó la misma decisión. El pedido de juicio político y un escándalo que compromete a una magistrada, a un obispo y a un sacerdote

La extraña renuncia del procurador

Quién es el Loco David, uno de los cuatro prófugos que busca la Justicia por el triple femicidio narco

De nacionalidad peruana, fue nombrado por varios testigos e imputados en la causa. Los datos que lo ubican en la escena del crimen

Quién es el Loco David,

Nazis, ISIS y Pokémon: el perturbador mundo de un chico de 14 años allanado por amenazas terroristas

La PFA entró tras un alerta del FBI a la casa de un adolescente de Pilar por prometer un tiroteo en un shopping y en su escuela

Nazis, ISIS y Pokémon: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria manufacturera cayó 4,4%

La industria manufacturera cayó 4,4% y la construcción creció el 0,4% en el último año

Cómo funcionaba la banda narco detrás del triple femicidio: sus roles y quién era el jefe de Pequeño J

“Miguel lo hizo gratis, pero a J le pagaron un millón de dólares”: la tremenda confesión de una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela

El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

Francisco Gil White: “Siempre que hay una gran persecución de judíos, a todos nos están esclavizando”

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania instó a los aliados

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

TELESHOW
Juana Repetto se sinceró acerca

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”