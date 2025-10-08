Rosario: piden 12 años de prisión para un gatillero que baleó a una mujer y a su hija embarazada para vengar un crimen

La escena del doble crimen que derivó en el ataque a tiros contra una mujer y su hija

Un presunto gatillero de 30 años comenzó a ser juzgado desde este miércoles por haber participado junto a un adolescente de un ataque a tiros ocurrido en septiembre de 2022, en el que resultó herida una mujer de 43 años y su hija, de 23, que cursaba un embarazo de seis meses.

Las víctimas sobrevivieron a la balacera al igual que bebé, a pesar de que la joven recibió ocho tiros entre el abdomen y el tórax.

El fiscal Lisandro Artacho adelantó que pedirá una pena de 12 años de prisión para el acusado, Ezequiel Mauricio “Chapu” Franco.

El debate oral y público se inició en horas de la mañana en la sala 7 del Centro de Justicia Penal ante el tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Carlos Leiva y Rafael Coria.

El fiscal explicó que “Chapu” Franco y el adolescente Axel L., alias “Monito”, buscaron matar a las mujeres el 5 de septiembre de 2022 para vengar el homicidio de un pariente que había sido asesinado un día antes.

En el alegato de apertura, Artacho sostuvo que esta causa “no se trata solo de disparos, sino de vidas arruinadas por ciclos de violencia, de una madre y una hija que sobrevivieron milagrosamente a una agresión brutal que buscaba venganza y sembrar miedo en un barrio ya golpeado por la impunidad”.

La alusión del fiscal es porque el 4 de septiembre de 2022 dos sicarios en bicicleta acribillaron a tiros a Jonatan Nicolás Schneider, vinculado con Los Monos, en Pasaje 544 al 6600, en el barrio Magnano, en la zona sur. Uno de los disparos realizados también dio en la cabeza de Graciela Carrizo, una mujer de 57 años que tomaba mates con su familia a varios metros de distancia y cayó muerta en el acto.

Los autores de ese doble homicidio fueron condenados en abril de este año. Miguel Ángel “Ojudo” López y Diego Fernando Aguirre recibieron la pena de 25 años de prisión.

“Mi mamá lo único que alcanzó a decir fue que se tiren al piso. Después cayó arriba de las piernas de mi nena”, recordó durante el juicio Yoana, hija de Graciela Carrizo.

Graciela Carrizo recibió un disparo en la cabeza al quedar en medio de un ataque sicario

Al día siguiente del doble homicidio, Axel L., alias “Monito”, fue a vengar la muerte de su tío Jonatan Schneider, según expuso el Ministerio Público de la Acusación. Acompañado por “Chapu” Franco, se dirigieron hasta Pasaje 525 al 600 y emboscaron a Tamara (43) y Paula (23), que habían salido de su casa para hacer unos mandados. Luego, huyeron en bicicleta.

Los tiros contra las dos mujeres tenían un solo motivo: venganza. Es porque son parientes de Miguel Ángel López, autor del doble crimen.

En total, fueron 12 los disparos, de los cuales ocho dieron en Tamara, que estaba embarazada. Las dos víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales, donde las asistieron y sobrevivieron.

“Monito” y “Chapu” cayeron en allanamientos llevados a cabo por la Policía de Investigaciones días después de la balacera. Axel L., como era adolescente al momento del hecho, transita el proceso en prisión, pero resta una audiencia para definir su pena.

En función de los testimonios y pericias, el menor fue el presunto autor material de los disparos hacia la mujer y su hija. En tanto, Franco, por estar allí y portar otra pistola, es considerado presunto coautor funcional del ataque.

Como “Chapu” ya tiene una condena a 3 años de prisión de ejecución condicional por una portación ilegítima de arma de fuego, en caso de recibir la pena solicitada en este juicio por el fiscal, el monto pasará a 15 años de cárcel.